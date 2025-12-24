Acasă » Știri » Tragedie în Ajunul Crăciunului! O femeie din Argeș a murit într-un accident rutier cumplit după ce urcase în mașină, la ocazie

Tragedie în Ajunul Crăciunului! O femeie din Argeș a murit într-un accident rutier cumplit după ce urcase în mașină, la ocazie

De: David Ioan 24/12/2025 | 11:55
Tragedie în Ajun! O femeie moartă și patru răniți după un accident cumplit în Argeș. Foto: Facebook

Un grav accident rutier s-a produs miercuri dimineață, în localitatea Lunca Corbului, județul Argeș, pe Drumul Național 65. O mașină în care se aflau cinci persoane a părăsit carosabilul și s-a izbit violent de un cap de pod.

În urma impactului, o femeie și-a pierdut viața, iar alte patru persoane au fost rănite și transportate la spital.

Tragedie în Ajun

Conform informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Argeș, printre victime se află doi bărbați și trei femei. Două dintre acestea au fost găsite încarcerate, fiind nevoie de intervenția pompierilor pentru a fi extrase din autoturism.

Din păcate, o femeie de aproximativ 59 de ani, aflată pe scaunul din dreapta față, nu a mai putut fi salvată, medicii declarând decesul la fața locului.

Accident cumplit în ziua de Ajun. Foto: ISU Argeş

Accidentul s-a produs în jurul orei 7:00, într-o zonă cunoscută pentru curbele periculoase. Șoferul, un bărbat de 61 de ani, a luat la ocazie patru persoane care se îndreptau spre locul de muncă, în Pitești.

După câțiva kilometri, conducătorul auto a pierdut controlul volanului, iar mașina s-a lovit puternic de structura de beton. Martorii au relatat că forța impactului a fost atât de mare încât scaunul pasagerei din față s-a rupt.

O femeie decedată și patru răniți în urma accidentului

Celelalte patru persoane aflate în vehicul, inclusiv șoferul, au fost transportate la spital cu răni, dar în stare stabilă. Echipajele medicale au acordat îngrijiri de urgență la fața locului, iar pompierii au asigurat măsuri de prevenire a incendiilor pentru a evita alte pericole.

Polițiștii din Argeș au deschis o anchetă pentru a stabili cauzele exacte ale accidentului. Florin Popa, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Argeș, a precizat că vor fi realizate expertize tehnice și vor fi audiați martorii pentru a înțelege de ce șoferul a pierdut controlul autoturismului.

Tragedia s-a produs chiar în Ajunul Crăciunului, într-un moment în care oamenii se pregăteau de sărbători. Pentru familia victimei, ziua care ar fi trebuit să aducă bucurie s-a transformat într-o durere imensă.

CITEŞTE ŞI: Plutonierul major Mirel Tulitu a murit într-un accident rutier cumplit. 3 fetițe au rămas acum orfane de tată

Decizie controversată a instanței: Șoferul din Berceni care a lovit mortal o mamă și i-a rănit grav fetița de 2 ani va ajunge acasă de sărbători! |EXCLUSIV

