Cine sunt tinerii care au murit în accidentul din Bistriţa. De ce a plecat Diana de acasă în pijamale și de unde se întorcea Alex

Două familii din Bistrița-Năsăud trăiesc o dramă cumplită după un accident rutier produs în dimineața de Crăciun, în urma căruia doi tineri de 21 de ani au murit. Băiatul se întorcea de la o petrecere împreună cu vărul său, aflat la volan, iar fata plecase în grabă de acasă, îmbrăcată în pijamale, pentru a ajuta o prietenă.

Tragedia s-a produs înainte de răsărit, pe un drum județean. Înregistrările surprinse de o cameră de supraveghere arată cum autoturismul condus de un tânăr de 23 de ani circula cu viteză, pătrundea pe contrasens și evita la limită un alt vehicul.

Cine sunt tinerii care au murit în accidentul din Bistriţa

La scurt timp, mașina derapează într-o curbă, ajunge din nou pe sensul opus și se izbește violent de un autoturism care circula regulamentar. Impactul a fost devastator. Șoferița din celălalt vehicul, o tânără de 21 de ani, nu a mai putut fi salvată.

Tot atunci și-a pierdut viața și pasagerul din mașina condusă de tânărul responsabil de producerea accidentului.

„O bubuitură puternică, am ieșit, mașinile erau în poziția în care le vedeți, din asta din drum ieșea fum. Și polițiști și o mașină de poliție”, povestesc martorii.

Cei doi băieți implicați erau veri și se întorceau de la discotecă. Alex, tânărul care a murit, nu purta centura de siguranță, iar forța coliziunii l-a proiectat în afara mașinii. Medicii nu au mai putut face nimic pentru el. Diana, șoferița de 21 de ani, a fost resuscitată minute în șir, însă fără rezultat.

„Am cunoscut-o pe fată, era din sat de la noi. Când am ajuns totul era… deja băiatul era mort. Celălalt am înțeles că e în stare critică și fata și ea e decedată”, spun alți martori. „A fost foarte dificilă extragerea pentru că maşinile au fost foarte contorsionate”, a declarat Călin Varvari, reprezentant ISU Bistrița.

De ce a plecat Diana de acasă în pijamale și de unde se întorcea Alex

Anchetatorii cred că cei trei tineri se cunoșteau, având vârste apropiate și locuind la câțiva kilometri distanță unii de alții. Diana nu ar fi trebuit să fie pe drum la ora 5 dimineața, însă ar fi acceptat să ducă o prietenă acasă.

„A venit acasă zilele trecute şi am luat legătura cu ea să ne întâlnim, să ne vedem şi nu am mai reuşit. Era o fată plină de viaţă, era un înger pe față”, spune o prietenă a Dianei.

Tânăra era studentă la Drept și lucra la Poliția Militară. Crescută de bunica ei, își vedea rar mama, plecată la muncă în Spania. Șoferul vinovat revenise recent în țară pentru sărbători, după ce lucrase în Germania împreună cu tatăl său.

„Pacientul a fost adus la UPU SMURD intubat și a fost transferat în sala de operații unde a fost supus unei intervenții chirurgicale”, a transmis Camelia Strungari, purtător de cuvânt al SCJU Bistrița.

Tânărul va fi cercetat pentru ucidere din culpă, iar polițiștii urmează să stabilească dacă acesta consumase alcool înainte de a se urca la volan.

CITEŞTE ŞI: S-a activat planul roșu după un accident cu 7 victime! În ce stare sunt

Tragedie în Ajunul Crăciunului! O femeie din Argeș a murit într-un accident rutier cumplit după ce urcase în mașină, la ocazie