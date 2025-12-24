Tragedie în Ajunul Crăciunului! O femeie din Argeș a murit într-un accident rutier cumplit după ce urcase în mașină, la ocazie

Un grav accident rutier s-a produs miercuri dimineață, în localitatea Lunca Corbului, județul Argeș, pe Drumul Național 65. O mașină în care se aflau cinci persoane a părăsit carosabilul și s-a izbit violent de un cap de pod.

În urma impactului, o femeie și-a pierdut viața, iar alte patru persoane au fost rănite și transportate la spital.

Tragedie în Ajun

Conform informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Argeș, printre victime se află doi bărbați și trei femei. Două dintre acestea au fost găsite încarcerate, fiind nevoie de intervenția pompierilor pentru a fi extrase din autoturism.

Din păcate, o femeie de aproximativ 59 de ani, aflată pe scaunul din dreapta față, nu a mai putut fi salvată, medicii declarând decesul la fața locului.

Accidentul s-a produs în jurul orei 7:00, într-o zonă cunoscută pentru curbele periculoase. Șoferul, un bărbat de 61 de ani, a luat la ocazie patru persoane care se îndreptau spre locul de muncă, în Pitești.

După câțiva kilometri, conducătorul auto a pierdut controlul volanului, iar mașina s-a lovit puternic de structura de beton. Martorii au relatat că forța impactului a fost atât de mare încât scaunul pasagerei din față s-a rupt.

O femeie decedată și patru răniți în urma accidentului

Celelalte patru persoane aflate în vehicul, inclusiv șoferul, au fost transportate la spital cu răni, dar în stare stabilă. Echipajele medicale au acordat îngrijiri de urgență la fața locului, iar pompierii au asigurat măsuri de prevenire a incendiilor pentru a evita alte pericole.

Polițiștii din Argeș au deschis o anchetă pentru a stabili cauzele exacte ale accidentului. Florin Popa, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Argeș, a precizat că vor fi realizate expertize tehnice și vor fi audiați martorii pentru a înțelege de ce șoferul a pierdut controlul autoturismului.

Tragedia s-a produs chiar în Ajunul Crăciunului, într-un moment în care oamenii se pregăteau de sărbători. Pentru familia victimei, ziua care ar fi trebuit să aducă bucurie s-a transformat într-o durere imensă.

