Acasă » Știri » Ea este tânăra care a murit în accidentul cumplit din Bistrița. Un șofer teribilist a intrat pe contrasens, iar Diana n-a avut nicio șansă

De: Irina Vlad 26/12/2025 | 20:24
Diana este tânăra de 20 de ani care a murit nevinovată în accidentul rutier din Bistrița-Năsăud. Fata se ducea cu mașina la clubul din sat ca să o ia pe prietena ei și să o ducă acasă. Tragedia s-a petrecut în noaptea de Crăciun. 

Nenorocirea a avut loc pe șoseaua din Prundu Bârgăului, județul Bistrița-Năsăud, în dimineața zilei de Crăciun. Diana a sfârșit nevinovată într-un accident rutier. Alexandru, un alt tânăr de 23 de ani, a murit în coliziune.

Diana nu a avut nicio șansă de supraviețuire

Era ora 5 dimineața când Diana se ducea la discoteca din sat, după ce prietena ei ar fi rugat-o să meargă să o ia și să o ducă acasă. Pe drum, potrivit imaginilor surprinse pe camerele de supraveghere, o mașină de pe contrasens – condusă de un tânăr de 23 de ani – derapează într-o curbă și intră direct în mașina condusă de Diana.

Impactul a fost atât de puternic încât șoferul vinovat a fost proiectat prin parbriz, iar Diana a murit pe loc. De asemenea, pasagerul din autoturismul condus de tânărul vinovat a murit pe loc. Cei doi erau veri și se întorceau de la discoteca la care urma Diana să ajungă.

Din nefericire, echipele de salvare au făcut tot posibilul să o salveze pe Diana, însă în cele din urmă a fost declarat decesul. Fata de 20 de ani era studentă la Facultatea de Drept și lucra la Poliția Militară. Venise în vacanța de Crăciun la bunica ei, cea care a crescut-o, mama ei fiind plecată la muncă în Spania. Cei care au cunsocut-o au avut numai cuvinte de laudă despre ea, fiind descrisă ca un înger pe pământ, o fată plină de viață și mereu zâmbitoare.

„A venit acasă zilele trecute şi am luat legătura cu ea să ne întâlnim, să ne vedem şi nu am mai reuşit. Era o fată plină de viaţă, era un înger pe pământ”, a povestit prietena Dianei.

