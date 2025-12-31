Acasă » Știri » Test IQ exclusiv pentru genii | Mutați 2 chibrituri, pentru a transforma 906 în cel mai mare număr cu putință

Test IQ exclusiv pentru genii | Mutați 2 chibrituri, pentru a transforma 906 în cel mai mare număr cu putință

De: Anca Chihaie 31/12/2025 | 09:06
Test IQ exclusiv pentru genii | Mutați 2 chibrituri, pentru a transforma 906 în cel mai mare număr cu putință

Ești pregătit pentru o nouă provocare? Dacă da, ești în locul potrivit! Îți prezentăm un test de logică! Trebuie să precizăm încă de la început că numai geniile își vor da seama de rezolvare. Atenție! Nu ai prea mult timp la dispoziție! 3, 2, 1… Start!

Există multe teste de inteligență și iluzii optice pe care oamenii le rezolvă din dorința de a-și crește nivelul de IQ cu trecerea timpului. Cu toate acestea, chiar și geniile greșesc la unele provocări, așa că nu trebuie să fii dezamăgit dacă nu reușești să dai răspunsul corect.

Rezolvare test IQ

Testul de inteligență de astăzi te provoacă să își pui mintea la contribuție. Trebuie să rezolvi ecuația de mai sus, însă ai voie să muți un singur băț de chibrit. Este vorba despre o operație matematică de bază, dar care ar putea să te pună în dificultate. Acest tip de provocări sunt excelente pentru a te ajuta să îți testezi abilitățile de observație, memoria și cunoștințele matematice.

REZOLVARE:

Ce reprezintă nivelul IQ-ului?

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui patern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:

IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;

IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;

IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;

IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;

IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

Test de inteligență | Identificați singura literă O ascunsă printre Q-uri, în cel mult 15 secunde

Test de inteligență | Câți de 9 sunt în această imagine, de fapt? Doar 1 dintre 1.000 de oameni răspunde corect

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Este interzis să ai asta în casă, de Revelion. Tradiții și superstiții bizare pentru 31 decembrie 2025
Știri
Este interzis să ai asta în casă, de Revelion. Tradiții și superstiții bizare pentru 31 decembrie 2025
Prima imagine cu Dan Petrescu după chimioterapie: boala l-a topit pe picioare
Știri
Prima imagine cu Dan Petrescu după chimioterapie: boala l-a topit pe picioare
Report de peste 1,7 milioane de euro la Loto 6/49. Trageri speciale de Anul Nou
Mediafax
Report de peste 1,7 milioane de euro la Loto 6/49. Trageri speciale de...
A mai trecut un an, trenurile de metrou produse de Alstom sunt tot „pe dreapta” și vandalizate. Vor intra în circulație în 2026?
Gandul.ro
A mai trecut un an, trenurile de metrou produse de Alstom sunt tot...
FOTO. Simona Halep a dezvăluit cine i-a fost, de fapt, alături după retragerea din tenis
Prosport.ro
FOTO. Simona Halep a dezvăluit cine i-a fost, de fapt, alături după retragerea...
Cristi Borcea, ținta ironiilor pe internet. „Oameni care n-au ce face cu banii și se transformă în monștri”
Adevarul
Cristi Borcea, ținta ironiilor pe internet. „Oameni care n-au ce face cu banii...
Reacția Chinei după acuzațiile Kremlinului că ucrainenii au atacat reședința lui Putin
Digi24
Reacția Chinei după acuzațiile Kremlinului că ucrainenii au atacat reședința lui Putin
Vânt de până la 120 km/h! Avertizările meteorologilor, prelungite până în noaptea de Revelion
Mediafax
Vânt de până la 120 km/h! Avertizările meteorologilor, prelungite până în noaptea de...
Parteneri
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat când au văzut-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat...
„Urmașa” Simonei Halep se retrage din tenis la doar 17 ani, după ce a fost exclusă din lotul național
Prosport.ro
„Urmașa” Simonei Halep se retrage din tenis la doar 17 ani, după ce a fost...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Orașul-minune al României! Nu se mai oprește din dezvoltare și a atras miliarde de euro
Click.ro
Orașul-minune al României! Nu se mai oprește din dezvoltare și a atras miliarde de euro
Criză de securitate în fieful lui Putin. Sute de civili ruși, uciși sau răniți de către veteranii întorși de pe frontul ucrainean
Digi 24
Criză de securitate în fieful lui Putin. Sute de civili ruși, uciși sau răniți de...
Cum a reușit JD Vance să facă pace între Donald Trump și Elon Musk. Riscurile unei alianțe renăscute ce ar putea distruge mișcarea MAGA
Digi24
Cum a reușit JD Vance să facă pace între Donald Trump și Elon Musk. Riscurile...
Modelul Dacia care i-a cucerit pe olandezi. THE BEST în categoria „Value for money”
Promotor.ro
Modelul Dacia care i-a cucerit pe olandezi. THE BEST în categoria „Value for money”
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Cum combat ucrainenii „human safari”: 150 km/h ca măsură de supraviețuire și plase antidrone
go4it.ro
Cum combat ucrainenii „human safari”: 150 km/h ca măsură de supraviețuire și plase antidrone
Galerie foto de excepție cu Brigitte Bardot
Descopera.ro
Galerie foto de excepție cu Brigitte Bardot
Noul joc cu James Bond, unul dintre cele mai așteptate din 2026, a fost amânat
Go4Games
Noul joc cu James Bond, unul dintre cele mai așteptate din 2026, a fost amânat
A mai trecut un an, trenurile de metrou produse de Alstom sunt tot „pe dreapta” și vandalizate. Vor intra în circulație în 2026?
Gandul.ro
A mai trecut un an, trenurile de metrou produse de Alstom sunt tot „pe dreapta”...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Este interzis să ai asta în casă, de Revelion. Tradiții și superstiții bizare pentru 31 decembrie ...
Este interzis să ai asta în casă, de Revelion. Tradiții și superstiții bizare pentru 31 decembrie 2025
Prima imagine cu Dan Petrescu după chimioterapie: boala l-a topit pe picioare
Prima imagine cu Dan Petrescu după chimioterapie: boala l-a topit pe picioare
Dublă tragedie de Anul Nou! Doi tineri au murit, după ce un șofer de camion nu s-a asigurat
Dublă tragedie de Anul Nou! Doi tineri au murit, după ce un șofer de camion nu s-a asigurat
Cătălin Măruță și Andra, în vizită la un celebru antrenor român: ”Sunt un om bogat”
Cătălin Măruță și Andra, în vizită la un celebru antrenor român: ”Sunt un om bogat”
Horoscop Rac 2026. Află ce ți-au prezis astrele pe casa iubirii, a carierei și mai ales a banilor ...
Horoscop Rac 2026. Află ce ți-au prezis astrele pe casa iubirii, a carierei și mai ales a banilor pentru tot anul următor
În ce culoare trebuie să te îmbraci în noaptea de Revelion, în funcție de zodia ta, pentru a avea ...
În ce culoare trebuie să te îmbraci în noaptea de Revelion, în funcție de zodia ta, pentru a avea noroc tot anul 2026
Vezi toate știrile
×