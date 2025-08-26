Acasă » Exclusiv » Jojo, între criza de 40 de ani și burnout: momente în care totul părea să se prăbușească! ”Secretul a fost să învăț să…”

Jojo, între criza de 40 de ani și burnout: momente în care totul părea să se prăbușească! ”Secretul a fost să învăț să…”

De: Keva Iosif 26/08/2025 | 16:24
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
10 poze
Vezi galeria foto

La aproape 40 de ani, Cătălina Grama Jojo a privit în oglinda vieții și a tras linie: nu a fost o criză, ci o reevaluare a ceea ce contează cu adevărat. Între proiecte de actorie, școala sa Becoming Studio și compania de teatru Maidan, vedeta recunoaște într-un interviu acordat pentru CANCAN.RO faptul că uneori energia îi e aproape consumată și burnout-ul pândește. Secretul ei? Copiii și micile bucurii care o reconectează cu viața.

CANCAN.RO: Ai trecut printr-o criză de vârstă pe la 40 de ani sau în jurul acestei vârste (așa cum se vorbește că s-ar întâmpla)? Dacă da, cum ai gestionat-o?

Jojo: Cred că fiecare etapă din viață vine cu întrebările și provocările ei. În jurul vârstei de 40 de ani nu aș zice că am avut o „criză”, mai degrabă o reevaluare. Am privit în urmă, am tras linie și m-am întrebat ce îmi doresc cu adevărat de aici înainte. Am gestionat-o prin sinceritate față de mine însămi și prin curajul de a face schimbări.

CANCAN.RO: Ai simțit vreodată că ești pe punctul de a face burnout, având în vedere toate proiectele în care ai fost implicată?

Jojo: Da, am simțit, pentru că sunt o persoană foarte implicată și pasionată de ceea ce fac şi mai fac şi multe lucruri. Uneori energia mea se consumă rapid. Secretul a fost să învăț să mă opresc la timp, să pun limite și să-mi dau voie să respir. Copiii mei și timpul petrecut cu ei sunt cel mai bun antidot pentru burnout.

AUR se desprinde de Călin Georgescu / Gheorghe Piperea: Georgescu pe mine nu mă convinge
AUR se desprinde de Călin Georgescu / Gheorghe Piperea: Georgescu pe mine nu...
Cumulul pensiei cu salariul dispare din pachetul 2 de măsuri / A doua ședință a coaliției, în două zile
Cumulul pensiei cu salariul dispare din pachetul 2 de măsuri / A doua...

CANCAN.RO: Cum îți gestionezi banii: ești mai economă sau îți place să te răsfeți cu achiziții?

Jojo: Încerc să păstrez un echilibru. Am învățat să fiu responsabilă cu banii mei, dar îmi ofer și mici răsfățuri. Cred că e important să nu trăiești doar pentru economii, ci să te bucuri și de prezent.

CANCAN.RO: Ai vreo colecție de branduri preferate sau nu te uiți de unde cumperi?

Jojo: Nu am o obsesie pentru branduri. Cumpăr ceea ce mi se potrivește și mă face să mă simt bine. Pot fi piese de designer, dar și lucruri găsite întâmplător într-un mic magazin sau chiar la târguri.

CANCAN.RO: Cât de mult te influențează tendințele din social media sau recomandările altor influenceri în alegerile tale de viață?

Jojo: Le privesc cu interes, dar nu le las să mă definească. Mă inspir din ceea ce văd, însă aleg mereu ce rezonează cu mine, cu stilul și valorile mele.

CANCAN.RO: Te-ai gândit vreodată să intri activ în zona de influencer?

Jojo: Am fost activǎ ani în şir şi mai sunt, atât cât îmi permite timpul şi pe zona aceasta. Mi-am dorit sǎ fie despre a împărtăși autenticitate și experiențe reale. Partea asta însǎ are nevoie de foarte mult timp alocat pentru a produce conținut, iar eu în ultimii ani m-am concentrat pe şcoala noastrǎ de actorie şi pe teatru, care necesitǎ de asemenea mult timp şi multǎ implicare.

CANCAN.RO: Care a fost cel mai mare risc pe care l-ai luat în carieră și cum te-a influențat?

