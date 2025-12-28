Acasă » Știri » Maria Babei a murit noaptea trecută într-un accident teribil. Avea doar 23 de ani și urma să se căsătorească

De: Denisa Iordache 28/12/2025 | 12:18
Tragedie fără margini în Botoșani! Maria Babei a murit într-un accident cumplit, la ieșire din municipiu. Tânăra avea doar 23 de ani și nu a mai apucat să fie mireasă la nunta programată peste doar câteva luni. Toate detaliile în articol. 

În urma accidentului violent petrecut la ieșirea din Botoșani spre Suceava, patru persoane au ajuns la spital. Un automobil  ar fi intrat pe contrasens în altul care mergea regulamentar. 

La fața locului s-au deplasat de urgență o ambulanță SMURD, precum și trei echipe SAJ Botoșani. Maria se afla în mașina care a intrat pe contrasens și a fost dusă la Unitatea de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență „Mavromati”, dar s-a stins din viață după ce a intrat în stop cardio-respirator. Tânăra era din Vlădeni, județul Botoșani, și avea nunta planificată pentru anul viitor. 

Vestea morții a îndurerat pe toată lumea, iar apropiații și familia sunt în stare de șoc. Rețelele de socializare s-au umplut de mesaje cutremurătoare de adio: 

„Verișoara mea dragă…Nu pot accepta că nu mai ești. Încă mi se pare ireal, încă mă aștept să aud vocea ta, să te văd zâmbind, să știu că ești bine… Ai plecat mult prea devreme și ai lăsat în urma ta o durere care nu poate fi pusă în cuvinte. Sufletul meu e greu, inima mea e ruptă în mii de bucăți și mă doare gândul că viața merge înainte fără tine. Ai fost mai mult decât o verișoară – ai fost parte din mine, din copilăria mea, din amintirile mele cele mai frumoase. Nimic nu va mai fi la fel fără tine. Accidentul ăsta ți-a luat viața, dar nu îți va lua locul din inima mea. Vei rămâne veșnic acolo, în fiecare rugăciune, în fiecare lacrimă, în fiecare amintire. Mă rog ca Dumnezeu să te odihnească în pace și să te așeze printre îngeri, acolo unde nu există durere, frică sau lacrimi. Pentru noi, cei rămași, durerea e imensă…Dar te vom purta cu noi mereu. Drum lin spre cer, suflet bun. Nu te vom uita niciodată, Maria. Niciodată”, a scris Alex, văr cu victima.

„Și cerul plânge după așa durere. Dumnezeu să o odihnească în pace condoleanțe familiei”, a transmis Ciprian.

Ce este viața? Azi ești, iar mâine rămâi doar o amintire…În această seară, colega mea din liceu și-a pierdut viața în mod tragic, într-un accident rutier petrecut în județul Botoșani. Vestea m-a cutremurat profund și mi-a adus în suflet nenumărate amintiri din anii de liceu petrecuți împreună. Maria era o persoană cu un suflet bun, curajoasă, dar și cu o simplitate și o sinceritate care o făceau cu adevărat specială. Transmit sincere condoleanțe familiei îndurerate și tuturor celor care au cunoscut-o. În același timp, vreau să păstrez vie speranța, speranța revederii în Împărăția lui Dumnezeu, acolo unde nu există durere sau lacrimi. La revedere, Maria!”, a scris Ovidiu, un fost coleg de liceu.

Oamenii legii continuă cercetările pentru a staboli cauzele care au dus la producerea tragediei.

Durere sfâșietoare pentru o influenceră celebră! I-a murit fiica în ziua de Crăciun, la 2 ani după ce fata mai mare s-a stins din cauza septicemiei

Cine sunt tinerii care au murit în accidentul din Bistriţa. De ce a plecat Diana de acasă în pijamale și de unde se întorcea Alex

