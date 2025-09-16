Lege nouă la Cluj! Emil Boc a făcut marele anunț: unde pot intra acum românii însoțiți de câinii lor

Emil Boc, anunț important pentru clujeni! O nouă lege a intrat în vigoare. De această dată, patrupezii sunt „protagoniștii”. Află, în articol, unde vor avea acces, începând septembrie 2025, românii, însoțiți de animalele de companie!

În urmă cu o zi, Emil Boc a publicat un filmuleț în care apare alături de un câine. Cu această ocazie, primarul i-a anunțat pe locuitorii orașului Cluj că li se permite accesul cu animalele de companie în sediile Primăriei și ale instituțiilor publice de interes local subordonate.

„Dragi clujeni, de astăzi, animalele de companie sunt binevenite în Primărie alături de voi! Pentru că respectăm animalele de companie! Pentru că un oraș modern e un oraș empatic! Vă rugăm să respectăm împreună câteva reguli simple, dar mai presus de toate, să ne bucurăm de această nouă normalitate. Astăzi facem un pas simbolic spre un oraș mai prietenos, mai cald, mai aproape de oameni. Cu responsabilitate. Cu respect. Cu dragoste. Bine ați venit în casa tuturor clujenilor – acum și cu lăbuțe!”, transmis Emil Boc pe TikTok.

Emil Boc a transmis regulile pe care trebuie să le respecte clujenii cu animale de companie

Așa cum am menționat, începând cu septembrie 2025, este permis accesul cu animale de companie, de terapie sau câini utilitari în sediile Primăriei din Cluj și ale instituțiilor publice de interes local subordonate. Autoritățile așteaptă patrupezii cu brațele deschise și chiar le asigură boluri cu apă potabilă și coșuri de gunoi pentru deșeuri.

Totuși, clujenii care aleg să meargă în Primărie sau în instituțiile publice de interes local subordonate cu animalele de companie trebuie să respecte câteva reguli importante. Spre exemplu, pisicile trebuie ținute într-o cușcă, geantă sau rucsac de transport corespunzător, iar câinii trebuie să fie ținuți în permanență în lesă scurtă de maxim 1,5 metri.

Animalele de companie trebuie să fie sănătoase, curate și să nu prezinte semne de boală contagioasă sau paraziți externi. Mai mult decât atât, accesul în clădiri se realizează doar cu carnetul de sănătate. În cazul animalelor de terapie și a câinilor utilitari, proprietarii sunt obligați să prezinte și documentele de certificare.

De asemenea, deținătorii trebuie să aibă la ei și un kit de igienă (pungi și șervețele). Aceștia sunt responsabili să colecteze și să elimine deșeurile produse de animale. Regulamentul complet poate fi consultat pe site-ul Primăriei Cluj-Napoca, iar cei care nu îl respectă riscă avertisment sau amendă cuprinsă între 400 și 600 de lei.

Emil Boc a mai anunțat că, în continuare, este interzis accesul cu animale de companie în spitale, unități de învățământ, cinematografe, săli de spectacol și sport sau unități de alimentație publică.

