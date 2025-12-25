Acasă » Exclusiv » Top 50 dive care l-au impresionat pe Moș Crăciun. Andreea Esca, Iulia Vântur și Dana Rogoz, deghizate în Crăciunițe

Top 50 dive care l-au impresionat pe Moș Crăciun. Andreea Esca, Iulia Vântur și Dana Rogoz, deghizate în Crăciunițe

De: Keva Iosif 25/12/2025
Top 50 dive care l-au impresionat pe Moș Crăciun. Andreea Esca, Iulia Vântur și Dana Rogoz, deghizate în Crăciunițe
Moș Crăciun pare că a avut anul acesta gusturi impecabile, iar divele autohtone i-au făcut pe plac cu apariții de senzație. Andreea Esca, Iulia Vântur și Dana Rogoz au strălucit în ținute roșii, reinterpretând cu stil clasicul look de Crăciuniță, unele cu atitudine de podium, altele cu un aer cuminte și elegant. Pentru că sărbătorile nu stau doar în paiete și sclipici, ci și în felul în care știi să porți o rochie roșie care atrage toate privirile. CANCAN.RO vă prezintă un top de senzație.

Sezonul sărbătorilor aduce roșul în prim-plan, iar divele autohtone nu s-au sfiit să-l transforme, evident, în culoare-vedetă. De la ținute sofisticate de podium, la reinterpretări cuminți și diafane ale clasicului look de ”Crăciuniță”, toate au demonstrat că știu cum să transforme o simplă rochie roșie într-un spectacol vizual care atrage toate privirile.

De exemplu, rochia roșie aleasă de Andreea Esca nu este una care țipă după atenție, dar o primește instant. Lungă, fluidă, cu talia marcată de un cordon generos și cu buzunare – detaliu care trădează confortul asumat, ținuta pare mai degrabă o declarație decât o simplă apariție de eveniment. Este genul de rochie care spune clar: „nu am nimic de demonstrat”.

Andreea Esca demonstrează că stilul nu are nevoie de excese

Rochia roșie purtată de Iulia Vântur este genul de apariție care nu cere atenție, o confiscă! O piesă tip sacou, cu croială impecabilă, nasturi dubli și un decolteu bine calculat, cât să sugereze mai mult decât să arate.

Iulia Vântur emană eleganță fără prea mult efort

Roșul este intens, de „Crăciun cu foc”, nu unul cuminte, iar linia dreaptă a rochiei îi subliniază silueta fără artificii inutile.

Pe de altă parte, rochia roșie, cu volane jucăușe și bretele inexistente, a transformat-o pe Dana Rogoz într-o adevărată Crăciuniță modernă, fermecătoare și elegantă

Care sunt divele care se află în fruntea topului „crăciunistic” de astăzi? Bătălia a fost crâncenă între vedetele noastre, fiecare încercând să strălucească mai mult decât cealaltă, însă câteva au reușit să-și câștige un loc de cinste pe podiumul roșului festiv, cum ar fi: Raluk Nistor, Bianca Drăgușanu, Andreea Mantea, Valentina Pelinel, Tania Budi, Cosmina Păsărin, Corina Caragea, Camelia Potec, Crina Abrudan, Carmen Brumă, Adela Popescu, Ioana Ginghină, Amalia Enache, Denisa Tănase, Marina Dina, Laura Cosoi, Gabriela Cristea, Adelina Pestrițu, Claudia Iosif Babs.

