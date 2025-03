Prima reacție a Iuliei Albu, după ce s-a despărțit de iubitul ei, Mike: ”Am trăit momente frumoase, momente zbuciumate!”

Iulia Albu și iubitul ei, Mike, s-au despărțit! Ruptura s-ar fi produs în urmă cu aproximativ trei luni, dar cei doi au preferat discreția. Acum s-a aflat, iar criticul de modă a avut o primă reacție, în exclusivitate pentru CANCAN.RO. Nu o spune pe șleau, dar vorbele ei confirmă separarea.

Așadar, Iulia Albu și Mike nu mai formează un cuplu de aproximativ trei luni, însă relația lor nu ar mai fi funcționat de ceva vreme, concret, după revenirea lor de la America Express. Asta în ciuda eforturilor pe care le-ar fi făcut pentru a o salva.

Iulia a oferit o primă reacție, în exclusivitate pentru CANCAN.RO. ”Am încercat și chiar am reușit să țin viața mea privată, privată. Vom continua în aceasi notă și de acum încolo. O poveste de dragoste se trăiește doar de persoanele implicate și atât. Vă mulțumesc pentru profesionalism și respectarea intimității noastre, am trăit momente frumoase, momente zbuciumate, dar, cel mai important, am trăit. Și pentru asta suntem recunoscători”, a declarat Iulia Albu.

Iulia Albu și Mike au mers la psiholog, după întoarcerea de la America Express

Iulia Albu și Mike au trăit povestea de dragoste vreme de nouă ani, o relație presărată cu numeroase despărțiri și împăcări. Momentul cel mai dificil a fost în urma participării la America Express, când s-au despărțit pentru mai bine de o lună.

Au încercat să rezolve situația, au apelat chiar la un psiholog și părea că au reușit.

„Noi eram aproape despărțiți înainte de a merge acolo. Pe perioada America Express, au intrat dracii în el. Dar după i-au ieșit. După ce ne-am întors, am fost despărțiți o lună jumătate. Am locuit apoi fiecare în altă casă, complet separați. Ceea ce se întâmplă în multe cupluri”, spune Iulia Albu (Vezi AICI detaliile).

