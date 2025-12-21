Top 50 cele mai cochete dive, cu pletele-n vânt! Mădălina Ghenea, Antonia și Andreea Bălan, coafurile la control

Nu e colț de stradă în București unde să nu dai peste o vedetă de la noi atentă la fiecare detaliu! Indiferent că merg la o cafea rapidă, la o întâlnire misterioasă sau doar într-o plimbare aparent banală, vedetele noastre știu un lucru clar: Trebuie să arate impecabil! Fie că vorbim despre machiaj, păr sau vestimentație, divele de la noi sunt mai mereu ca scoase din cutie. Și atunci când poate vremea nu ține cu ele, au grijă mereu să se aranjeze pentru a arăta imepcabil. CANCAN.RO vă prezintă un top al fetelor din showbiz care își aranjează podoaba capilară! Cu pletele-n vânt, dar cu atitudinea la purtător, iată ce imagini de senzație avem!

Fie că vorbim despre bucle lejere, păr perfect întins sau coafuri „neglijent studiate”, cert este un lucru: vedetele noastre vor să fie impecabile! Chiar și în mijlocul agitației urbane, ele reușesc să transforme strada într-un adevărat podium. Și să nu credeți că este vorba doar despre vanitate! Pentru multe dintre ele, părul este semnătura personală, detaliul care le completează ținuta și le oferă acel aer sigur pe sine care întoarce priviri

Un retuș este binevenit oriunde pentru divele din showbiz

La loc de cinste în topul pe care vi l-am pregătit pentru astăzi se numără Mădălina Ghenea, Bianca Drăgușanu, Mira, Antonia, Adelina Pestrițu, Theo Rose, Diana Munteanu, Iuliana Pepene și multe altele. Și, că tot am început enumerarea cu ea, Mădălina Ghenea este, fără doar și poate, atentă la imaginea ei. Nu de puține ori am surprins-o în timp ce se aranja și se asigura că arată perfect. Vedetei însă nu îi este rușină să iasă nici cu bigudiurile în cap, așa cum a surprins-0 CANCAN.RO aici, sau să își treacă mâna prin păr pentru a-l aranja dacă vântul îi dă bătăi de cap.

Mergem mai departe la o altă vedetă care are mare grijă de podoaba sa capilară și se mândrește cu ea: Theo Rose. În mai multe interviuri artista a vorbit despre felul în care a reușit de-a lungul timpului să își mențină părul lung și sănătos. În plus, de câteva luni a reușit să devină imaginea unui șampon, fapt care a bucurat-o enorm. Până la urmă, grija constantă și preseverența au adus-o unde și-a dorit.

Bianca Drăgușanu vrea să fie țiplă și după sală

Vorbeam despre dive, iar din acest top nu putea lipsi nici diva supremă: Bianca Drăgușanu. Vedeta este recunoscută pentru felul în care are grijă de imaginea ei și se preocupă de fiecare aspect în parte. CANCAN.RO a surprins-o de-a lungul timpului în numeroase ipostaze, iar cofura rezista, vorba aceea. Drept dovadă stau și imaginile pe care vi le arătăm cu ea, proaspăt ieșită de la sala de sport.

Topul continuă cu alte vedete: Mira, Daniela Crudu, Antonia, Cristina Ștefania, Anna Lesko, Adelina Pestrițu, Loredana Chivu, Diana Munteanu, Iuliana Pepene și multe alte domnișoare și doamne din showbiz care știu cum să transforme un gest simplu într-un moment de glamour absolut. Dar mai bine vă convingeți singuri accesând galeria foto pe care v-am pus-o la dispoziție.

