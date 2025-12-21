Acasă » Exclusiv » Top 50 cele mai cochete dive, cu pletele-n vânt! Mădălina Ghenea, Antonia și Andreea Bălan, coafurile la control

Top 50 cele mai cochete dive, cu pletele-n vânt! Mădălina Ghenea, Antonia și Andreea Bălan, coafurile la control

De: Delina Filip 21/12/2025 | 06:50
Top 50 cele mai cochete dive, cu pletele-n vânt! Mădălina Ghenea, Antonia și Andreea Bălan, coafurile la control
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
126 poze
Vezi galeria foto

Nu e colț de stradă în București unde să nu dai peste o vedetă de la noi atentă la fiecare detaliu! Indiferent că merg la o cafea rapidă, la o întâlnire misterioasă sau doar într-o plimbare aparent banală, vedetele noastre știu un lucru clar: Trebuie să arate impecabil! Fie că vorbim despre machiaj, păr sau vestimentație, divele de la noi sunt mai mereu ca scoase din cutie. Și atunci când poate vremea nu ține cu ele, au grijă mereu să se aranjeze pentru a arăta imepcabil. CANCAN.RO vă prezintă un top al fetelor din showbiz care își aranjează podoaba capilară! Cu pletele-n vânt, dar cu atitudinea la purtător, iată ce imagini de senzație avem! 

Fie că vorbim despre bucle lejere, păr perfect întins sau coafuri „neglijent studiate”, cert este un lucru: vedetele noastre vor să fie impecabile! Chiar și în mijlocul agitației urbane, ele reușesc să transforme strada într-un adevărat podium. Și să nu credeți că este vorba doar despre vanitate! Pentru multe dintre ele, părul este semnătura personală, detaliul care le completează ținuta și le oferă acel aer sigur pe sine care întoarce priviri

Un retuș este binevenit oriunde pentru divele din showbiz

La loc de cinste în topul pe care vi l-am pregătit pentru astăzi se numără Mădălina Ghenea, Bianca Drăgușanu, Mira, Antonia, Adelina Pestrițu, Theo Rose, Diana Munteanu, Iuliana Pepene și multe altele. Și, că tot am început enumerarea cu ea, Mădălina Ghenea este, fără doar și poate, atentă la imaginea ei. Nu de puține ori am surprins-o în timp ce se aranja și se asigura că arată perfect. Vedetei însă nu îi este rușină să iasă nici cu bigudiurile în cap, așa cum a surprins-0 CANCAN.RO aici, sau să își treacă mâna prin păr pentru a-l aranja dacă vântul îi dă bătăi de cap.

Mădălina Ghenea își aranjeaza părul pe stradă
Mădălina Ghenea își aranjeaza părul pe stradă

Mergem mai departe la o altă vedetă care are mare grijă de podoaba sa capilară și se mândrește cu ea: Theo Rose. În mai multe interviuri artista a vorbit despre felul în care a reușit de-a lungul timpului să își mențină părul lung și sănătos. În plus, de câteva luni a reușit să devină imaginea unui șampon, fapt care a bucurat-o enorm. Până la urmă, grija constantă și preseverența au adus-o unde și-a dorit.

Theo Rose are mare grijă de podoaba sa capilară
Theo Rose are mare grijă de podoaba sa capilară

Bianca Drăgușanu vrea să fie țiplă și după sală

Vorbeam despre dive, iar din acest top nu putea lipsi nici diva supremă: Bianca Drăgușanu. Vedeta este recunoscută pentru felul în care are grijă de imaginea ei și se preocupă de fiecare aspect în parte. CANCAN.RO a surprins-o de-a lungul timpului în numeroase ipostaze, iar cofura rezista, vorba aceea. Drept dovadă stau și imaginile pe care vi le arătăm cu ea, proaspăt ieșită de la sala de sport.

Bianca Dragusanu isi aranjeaza parul pe strada
Bianca Dragusanu isi aranjeaza parul pe strada

Topul continuă cu alte vedete: Mira, Daniela Crudu, Antonia, Cristina Ștefania, Anna Lesko, Adelina Pestrițu, Loredana Chivu, Diana Munteanu, Iuliana Pepene și multe alte domnișoare și doamne din showbiz care știu cum să transforme un gest simplu într-un moment de glamour absolut. Dar mai bine vă convingeți singuri accesând galeria foto pe care v-am pus-o la dispoziție.

CITEȘTE ȘI: Atenție, defilează TOP 50 dive care și-au arătat adevărata față! Gina Pistol, Alexia Eram și Inna, cearcănele la control!

ACCESEAZĂ ȘI: TOP 40 fete îmbrăcate, dar cu ”butonașii” la vedere! Cine ”înțeapă” mai tare dintre Harra, Babs, Ramona Olaru sau Iulia Vântur?

