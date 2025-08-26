Jojo, între criza de 40 de ani și burnout: momente în care totul părea să se prăbușească! ”Secretul a fost să învăț să…”

La aproape 40 de ani, Cătălina Grama Jojo a privit în oglinda vieții și a tras linie: nu a fost o criză, ci o reevaluare a ceea ce contează cu adevărat. Între proiecte de actorie, școala sa Becoming Studio și compania de teatru Maidan, vedeta recunoaște într-un interviu acordat pentru CANCAN.RO faptul că uneori energia îi e aproape consumată și burnout-ul pândește. Secretul ei? Copiii și micile bucurii care o reconectează cu viața.

CANCAN.RO: Ai trecut printr-o criză de vârstă pe la 40 de ani sau în jurul acestei vârste (așa cum se vorbește că s-ar întâmpla)? Dacă da, cum ai gestionat-o?

Jojo: Cred că fiecare etapă din viață vine cu întrebările și provocările ei. În jurul vârstei de 40 de ani nu aș zice că am avut o „criză”, mai degrabă o reevaluare. Am privit în urmă, am tras linie și m-am întrebat ce îmi doresc cu adevărat de aici înainte. Am gestionat-o prin sinceritate față de mine însămi și prin curajul de a face schimbări.

CANCAN.RO: Ai simțit vreodată că ești pe punctul de a face burnout, având în vedere toate proiectele în care ai fost implicată?

Jojo: Da, am simțit, pentru că sunt o persoană foarte implicată și pasionată de ceea ce fac şi mai fac şi multe lucruri. Uneori energia mea se consumă rapid. Secretul a fost să învăț să mă opresc la timp, să pun limite și să-mi dau voie să respir. Copiii mei și timpul petrecut cu ei sunt cel mai bun antidot pentru burnout.

CANCAN.RO: Cum îți gestionezi banii: ești mai economă sau îți place să te răsfeți cu achiziții?

Jojo: Încerc să păstrez un echilibru. Am învățat să fiu responsabilă cu banii mei, dar îmi ofer și mici răsfățuri. Cred că e important să nu trăiești doar pentru economii, ci să te bucuri și de prezent.

CANCAN.RO: Ai vreo colecție de branduri preferate sau nu te uiți de unde cumperi?

Jojo: Nu am o obsesie pentru branduri. Cumpăr ceea ce mi se potrivește și mă face să mă simt bine. Pot fi piese de designer, dar și lucruri găsite întâmplător într-un mic magazin sau chiar la târguri.

CANCAN.RO: Cât de mult te influențează tendințele din social media sau recomandările altor influenceri în alegerile tale de viață?

Jojo: Le privesc cu interes, dar nu le las să mă definească. Mă inspir din ceea ce văd, însă aleg mereu ce rezonează cu mine, cu stilul și valorile mele.

CANCAN.RO: Te-ai gândit vreodată să intri activ în zona de influencer?

Jojo: Am fost activǎ ani în şir şi mai sunt, atât cât îmi permite timpul şi pe zona aceasta. Mi-am dorit sǎ fie despre a împărtăși autenticitate și experiențe reale. Partea asta însǎ are nevoie de foarte mult timp alocat pentru a produce conținut, iar eu în ultimii ani m-am concentrat pe şcoala noastrǎ de actorie şi pe teatru, care necesitǎ de asemenea mult timp şi multǎ implicare.

CANCAN.RO: Care a fost cel mai mare risc pe care l-ai luat în carieră și cum te-a influențat?

Jojo: Cel mai mare risc a fost să aleg să pun pe picioare proiecte proprii, şi aici mǎ refer la şcoala mea de actorie Becoming Studio şi compania de teatru independent Maidan. Este un drum care nu îți oferǎ mereu siguranțǎ, dar îți oferǎ în schimb satisfacții uriașe. Aceste alegeri m-au învățat să fiu mai curajoasă, mai liberă și să îmi construiesc propria voce artistică.

”Creativitatea vine din micile bucurii zilnice”

CANCAN.RO: Cum reușești să îți echilibrezi viața profesională cu cea personală, mai ales când ai atât de multe proiecte în derulare?

Jojo: Învăț în fiecare zi. Nu există o rețetă perfectă. Am momente în care viața profesională cere mai mult și momente în care familia primează. Important este să fiu prezentă acolo unde sunt, cu tot sufletul.

CANCAN.RO: Care sunt obiceiurile tale care te ajută să rămâi motivată și creativă în fiecare zi?

Jojo: Citesc, scriu, ascult muzică, mă joc cu copiii mei şi mă conectez cu natura. Creativitatea vine din micile bucurii zilnice și din curiozitatea de a învăța mereu ceva nou.

CANCAN.RO: Dacă ai putea da un sfat propriei versiuni de acum 10 ani, care ar fi acela?

Jojo: I-aș spune: „Sǎ ai mereu încredere în tine şi sǎ fii blândǎ cu tine. Nimeni nu îți poate oferi nimic din ceea ce cauți dacǎ tu nu îți oferi tot. Tot ce simți că trebuie să faci, fă acum, nu amâna. Nu existǎ perfecțiune, eşti minunatǎ aşa cum eşti. Nu lǎsa pe nimeni sǎ te facǎ sǎ crezi altceva. Nu renunța niciodată”.

