Decizie controversată a instanței: Șoferul din Berceni care a lovit mortal o mamă și i-a rănit grav fetița de 2 ani va ajunge acasă de sărbători! |EXCLUSIV

De: Keva Iosif 24/12/2025 | 11:19
Pe 13 octombrie, o mamă a murit și fetița ei de doi ani a ajuns în stare gravă la spital, după ce au fost lovite pe o trecere de pietoni din Sectorul 4 al Capitalei. Șoferul vinovat, cunoscut în cartier pentru mașinile modificate și cursele periculoase filmate pe TikTok, a fost reținut inițial de poliție, dar instanța a decis recent să îl scoată din arest!

Tânărul implicat în accident, Sebastian Florin Șarpe, este recunoscut în cartierul Berceni pentru atelierul auto pe care îl deține, unde tunează și modifică mașini. Obiceiul său de a conduce cu viteză extremă și de a posta videoclipuri pe TikTok cu cursele periculoase l-a făcut cunoscut printre vecini.

„Tot el a mai avut un accident, același băiat… tot așa”, a povestit un bărbat care susține că îl cunoaște.

După accident, șoferul a încercat să explice polițiștilor că a încercat să evite un obstacol apărut brusc în fața mașinii, dar n-a mai reușit să frâneze la timp. „Am pus frână, dar nu s-a mai oprit mașina”, a declarat tânărul.

Șoferul vinovat de accident va petrece sărbătorile acasă

Momentul tragediei a fost surprins de camerele de supraveghere

Tragedia s-a petrecut pe Șoseaua Berceni, iar imaginile surprinse de camerele de supraveghere arată cum femeia traversa regulamentar când a fost lovită în plin în timp ce împingea căruțul în care se afla fiica sa de numai 2 ani.

În timp ce femeia zăcea inconștientă pe asfalt, telefonul ei a sunat. La capătul firului era fiul ei mai mare, un băiat de 10 ani, care nu era prezent la incident. Un medic SMURD i-a explicat copilului ce se întâmplase, în timp ce fetița rănită era transportată de urgență la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Marie Curie”.

Reprezentanții spitalului au anunțat că fetița a fost adusă la Unitatea de Primiri Urgențe conștientă, într-o stare stabilă, însă continuă să fie monitorizată cu atenție.

Inițial, șoferul a fost reținut de poliție, însă magistrații Judecătoriei Sectorului 4 au decis recent eliberarea sa din arest și plasarea în arest la domiciliu pentru 30 de zile. În baza deciziei judecătorești, Sebastian Florin Șarpe trebuie să respecte reguli stricte:

  • să nu părăsească locuința fără permisiunea instanței sau dacă este chemat de organele judiciare;
  • să se prezinte în fața instanței ori de câte ori este chemat;
  • să nu comunice cu părțile civile și martorii din dosar;
  • să fie supravegheat permanent de poliție, care va verifica respectarea măsurilor impuse.

Judecătorii au avertizat că, în cazul încălcării măsurilor sau comiterii unei noi infracțiuni, arestul la domiciliu poate fi transformat din nou în arest preventiv.