Jojo: Cel mai mare risc a fost să aleg să pun pe picioare proiecte proprii, şi aici mǎ refer la şcoala mea de actorie Becoming Studio şi compania de teatru independent Maidan. Este un drum care nu îți oferǎ mereu siguranțǎ, dar îți oferǎ în schimb satisfacții uriașe. Aceste alegeri m-au învățat să fiu mai curajoasă, mai liberă și să îmi construiesc propria voce artistică.

”Creativitatea vine din micile bucurii zilnice”

CANCAN.RO: Cum reușești să îți echilibrezi viața profesională cu cea personală, mai ales când ai atât de multe proiecte în derulare?

Jojo: Învăț în fiecare zi. Nu există o rețetă perfectă. Am momente în care viața profesională cere mai mult și momente în care familia primează. Important este să fiu prezentă acolo unde sunt, cu tot sufletul.

CANCAN.RO: Care sunt obiceiurile tale care te ajută să rămâi motivată și creativă în fiecare zi?

Jojo: Citesc, scriu, ascult muzică, mă joc cu copiii mei şi mă conectez cu natura. Creativitatea vine din micile bucurii zilnice și din curiozitatea de a învăța mereu ceva nou.

CANCAN.RO: Dacă ai putea da un sfat propriei versiuni de acum 10 ani, care ar fi acela?

Jojo: I-aș spune: „Sǎ ai mereu încredere în tine şi sǎ fii blândǎ cu tine. Nimeni nu îți poate oferi nimic din ceea ce cauți dacǎ tu nu îți oferi tot. Tot ce simți că trebuie să faci, fă acum, nu amâna. Nu existǎ perfecțiune, eşti minunatǎ aşa cum eşti. Nu lǎsa pe nimeni sǎ te facǎ sǎ crezi altceva. Nu renunța niciodată”.

