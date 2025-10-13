El este tânărul care a ucis o femeie pe trecerea de pietoni! Ce a postat cu puțin timp înainte de tragedie

Tânărul care a ucis o mămică pe trecerea de pietoni a fost identificat! Femeia în vârstă de 35 de ani pe care acesta a omorât-o traversa pe trecerea de pietoni, alături de copilul ei aflat într-un căruț. Vezi în articol despre cine este vorba!

Tragedia care a șocat pe toată lumea s-a petrecut în zona Berceni din Capitală. Femeia traversa în mod regulamentar strada împreună cu copilul ei în vârstă de aproximativ doi ani, atunci când individul i-a lovit din plin. Impactul devastator a făcut ca femeia să fie aruncată mulți metri de la fața locului.

Ce a postat pe social media individul care conducea mașina

Ajunse la fața locului, echipajele de salvare au găsit-o pe femeie în stop cardio-respirator. Cu toate că au început imediat manevrele de resuscitare, tânăra nu a mai avut nicio șansă. Copilul acesteia prezenta răni ușoare și a fost transportat de un echipaj SMURD la Spitalul de Copii „Marie Curie” pentru îngrijiri.

„La data de 13 octombrie, în jurul orei 16:00, Brigada Rutieră a fost sesizată, prin apel 112, cu privir la producerea unui accident rutier pe şoseaua Berceni nr. 50. Din primele informaţii, un bărbat în vârstă de 20 de ani, care conducea un autovehicul pe şoseaua Berceni, când a ajuns în dreptul imobilului cu nr. 50, a surprins şi accidentat doi pietoni, respectiv o femeie în vârstă de 35 de ani şi un minor în vârstă de aproximativ 2 ani (copilul se afla în cărucior)”, informează Brigada Rutieră.

Individul care a provocat accidentul are 20 de ani și conducea un BMW. El a fost testat cu aparatul etilotest care a indicat zero alcoolemie.

După tragedia cumplită, s-a aflat cine este tânărul care a ucis o femeie nevinovată. Mesajele acestuia de pe social media au atras atenția, mai ales pentru că el obișnuia să posteze despre viteza cu care conduce la volan.

„Când toţi îţi zic că conduci cu viteză dar nu te-au văzut niciodată conducând singur, nervos la 3 dimineaţa” a scris acesta într-una din postările sale pe social media.

