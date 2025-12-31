Acasă » Știri » Dublă tragedie de Anul Nou! Doi tineri au murit, după ce un șofer de camion nu s-a asigurat

Dublă tragedie de Anul Nou! Doi tineri au murit, după ce un șofer de camion nu s-a asigurat

De: Simona Tudorache 31/12/2025 | 09:14
Dublă tragedie de Anul Nou! Doi tineri au murit, după ce un șofer de camion nu s-a asigurat

Doi tineri și-au pierdut viața înainte de Revelion și un al treilea este grav rănit din cauza unui șofer care nu a dat prioritate. Un grav accident a avut loc, marţi seara, în judeţul Dolj, pe DN 56 Craiova-Calafat, la intersecţia cu DC 56 Hunia – Gară Moţăţei.

Tragedia s-ar fi produs din cauza unui bărbat, de 58 de ani, din Craiova, care conducea un camion pe DN 56, și care nu a acordat prioritate de trecere la efectuarea virajului la stânga mașinii conduse de tânărul de 22 de ani, din comuna Siliştea Crucii.

Șoferul de 22 de ani și un alt pasager au murit la spital

Impactul a fost devastator. Conducătorul auto de 22 de ani şi alţi doi pasageri de 23 şi 32 de ani au ajuns la spital cu răni grave.

„La fața locului s-au deplasat polițiști din cadrul Formațiunii Rutiere Calafat, care au constatat că un bărbat, de 58 de ani, din Craiova, în timp ce conducea un autocamion pe DN 56, la intersecția cu DC 56, nu a acordat prioritate la efectuarea virajului la stânga unei dube conduse de un tânăr de 22 de ani, din comuna Siliștea Crucii, intrând în coliziune frontală cu aceasta.

În urma impactului, conducătorul dubei și alți doi pasageri, de 23 și 32 de ani, au necesitat îngrijiri medicale și au fost transportați la spital”, au precizat reprezentanții IPJ Dolj.

Șoferul şi pasagerul de 32 de ani au murit puțin mai târziu. Al treilea pasager, în vârstă de 23 de ani, a rămas internat, dar starea lui este una gravă.

În urma testului efectuat, s-a stabilit că șoferul de 58 ani nu se afla sub efectul substanțelor interzise și nu consumase alcool. Bărbatul este cercetat acum sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă.

Foto: Pixabay