Citește și: Jojo, secretul siluetei sale. Cum se menține actrița în formă, la 44 de ani: ”N-a funcționat la mine fastingul”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:
Iți recomandăm
Ioana Tufaru a primit o veste-șoc de la medici! Fiul ei a fost diagnosticat cu o boală ereditară: ”A moștenit-o de la mine!”
Exclusiv
Ioana Tufaru a primit o veste-șoc de la medici! Fiul ei a fost diagnosticat cu o boală ereditară:…
Soţia lui Ionuţ Frumuşelu acuză că a trăit în teroare! “Mă amenință constant că mă omoară” Protejatul lui Dan Bursuc riscă să piardă TOTUL!
Exclusiv
Soţia lui Ionuţ Frumuşelu acuză că a trăit în teroare! “Mă amenință constant că mă omoară” Protejatul lui…
Atenție, părinți! ANPC avertizează că uniformele școlare pot afecta sănătatea copiilor
Mediafax
Atenție, părinți! ANPC avertizează că uniformele școlare pot afecta sănătatea copiilor
Cumulul pensiei cu salariul dispare din pachetul 2 de măsuri / A doua ședință a coaliției, în două zile
Gandul.ro
Cumulul pensiei cu salariul dispare din pachetul 2 de măsuri / A doua...
FOTO. Fiica lui Ilie Năstase și a Amaliei Năstase s-a pozat la duș
Prosport.ro
FOTO. Fiica lui Ilie Năstase și a Amaliei Năstase s-a pozat la duș
Scene șocante surprinse la Paris: român vânat de traficanții care voiau să-l linșeze. „Omoară-l dacă mai filmează”
Adevarul
Scene șocante surprinse la Paris: român vânat de traficanții care voiau să-l linșeze....
Un român și-a uitat soția într-o parcare din Germania. Singurul care i-a constatat lipsa a fost copilul. Cum a reacționat femeia
Digi24
Un român și-a uitat soția într-o parcare din Germania. Singurul care i-a constatat...
Descoperire în Vrancea: 23.300 de bancnote false în valoare de 4,1 milioane de euro
Mediafax
Descoperire în Vrancea: 23.300 de bancnote false în valoare de 4,1 milioane de...
Parteneri
Cu greu o mai recunoști acum pe această artistă. E celebră, dar nu mai arată deloc așa. Mulți nu își dau seama cine este
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cu greu o mai recunoști acum pe această artistă. E celebră, dar nu mai arată...
FOTO. Asta e ultima fiță cu Bănel Nicoliță. S-a desfătat cu vin și cu o brunetă
Prosport.ro
FOTO. Asta e ultima fiță cu Bănel Nicoliță. S-a desfătat cu vin și cu o...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Reacția dură a lui Octavian Ursulescu: „Cum s-o inviți pe Marina Voica să cânte la Mamaia un sfert de piesă?” Supărarea absentei Elena Cârstea
Click.ro
Reacția dură a lui Octavian Ursulescu: „Cum s-o inviți pe Marina Voica să cânte la...
Concurenta care a făcut amor cu ispita de la „Insula Iubirii” în dormitor! A picat testul fidelității, la fel ca Ella Vișan
WOWBiz.ro
Concurenta care a făcut amor cu ispita de la „Insula Iubirii” în dormitor! A picat...
Românii care au construit un spital în Germania nu și-au primit salariile nici după 2 ani. Florin a ajuns să doarmă în stradă
Antena 3
Românii care au construit un spital în Germania nu și-au primit salariile nici după 2...
Mă mărit cu tine... dacă mori. Schema prin care „văduvele negre” din Rusia se îmbogățesc pe seama soldaților uciși în Ucraina
Digi 24
Mă mărit cu tine... dacă mori. Schema prin care „văduvele negre” din Rusia se îmbogățesc...
Cinci războaie pot izbucni în următorii 5 ani: Confruntarea care îi sperie pe experți și prima țară pe care Putin vrea s-o invadeze
Digi24
Cinci războaie pot izbucni în următorii 5 ani: Confruntarea care îi sperie pe experți și...
Alimentare cu combustibil greșit: Este dauna acoperită de asigurarea RCA sau CASCO?
Promotor.ro
Alimentare cu combustibil greșit: Este dauna acoperită de asigurarea RCA sau CASCO?
Doliu în lumea filmului! Cunoscuta actriță a murit la 42 de ani. Mesajul emoționant transmis de Antonio Banderas
kanald.ro
Doliu în lumea filmului! Cunoscuta actriță a murit la 42 de ani. Mesajul emoționant transmis...
Rusia exclude o întâlnire directă cu Volodimir Zelenski. Răsturnare de situație în privința opririi războiului din Ucraina
StirileKanalD
Rusia exclude o întâlnire directă cu Volodimir Zelenski. Răsturnare de situație în privința opririi războiului...
David Pușcaș, ajuns la capătul puterilor! Tânărul cere ajutor în mediul online pentru plata întreținerii, după ce contul de TikTok este pe cale să îi fie închis:
kfetele.ro
David Pușcaș, ajuns la capătul puterilor! Tânărul cere ajutor în mediul online pentru plata întreținerii,...
Primele cuvinte ale tânărului care a agonizat 10 ore în râpa din munții Făgăraș lângă cei 4 prieteni morţi! Declarații sfâșietoare
WOWBiz.ro
Primele cuvinte ale tânărului care a agonizat 10 ore în râpa din munții Făgăraș lângă...
