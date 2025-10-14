Cum se apără șoferul care a ucis o mamă pe trecerea de pietoni: ”Am vrut să pun frână, dar...”

Șoferul implicat în accidentul teribil din Sectorul 4 al Capitalei a făcut primele declarații despre tragedie. Acesta a lovit o femeie, care traversa strada regulamentar, alături de copilul ei de un an și nouă luni, aflat în cărucior. Victima s-a stins din viață, iar fetița se află la spital, primind îngrijiri medicale. Află, în articol, cum se apără conducătorul auto!

Luni, 13 octombrie 2025, un tânăr de 20 de ani, în timp ce conducea un BMW, pe Șoseaua Berceni, în Sectorul 4 al Capitalei, a ucis o mamă de 35 de ani. Potrivit informațiilor, șoferul nu a oprit la trecerea de pietoni și a lovit-o în plin pe femeia care traversa regulamentar șoseaua cu fetița sa de un an și nouă luni, aflată în cărucior.

Ce a declarat șoferul implicat în accidentul din Capitală

Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a indicat zero alcoolemie. Martorii tragediei au susținut că tânărul de 20 de ani conducea cu viteză foarte mare, deși în zonă sunt mai multe treceri de pietoni apropiate.

„Asta înseamnă permise luate pe bani! Cum să arunci din 100 de metri cadavrul 20 de metri! Permise luate pe bani!”/„Am auzit că avea aproape 200! Cum să mergi prin oraș și sunt și trecerile apropiate! Cum să prinzi așa viteză?!”, au declarat martorii, potrivit Știrile Kanal D.

La scurt timp după accident, tânărul a ținut să se apere. Acesta a făcut câteva declarații în care a susținut că nu a mai avut timp să evite impactul. Șoferul a mărturisit că a apucat să pună frână, dar mult prea târziu.

„Am încercat să evit ceva, dar n-am mai avut timp. Am pus frână, dar nu s-a mai oprit maşina”, a declarat șoferul.

Tânărul de 20 de ani avea un atelier în zonă, iar oamenii îl cunoșteau pentru faptul că circulă cu viteză. Mai mult decât atât, șoferul se lăuda cu acest aspect și în mediul online. Mesajele sale au atras imediat atenția.

„Când toţi îţi zic că conduci cu viteză dar nu te-au văzut niciodată conducând singur, nervos la 3 dimineaţa” a scris acesta într-una din postările sale pe social media.

În urma impactului, femeia de 35 de ani a fost aruncată câțiva metri pe asfalt, pe contrasens, unde ar mai fi fost lovită de alte două mașini. Ajunse la fața locului, echipajele de salvare au găsit-o pe victimă în stop cardio-respirator. Cu toate că au început imediat manevrele de resuscitare, tânăra mamă nu a mai avut nicio șansă.

Fetița sa de un an și nouă luni, aflată în cărucior, a fost și ea rănită grav. Astfel, micuța a fost transportată de urgență la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Marie Curie” din București. Potrivit medicilor, copilul a suferit traumatism cranian, traumatism de coloană cervicală, fractură de femur drept și contuzie toracoabdominală, dar este în stare stabilă.

„Suntem alături de copil permanent și facem tot posibilul pentru a-i oferi cea mai bună îngrijire”, au transmis reprezentanții spitalului.

