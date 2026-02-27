Acasă » Știri » Cum s-a îndrăgostit Florin Prunea de Lidia, soția lui. Era căsătorită cu un italian și aștepta să plece din România, dar el i-a pus piedică: „La propriu”

Cum s-a îndrăgostit Florin Prunea de Lidia, soția lui. Era căsătorită cu un italian și aștepta să plece din România, dar el i-a pus piedică: „La propriu”

De: Simona Vlad 27/02/2026 | 22:21
Apariție de ultim moment la Dan Capatos Show! Lidia Prunea ne-a dezvăluit despre cum a început, de fapt, povestea ei cu Florin Prunea. În dialog cu Dan Capatos, Lidia a rememorat detalii savuroase despre momentul în care destinul i-a adus față în față. CANCAN.ro vă spune totul!

Lidia a mărturisit că iubirea dintre ei a fost una intensă, trăită la maximum, chiar dacă începutul a fost presărat cu obstacole și alegeri dificile. Ea a spus că l-a întâlnit pe Prunea într-o perioadă în care ea era proaspăt căsătorită și urma să plece în Italia. Vezi emisiunea integrală aici!

„Ne-am iubit foarte mult, enorm de mult, și am trecut și prin momente foarte frumoase, și prin momente mai puțin frumoase, ca în orice căsnicie. Nu întotdeauna se întâmplă ceea ce îți dorești sau ceea ce ți-ai planificat. Eram proaspăt căsătorită la starea civilă, iar soțul meu era în Italia și urma să plec la el, pentru că abia îmi ieșeau actele. El venea când și când, când putea. Nu mereu iese ce ți-ai planificat.”

Cum s-a îndrăgostit Florin Prunea de Lidia

Soția fostului sportiv a povestit cum primele interacțiuni cu Florin Prunea au avut loc la Cluj, într-un cadru aparent banal, dar care avea să le schimbe viețile. Ea mergea frecvent într-o anumit hotel pentru cumpărături, iar el, aflat în oraș cu echipa, a remarcat-o imediat și a încercat să îi atragă atenția într-un mod neașteptat. Totul a început cu gesturi copilărești.

„M-a văzut el pe mine și îmi punea piedici de fiecare dată când mă întâlnea. La propriu, îmi punea piedică. Erau fotbaliști acolo, stăteau în față, iar eu îmi vedeam de treabă. Mergeam să îmi cumpăr ce aveam nevoie și el încerca să mă oprească în felul lui. (…) Un prieten comun a mers să cumpere ceva și s-a întâlnit cu Florin. El l-a întrebat unde merge și, când a aflat că vine la mine, a zis că ar vrea să vină și el. Prietenul m-a sunat și m-a întrebat dacă poate veni cu un amic. Am spus că nu mă deranjează. Așa s-a înfiripat totul, dar soțul meu era în Italia și eu urma să plec la el.”