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Primele imagini după împăcarea cu logodnica! Florin Răducioiu a îndulcit situația la mall
Exclusiv
Primele imagini după împăcarea cu logodnica! Florin Răducioiu a îndulcit situația la mall
Cadoul de la Moșul “poznaș” l-a lăsat mască! Aurelian Temișan, plot twist înainte de Crăciun
Exclusiv
Cadoul de la Moșul “poznaș” l-a lăsat mască! Aurelian Temișan, plot twist înainte de Crăciun
Dormitul cu televizorul pornit. Ce spun specialiștii despre efectele asupra sănătății
Mediafax
Dormitul cu televizorul pornit. Ce spun specialiștii despre efectele asupra sănătății
TABEL | Ce probabilitate există să fii concediat în 2026, în funcție de meseria ta. Job-ul din România cu 85% șanse de concediere
Gandul.ro
TABEL | Ce probabilitate există să fii concediat în 2026, în funcție de...
Cea mai frumoasă profesoară de matematică din România e colega lui Gabi Tamaș!
Prosport.ro
Cea mai frumoasă profesoară de matematică din România e colega lui Gabi Tamaș!
Secretul bine păzit al statuii lui Ioan de Hunedoara: scrisori ascunse în bocancul de bronz
Adevarul
Secretul bine păzit al statuii lui Ioan de Hunedoara: scrisori ascunse în bocancul...
Rapoarte ale serviciilor secrete americane dezvăluie că Putin vrea să cucerească părți din Europa, inclusiv țări care sunt membre NATO
Digi24
Rapoarte ale serviciilor secrete americane dezvăluie că Putin vrea să cucerească părți din...
Jucării periculoase de Crăciun. Cum unele jucării populare pot deveni un risc real pentru copii și părinți
Mediafax
Jucării periculoase de Crăciun. Cum unele jucării populare pot deveni un risc real...
Parteneri
Cum își păstrează silueta Iulia Vântur. Ce bea în fiecare dimineață? ”Cred că acesta este secretul până la urmă”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum își păstrează silueta Iulia Vântur. Ce bea în fiecare dimineață? ”Cred că acesta este...
Mădălina Ghenea, apariție de neratat. Imaginile care le-au tăiat respirația italienilor
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, apariție de neratat. Imaginile care le-au tăiat respirația italienilor
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Horoscop 19-25 decembrie. Taurii sunt puși în fața unei decizii, risc de pierderi pentru Săgetători
Click.ro
Horoscop 19-25 decembrie. Taurii sunt puși în fața unei decizii, risc de pierderi pentru Săgetători
Povestea celor 16 secunde din spatele momentului viral de la concertul Coldplay. Kristin Cabot, directoarea de HR: „Am devenit un meme”
Digi 24
Povestea celor 16 secunde din spatele momentului viral de la concertul Coldplay. Kristin Cabot, directoarea...
Consilierul de la Kremlin care a refuzat ordinul lui Putin și a încercat să oprească războiul din Ucraina. Era pregătit să fie împușcat
Digi24
Consilierul de la Kremlin care a refuzat ordinul lui Putin și a încercat să oprească...
Mașini premium SH cu probleme. Expert: „Check engine aprins, beculețe care clipocesc...”
Promotor.ro
Mașini premium SH cu probleme. Expert: „Check engine aprins, beculețe care clipocesc...”
BANCUL ZILEI. – Ce te doare, Bulă? – Mă doare buzunarul, dom doctor …
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ce te doare, Bulă? – Mă doare buzunarul, dom doctor …
Produse populare din zona tech la Kaufland: SMART TV la doar 700 RON
go4it.ro
Produse populare din zona tech la Kaufland: SMART TV la doar 700 RON
Cele mai consumate băuturi din lume au un efect crucial pentru sănătatea oaselor
Descopera.ro
Cele mai consumate băuturi din lume au un efect crucial pentru sănătatea oaselor
Criticii de specialitate au decis: iată cele mai bune jocuri video ale anului 2025
Go4Games
Criticii de specialitate au decis: iată cele mai bune jocuri video ale anului 2025
TABEL | Ce probabilitate există să fii concediat în 2026, în funcție de meseria ta. Job-ul din România cu 85% șanse de concediere
Gandul.ro
TABEL | Ce probabilitate există să fii concediat în 2026, în funcție de meseria ta....
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cum s-a stins mama Mihaelei Rădulescu? A murit de inimă rea
Cum s-a stins mama Mihaelei Rădulescu? A murit de inimă rea
Meteorologii Accuweather anunță o lună ianuarie 2026 cum nu a mai fost în România. Ce se întâmplă ...
Meteorologii Accuweather anunță o lună ianuarie 2026 cum nu a mai fost în România. Ce se întâmplă în București
Program TV 21 decembrie. La ce oră și pe ce post se difuzează FCSB-Rapid
Program TV 21 decembrie. La ce oră și pe ce post se difuzează FCSB-Rapid
BANC | Bulă și vânzătorul din benzinărie
BANC | Bulă și vânzătorul din benzinărie
Horoscop rune 21 decembrie 2025. Runa lui Odin ne aduce astăzi acceptare iar Universul te obligă să ...
Horoscop rune 21 decembrie 2025. Runa lui Odin ne aduce astăzi acceptare iar Universul te obligă să privești cu atenție
Avatar: Foc și cenușă a apărut în cinema! Suma demențială care s-a cheltuit pentru producție
Avatar: Foc și cenușă a apărut în cinema! Suma demențială care s-a cheltuit pentru producție
Vezi toate știrile
×