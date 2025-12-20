Dragoste în șlapi și logodnă fără final! Jojo și fratele Monicăi Anghel, poza care anunța despărțirea înainte să se întâmple

O terasă de litoral ieftină, șlapi, bermude, roz din belșug și două priviri care nu mai spun aceeași poveste. În anii 2000, Jojo și Alexandru Anghel păreau un cuplu cu viitor, dar poza asta surprinde exact momentul în care relația scârțâia deja. O logodnă mult vorbită, o nuntă care n-a mai venit niciodată și două destine care aveau să o ia, liniștit, în direcții complet diferite.

La o terasă de litoral care urlă „ieftineală de sezon”, mese cu fețe de masă obosite, scaune de fier vopsit și un verde care-ți atacă retina, stau Jojo și Alexandru Anghel, într-un moment care nu mai are nimic din febra începutului. El, pictor boem, absolvent de Arte Plastice, genul de artist pentru care merge perfect și sărăcia asumată: bermude, șlapi, ghiuluri pe degete și aerul de „lasă, merge și-așa”, ca un creator care trăiește mai mult din stare decât din confort.

Nu-l deranjează decorul, ba parcă îi vine mănușă, pictorii adevărați n-au nevoie de fine dining, inspirația vine și lângă o scrumieră plină.

În schimb, Jojo e deja cu un pas înaintea poveștii: îmbrăcată în roz, dar cu privirea rece, obosită, genul de expresie care spune că logodna e mai mult un capitol bifat decât un plan de viitor.

Rozul care anunța despărțirea pentru Jojo

În perioada aia, Jojo era deja cunoscută pentru zborul ei din floare în floare, iar poza pare să surprindă exact momentul în care își face bagajele emoționale în cap, chiar dacă fizic încă stă la masă. Diferența dintre ei e evidentă: el e ancorat în prezent, în vara aia lungă de litoral, ea e deja cu gândul la următoarea etapă, următorul titlu, următoarea poveste. O relație trăită la masa unei terase modeste, exact ca showbizul românesc al vremii: fără fițe, fără lux, dar plin de aparențe care nu țineau prea mult.

Dincolo de poza cu șlapi și priviri pierdute, relația dintre Jojo și Alexandru Anghel a fost una dintre acele povești intens mediatizate care au ars rapid și s-au stins la fel. După o vară petrecută aproape non-stop împreună pe litoral — mutați practic din hotel în hotel, cu seri de cântat la Majestic și apariții constante la braț, a venit și momentul „marelui anunț”: logodna. Presa a explodat, zvonurile despre nuntă au curs, însă realitatea era mult mai puțin roz decât ținutele lui Jojo. Actrița a ținut să precizeze clar că logodna nu înseamnă și căsătorie și că nu are nicio intenție să se mărite prea curând, semn că entuziasmul era deja temperat.

Diferențele dintre ei, de vârstă, de ritm, de așteptări, au ieșit rapid la suprafață, iar relația s-a dizolvat discret, fără scandal, dar cu mult „of” pe margine. Chiar și Monica Anghel, sora lui Alexandru, avea să recunoască ulterior că despărțirea i-a părut rău, pentru că „le stătea foarte bine împreună”. Logodna a rămas astfel doar un titlu bun de ziar și o bifă într-o perioadă în care Jojo părea mai degrabă îndrăgostită de ideea de iubire decât de stabilitate — iar poza de la terasă, privită azi, anunța finalul cu mult înainte ca el să fie spus cu voce tare.

Ce mai fac astăzi, în plină iarnă, cei doi iubiți de-o vară?

Dacă ar exista o fișă de post pentru „talent polivalent”, Alexandru Anghel ar bifa multe căsuțe: a trecut prin fotbal — a fost portar la juniorii clubului Rapid București, a cochetat serios cu pictura, iar mai nou s-a reinventat ca muzician. Cu toate astea, peste orice CV și orice tentativă de afirmare individuală, rămâne eticheta care nu se dezlipește: fratele Monica Anghel. Pe plan personal, Alexandru e stabil: are trei fete alături de Raluca Petrică, fostă dansatoare în echipa „Surprize, surprize”, femeia care l-a așezat definitiv. Artist, sportiv, muzician din întâmplare și familist convins — un „om bun la toate” care, oricât ar încerca să se definească prin ce face, va fi mereu recunoscut, vrând-nevrând, drept fratele Monicăi Anghel.

Fata care în anii 2000 părea mereu cu un pas înaintea relațiilor ei a ajuns, în cele din urmă, exact unde trebuia. Cătălina Grama, cunoscută de toată lumea drept Jojo, s-a căsătorit civil în august 2023 cu Paul Ipate, după aproape nouă ani de relație discretă, matură și lipsită de scandaluri. Cei doi și-au unit destinele într-o ceremonie intimă, în aer liber, la Martina Franca, în Italia, alături de copiii lor — Zora, fetița pe care o au împreună, și Achim, băiatul actriței din căsnicia anterioară. Fără grabă, fără titluri forțate, Jojo a ajuns exact acolo unde părea imposibil s-o vezi în perioada teraselor ieftine și a logodnelor fără final — într-o familie așezată, cu un „da” spus calm, la maturitate, departe de zgomotul showbizului.

CITEȘTE ȘI: Jojo, între criza de 40 de ani și burnout: momente în care totul părea să se prăbușească! ”Secretul a fost să învăț să…”

Când și cum intră în rol soacra vedetei PRO TV. Paul Ipate e plecat, iar Jojo dă din casă, dar… de bine!