Plutonierul major Mirel Tulitu a murit într-un accident rutier cumplit. 3 fetițe au rămas acum orfane de tată

Un accident rutier extrem de grav s-a produs luni dimineață pe autostrada M1 din Ungaria, pe direcția către Budapesta, în apropiere de localitatea Bőny.

Două persoane au murit pe loc: un polițist maghiar și plutonierul major Mirel Tulitu, pompier în cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dolj.

Accident tragic în Ungaria

Potrivit informațiilor oficiale, evenimentul a început cu o coliziune ușoară între un autoturism Opel, condus de un cetățean maghiar, și un alt vehicul condus de un șofer român.

Ambele mașini au fost proiectate către parapetul de protecție, iar șoferii au tras pe dreapta, pe banda de urgență, pentru a respecta procedurile legale. Aceștia au îmbrăcat vestele reflectorizante și au început schimbul de date.

În acel moment, un polițist maghiar și un pompier român, aflați întâmplător în zonă și în timpul liber, au oprit pentru a acorda ajutor. Situația părea sub control, însă câteva clipe mai târziu un microbuz înmatriculat în România a intrat cu viteză pe banda de urgență.

Plutonierul major Mirel Tulitu s-a stins din viaţă

La fața locului au intervenit echipaje medicale, ambulanțe și un elicopter de salvare. Medicii au încercat manevre de resuscitare, dar rănile suferite de pompierul român și polițistul maghiar au fost incompatibile cu viața. Ambii au fost declarați decedați pe loc.

Plutonierul major Mirel Tulitu, pompier la ISU Dolj, era căsătorit și tată a trei fetițe. Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dolj a transmis un mesaj de condoleanțe, subliniind devotamentul și caracterul său exemplar:

„Cu profundă durere în suflet ne luăm rămas-bun de la plutonier major Tulitu Mirel Daniel, colegul nostru, camaradul nostru, un adevărat salvator de vieți. Plecarea sa dintre noi a lăsat un gol imens, greu de exprimat în cuvinte, atât în inimile noastre, cât și în rândul tuturor celor care l-au cunoscut.”

Poliția maghiară a deschis o anchetă pentru a stabili cum a ajuns microbuzul să circule pe banda de urgență și în ce condiții s-a produs accidentul mortal. Ancheta urmează să clarifice responsabilitățile și circumstanțele exacte ale tragediei.

