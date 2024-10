Theo Rose, pregătită să devină din nou mamă, dar… „Am încercat”

Viața lui Theo Rose s-a schimbat semnificativ în ultimii doi ani, de când la orizont a apărut regizorul Anghel Damian, alături de care artista și-a format o frumoasă familie. Cântăreața și regizorul s-au îndrăgostit iremediabil, însă au avut grijă să încheie socotelile cu trecutul atunci când au decis să pornească împreună la drum. Viața lor a căpătat alt sens când a apărut micuțul Sasha Ioan, iar universul lor se învârte în jurul lui. Totuși, cei doi nu au lăsat deoparte atribuțiile profesionale. Așadar, Anghel Damian a regizat cel mai noi film produs de Codin Maticiuc – Cursa, iar Theo Rose se pregătește de primul ei turneu. Pe lângă toate acestea, cei doi au în continuare planuri de familie. Theo Rose a oferit un interviu exclusiv CANCAN.RO în care a dezvăluit că mai vor cel puțin doi copii.

De curând vedetele, actorii și influencerii au sărbătorit ziua de naștere a lui Codin Maticiuc, care a împlinit 44 de ani și care și-a dorit ca, pe lângă această zi importantă să arate apropiaților câteva imagini oficiale din filmul Cursa care va fi lansat toamna aceasta. Un film al cărui regizor este Anghel Damian, așadar partenera lui de viață, Theo Rose nu avea cum să lipsească de la eveniment, măcar aici să-i fie alături iubitului, pe care, ne-a mărturisit, că a ajuns să-l vadă tot mai rar, însă mai multe veți afla în rândurile care urmează.

Theo Rose și Anghel Damian, sacrificii de dragul carierei: „Ne întâlneam în somn!”

CANCAN.RO: Theo, mă bucur tare mult că ne întâlnim la un eveniment cu totul și cu totul special. Vom viziona câteva secvențe din filmul Cursa chiar de ziua lui Codin Maticiuc. Cum ești?

Theo Rose: Sunt foarte bine, abia aștept să văd ce s-a întâmplat la filmul acesta. Noi am trăit emoțiile filmului acasă pentru că Anghel se ocupă de proiect. A fost un film încărcat energetic și abia aștept să văd cât de cât ceva din rezultat, să ne liniștim odată, să putem să punem capul pe pernă liniștiți.

CANCAN.RO: Ai fost pe platourile de filmare să vezi?

Theo Rose: Am fost o singură dată foarte puțin pe platoruri. Se filma ceva cu mașini, nu se auzea om cu om din cauza zgomotului. S-a muncit mult, dar cred că rezultatul va fi pe măsura muncii lor. A fost un proiect greu, foarte greu, atât știu.

CANCAN.RO: Până la urmă când pui suflet în proiecte știi foarte bine că ies așa cum trebuie. Din cum îl știm și ni l-ai descris și tu pe Anghel este foarte muncitor și parolist. Atunci când spune ceva, face.

Theo Rose: Anghel nu cred că s-ar fi băgat într-un proiect dacă nu ar fi crezut că îl poate face. Aștept să văd. Este primul film cu mașini din România, ceva foarte greu de realizat. A fost un buget foarte mare pentru industria cinematografică din România. Eu am foarte mare încredere în ce am vorbit acasă. Eu cred că dacă el s-a stresat atât de tare și și-a dat interesul atât de mult, nu are cum sa iasă ceva doar bun.

CANCAN.RO: Vorbeați după filmări? Îți povestea, ați avut discuții?

Theo Rose: Am încercat să avem discuții, dar problema este că ne întâlneam în somn mai mult. El venea dimineața pentru că filmările au fost cel mai mult de noapte. Atunci, el când venea acasă, eu dormeam cu copilul. Era deja dimineață când venea el, eu mă trezeam și plecam. În perioada cât au ținut filmările astea, ne-am întâlnit cam rar.

CANCAN.RO: Spune-mi cum vă petreceți acum timpul de când ați apucat să respirați un pic?

Theo Rose: Încercăm să fim împreună cât mai mult, noi și copilul. Facem niște activități comune, ieșim în parc. Orice am face încercăm să rămânem împreună, la cumpărături. Noi avem nevoie lucrurile astea de fapt, acasă, în intimitatea casei.

Artista este pregătită să devină, din nou, mamă: „Trei e numărul maxim”

CANCAN.RO: Vă contraziceți pe ceva sau vă înțelegeți în mare parte perfect?

Theo Rose: Ne mai contrazicem și noi, evident. Nu avem puncte de vedere asemănătoare tot timpul, dar asta este și farmecul. Și legat de copil, dar putem să ne contrazicem în absolut orice privință, însă alegem să nu o facem de cele mai multe ori că nu despre asta este vorba. Important este să ne ascultăm și să învățăm fiecare de la celălalt.

CANCAN.RO: Care este mai panicos în privința copilului? Tu sau Anghel?

Theo Rose: Eu. Anghel este cât se poate de relaxat. De fiecare dată când am întâmpinat o situație din asta, febră sau o căzătură mai periculoasă, el a fost stăpân pe situație. Eu întotdeauna la chestii de genul acesta simt că îmi stă inima de fiecare dată. Ce îl doare pe el, mă doare și pe mine.

CANCAN.RO: Cică te relaxezi de la al doilea copil încolo…

Theo Rose: Eu aștept, să dea Dumnezeu să vină și această relaxare.

CANCAN.RO: Noi așa vă dorim, să aveți cât mai mulți sau cât vă doriți voi…

Theo Rose: Prea mulți nu avem cum pentru că am cezariană, trei e numărul maxim. Să dea Dumnezeu.

CANCAN.RO: Te pregătești de concerte pentru următoarea perioadă, Crăciun, Revelion?

Theo Rose: Da. Lucrez la primul meu proiect de turneu cu care voi pleca prin țară, cu muzică interbelică. Se numește „Pe vechi” și zilele acestea începem să invităm oamenii peste tot prin țară la concerte. Îi aștept pe toți să vină să ne asculte. Este minunat ce se întâmplă.