A vizitat toate ţările lumii timp de 20 de ani, apoi şi-a găsit casa. Oraşul în care a decis să trăiască
observatornews.ro
A vizitat toate ţările lumii timp de 20 de ani, apoi şi-a găsit casa. Oraşul...
BANCUL ZILEI. BULĂ la doctor: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ la doctor: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția!
Nu toate telefoanele Xiaomi vor avea actualizare la Android 16. Care sunt acestea?
go4it.ro
Nu toate telefoanele Xiaomi vor avea actualizare la Android 16. Care sunt acestea?
Astronomii au urmărit o EXPLOZIE COSMICĂ masivă de acum 12 miliarde de ani
Descopera.ro
Astronomii au urmărit o EXPLOZIE COSMICĂ masivă de acum 12 miliarde de ani
La vârsta de 72 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce rochie a putut să poarte la un dineu cu ștaif...Unii au criticat-o extrem de dur după această apariție
Viva.ro
La vârsta de 72 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce...
Câți bani a câștigat Voyo din meciurile FCSB în preliminariile Champions League și Europa League
Fanatik.ro
Câți bani a câștigat Voyo din meciurile FCSB în preliminariile Champions League și Europa League
Ce a găsit, de fapt, Reghecampf în Sudan: milioane de copii înfometați. ”Sunt piele și os”
Fanatik.ro
Ce a găsit, de fapt, Reghecampf în Sudan: milioane de copii înfometați. ”Sunt piele și...
Când se trece la ora de iarnă în 2025. Ceasul se dă înapoi cu o oră, ora 4:00 devine ora 3:00
Capital.ro
Când se trece la ora de iarnă în 2025. Ceasul se dă înapoi cu o...
Românii care Nu primesc 1 leu la bătrânețe, rămân complet descoperiți financiar
Romania TV
Românii care Nu primesc 1 leu la bătrânețe, rămân complet descoperiți financiar
World of Tanks face pasul către viitor
Go4Games
World of Tanks face pasul către viitor
Se schimbă banii. Statul care își schimbă bancnotele: Vechile bancnote vor fi înlocuite cu cele noi
Capital.ro
Se schimbă banii. Statul care își schimbă bancnotele: Vechile bancnote vor fi înlocuite cu cele...
Escrocherii cu „tabere de vindecare”. „Spiritualitatea” te lasă fără bani
evz.ro
Escrocherii cu „tabere de vindecare”. „Spiritualitatea” te lasă fără bani
AUR se desprinde de Călin Georgescu / Gheorghe Piperea: Georgescu pe mine nu mă convinge
Gandul.ro
AUR se desprinde de Călin Georgescu / Gheorghe Piperea: Georgescu pe mine nu mă convinge
Câţi bani poate primi Nadia Comăneci de la statul român lună de lună
as.ro
Câţi bani poate primi Nadia Comăneci de la statul român lună de lună
Maria Avram, prima confruntare cu Oana Monea. Concurenta a privit tremurând imaginile în care Marius o săruta pe ispită
A1
Maria Avram, prima confruntare cu Oana Monea. Concurenta a privit tremurând imaginile în care Marius...
Teroare la un resort de 4 stele! Peste 100 de turiști, printre care un bebeluș de 15 luni și o femeie însărcinată, loviți de o toxiinfecție cu salmonella
radioimpuls.ro
Teroare la un resort de 4 stele! Peste 100 de turiști, printre care un bebeluș...
Ea este Dana, femeia care a pierdut totul. Taxa lui Bolojan de 8.000 de lei riscă să-i ucidă afacerea și visul
Fanatik.ro
Ea este Dana, femeia care a pierdut totul. Taxa lui Bolojan de 8.000 de lei...
Care sunt cele mai bogate orașe și comune de lângă București. Câți bani alocă anual pentru concerte și biserici
Fanatik.ro
Care sunt cele mai bogate orașe și comune de lângă București. Câți bani alocă anual...
Știrile zilei, 21 august 2025
Yellow News
Știrile zilei, 21 august 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Detaliul halucinant de la nunta Lalei, ex-ispita de la Insula Iubirii! A cui ar fi rochia de mireasă ...
Detaliul halucinant de la nunta Lalei, ex-ispita de la Insula Iubirii! A cui ar fi rochia de mireasă purtată de brunetă
Monica Anghel a ajuns pe masa de operație! Ce s-a întâmplat cu artista: „Am luat cea mai bună decizie”
Monica Anghel a ajuns pe masa de operație! Ce s-a întâmplat cu artista: „Am luat cea mai bună decizie”
Donatella Versace, de nerecunoscut! Ce intervenție estetică pare că și-a făcut la 70 de ani
Donatella Versace, de nerecunoscut! Ce intervenție estetică pare că și-a făcut la 70 de ani
Zodiile care au aura extrem de puternică. Astrele le rezervă numai lucruri mărețe
Zodiile care au aura extrem de puternică. Astrele le rezervă numai lucruri mărețe
Sectorul din București în care 1 kilogram de roșii costă doar 3 lei, acum, pe final de august 2025
Sectorul din București în care 1 kilogram de roșii costă doar 3 lei, acum, pe final de august 2025
Robbie Williams, dat în judecată! Ce acuzații i se aduc celebrului artist
Robbie Williams, dat în judecată! Ce acuzații i se aduc celebrului artist
Vezi toate știrile
×