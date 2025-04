Iulia Albu și Mike, împreună, dar… separați! ”Vom lua deciziile cât de curând!” Unde s-a mutat iubitul criticului de modă

Iulia Albu și Mike s-au despărțit la finele anului trecut. Ea și-a cumpărat o casă de lux, el s-a mutat într-un apartament, cu chirie. Dar, surprize, surprize… Ei bine, foștii iubiți au fost la un pas de a pleca în doi, la Istanbul. Au încă acțiuni la aceeași firmă și, cel puțin din punct de vedere profesional, încă mai sunt… împreună. CANCAN.RO are toate amănuntele.

După o relație de aproximativ nouă ani, pigmentată cu despărțiri și împăcări, Iulia Albu și Mike nu mai formează un cuplu de la finele anului trecut. Criticul TV a oferit, de altfel, la câteva luni de când s-a separat de fostul partener, o primă reacție, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

„Am încercat și chiar am reușit să țin viața mea privată, privată. Vom continua în aceeași notă și de acum încolo. O poveste de dragoste se trăiește doar de persoanele implicate și atât. Vă mulțumesc pentru profesionalism și respectarea intimității noastre. Am trăit momente frumoase, momente zbuciumate, dar, cel mai important, am trăit. Și pentru asta suntem recunoscători”, ne spunea aceasta.

Iulia Albu și-a luat casă. Unde locuiește însă Mike, în prezent

Între timp, Iulia și-a achiziționat o casă de lux, chiar în buricul capitalei. E șef de șantier, fără a-l implica, se pare, și pe fostul partener în reamenajarea noii locuințe.

În ceea ce-l privește pe Mike, potrivit unei surse din anturajul celor doi, acesta a rămas și el în capitală. În prezent, el s-a mutat într-un apartament pentru care plătește chirie.

Iulia Albu: „Ne împărțim responsabilitățile”

Surprize, surprize însă. Deși separați, cei doi sunt încă împreună! Cel puțin din punct de vedere profesional. CANCAN.RO a descoperit că aceștia au încă acțiuni la aceeași firmă. Mai mult, ei ar fi trebuit să plece împreună, la Istanbul. Acolo unde a ajuns însă doar Mike, întrucât Iulia a fost nevoită să rămână acasă, date fiind întârzierile intervenite privind mutarea în noua sa locuință.

Contactată însă pe marginea acestui subiect, criticul de modă a recunoscut în exclusivitate pentru CANCAN.RO:

„Da, suntem încă asociați în una dintre firme. Vom lua deciziile la momentul în care ele vor fi necesare. Îmi este imposibil să plec în această perioadă așa încât ne împărțim responsabilitățile profesionale”.

Au fost împreună la psiholog

Iulia Albu și Mike au mai bifat o despărțire ce părea definitivă, după ce s-au întos de la show-ul America Express. S-au împăcat însă la mai bine de o lună și jumătate, timp în care au locuit separați. Și pentru ca relația lor să funcționeze, au mers împreună, la psiholog și au făcut terapie în cuplu.