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Tradiții și obiceiuri în Ajun de Crăciun. Ce nu ai voie să faci azi, 24 decembrie 2025
Știri
Tradiții și obiceiuri în Ajun de Crăciun. Ce nu ai voie să faci azi, 24 decembrie 2025
Doliu în lumea fotbalului! A murit la doar 34 de ani după ce a căzut de la 70 de metri, din telescaun
Știri
Doliu în lumea fotbalului! A murit la doar 34 de ani după ce a căzut de la 70…
O nouă explozie la Moscova, pe strada unde a fost asasinat generalul Sarvarov: Cel puțin 3 persoane ucise
Mediafax
O nouă explozie la Moscova, pe strada unde a fost asasinat generalul Sarvarov:...
Unde lovește codul galben de ninsoare deja. Gândul prezintă zonele în care ninge abundent. Vești de ultimă oră de la ANM, prognoză specială pentru București
Gandul.ro
Unde lovește codul galben de ninsoare deja. Gândul prezintă zonele în care ninge...
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Milionarul român, care s-a lăfăit în banii celor de la Dinamo, a murit singur și uitat de lume. „Îi dădea bani Elenei Cîrstea. S-a separat de soție”
Adevarul
Milionarul român, care s-a lăfăit în banii celor de la Dinamo, a murit...
Administrația Trump interzice vizele de SUA pentru cinci europeni, printre care și fostul comisar Thierry Breton. Care este motivul
Digi24
Administrația Trump interzice vizele de SUA pentru cinci europeni, printre care și fostul...
Tradiții în Ajunul Crăciunului: Ce obiceiuri sunt în diferite regiuni ale țării
Mediafax
Tradiții în Ajunul Crăciunului: Ce obiceiuri sunt în diferite regiuni ale țării
Parteneri
Cum arată acum Catrinel Sandu, prima „bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor. Era una dintre cele mai dorite femei din România
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Catrinel Sandu, prima „bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor. Era una dintre cele...
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
Prosport.ro
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
De ce se adaugă o lingură de mălai în compoziția sarmalelor. Un truc folosit de bucătăresele din Moldova
Click.ro
De ce se adaugă o lingură de mălai în compoziția sarmalelor. Un truc folosit de...
Piloții ucraineni de F-16 au reușit acolo unde sistemele Patriot au eșuat: Aproape toate rachetele rusești Kinjal au fost interceptate
Digi 24
Piloții ucraineni de F-16 au reușit acolo unde sistemele Patriot au eșuat: Aproape toate rachetele...
Planul de pace în 20 de puncte susținut de Ucraina și SUA, prezentat de Volodimir Zelenski
Digi24
Planul de pace în 20 de puncte susținut de Ucraina și SUA, prezentat de Volodimir...
Brandul chinezesc ce depășește pragul de 1.000 de unități vândute în România, la câteva luni de la lansare
Promotor.ro
Brandul chinezesc ce depășește pragul de 1.000 de unități vândute în România, la câteva luni...
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Telefonul cu cea mai puternică cameră telefoto va fi lansat de Crăciun. Care sunt performanțele?
go4it.ro
Telefonul cu cea mai puternică cameră telefoto va fi lansat de Crăciun. Care sunt performanțele?
Structuri misterioase detectate în Cosmos!
Descopera.ro
Structuri misterioase detectate în Cosmos!
Mii de jocuri de PC, la cele mai bune prețuri ale anului
Go4Games
Mii de jocuri de PC, la cele mai bune prețuri ale anului
Unde lovește codul galben de ninsoare deja. Gândul prezintă zonele în care ninge abundent. Vești de ultimă oră de la ANM, prognoză specială pentru București
Gandul.ro
Unde lovește codul galben de ninsoare deja. Gândul prezintă zonele în care ninge abundent. Vești...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Tradiții și obiceiuri în Ajun de Crăciun. Ce nu ai voie să faci azi, 24 decembrie 2025
Tradiții și obiceiuri în Ajun de Crăciun. Ce nu ai voie să faci azi, 24 decembrie 2025
Doliu în lumea fotbalului! A murit la doar 34 de ani după ce a căzut de la 70 de metri, din telescaun
Doliu în lumea fotbalului! A murit la doar 34 de ani după ce a căzut de la 70 de metri, din telescaun
Reset major pe zona de late night show! Dan Capatos se alătură grupului Arcmedia și lansează o nouă ...
Reset major pe zona de late night show! Dan Capatos se alătură grupului Arcmedia și lansează o nouă emisiune împreună cu CANCAN
Imagine rară cu fiica Nicoletei Luciu. Cum arată Kim la vârsta de 14 ani
Imagine rară cu fiica Nicoletei Luciu. Cum arată Kim la vârsta de 14 ani
Ce cadouri nu au voie să primească cei 3 copii ai Prințului William și ai lui Kate Middleton de Crăciun. ...
Ce cadouri nu au voie să primească cei 3 copii ai Prințului William și ai lui Kate Middleton de Crăciun. Regula impusă de Familia Regală
Decizie controversată a instanței: Șoferul din Berceni care a lovit mortal o mamă și i-a rănit ...
Decizie controversată a instanței: Șoferul din Berceni care a lovit mortal o mamă și i-a rănit grav fetița de 2 ani va ajunge acasă de sărbători! |EXCLUSIV
Vezi toate știrile
×