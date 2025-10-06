Amendă de 500 de lei pentru românii care dețin câini la curte. Greșelile care aduc poliția la poartă

Noi reguli pentru românii care stau la curte. Persoanele care au câine de dimensiune mare trebuie să știe că, în conformitate cu noile reglementări, riscă să primească amenzi considerabile dacă nu respectă normele de conviețuire cu vecinii.

Mai mult decât atât, cei care dețin câini din rase precum Buldog, Bull Terier, Rotweiler și Pit Bull, trebuie să se asigure că aceștia nu reprezintă un pericol pentru familie sau pentru alți vecini. De asemenea, proprietarii câinilor care latră constant și deranjează liniștea publică, riscă amenzi usturătoare.

Amendă usturătoare pentru românii care dețin câini la curte

De asemenea, potrivit noilor reglementări impuse printr-o lege adoptată, proprietarii acestor animale trebuie să asigure bunăstarea lor. Amenda pe care o pot lua ajunge până la 500 de lei, potrivit România TV. Aceștia trebuie să aibă în gospodărie o cușcă adaptată pentru talia câinelui, în care patrupedul trebuie să poată sta în picioare și să se întoarcă liber.

Această cușcă trebuie pusă la cel puțin 60 de centimetri de gardul vecinului, iar proprietarul trebuie să aibă toate documentele necesare întreținerii câinelui. Animalele trebuie să fie plimbate frecvent în parcuri, grădini sau în spații special amenajate, cu botnița sau ținuți în lesă. De asemenea, proprietarii trebuie să aibă asupra lor pungi și mănuși pentru adunarea dejecțiilor.

Potrivit legii, lesa trebuie să aibă lungimea de 2 metri și să fie confecționată dintr-un material rezistent, care să nu pună în pericol viața câinelui. De asemenea, românii care locuiesc la bloc și au animale de companie trebuie să respecte o serie de reguli pentru a evita sancțiunile legale și conflictele cu vecinii.

Câinii care sunt lăsați nesupravegheați în curțile comune, pe scări sau în spațiile care nu sunt destinate acestora, pot provoca accidente, pot speria oamenii sau pot deteriora proprietăți. În aceste situații, proprietarii sunt răspunzători în mod direct de pagubele cauzate.

Asociațiile de Proprietari recomandă ca aceste animale să fie ținute în lesă, ham sau cuști atunci când se află în curțile comune și să fie supravegheați permanent. Proprietarii patrupezilor sunt responsabili și în spațiile publice, nu doar în spațiile comune ale blocurilor. Aceștia pot fi obligați să plătească despăgubiri sau să suporte sancțiuni contravenționale dacă vecinii se sesizează și poate răspunde penal dacă fapta săvârșită a fost de neglijența lor.

