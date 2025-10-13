Acasă » Știri » Accident mortal în București, chiar pe trecerea de pietoni! O mamă a fost omorâtă, în timp ce își plimba copilul

Accident mortal în București, chiar pe trecerea de pietoni! O mamă a fost omorâtă, în timp ce își plimba copilul

De: Andreea Stăncescu 13/10/2025 | 18:03
Accident mortal în București, chiar pe trecerea de pietoni! O mamă a fost omorâtă, în timp ce își plimba copilul
Mama băiețelului a fost accidentată mortal / FOTO: Arhivă Cancan.ro

Un accident grav a avut loc în urmă cu puțin timp în București, în zona Berceni! O mamă în vârstă de 35 de ani și copilul ei, aflat într-un căruț, au fost loviți violent pe trecerea de pietoni de un șofer care circula cu viteză. Din păcate, medicii nu au putut face nimic pentru femeie și au constatat decesul.

Femeia, în vârstă de 35 de ani, traversa regulamentar împreună cu micuțul de aproximativ doi ani, când autoturismul, condus de un tânăr de 20 de ani, i-a surprins și i-a izbit în plin. Impactul a fost atât de puternic încât femeia a fost aruncată mai mulți metri pe carosabil, potrivit martorilor aflați la fața locului.

Femeia de 35 de ani a murit

Medicii care au sosit la fața locului au găsit-o pe femeie în stop cardio-respirator și au început imediat manevrele de resuscitare, însă, din nefericire, viața femeii nu a mai putut fi salvată. Copilul care avea răni ușoare a fost transportat de un echipaj SMURD la Spitalul de Copii „Marie Curie” pentru îngrijiri.

Tânărul care a provocat accidentul mortal are doar 20 de ani și se afla la volanul unui BMW. El a fost testat cu aparatul etilotes, iar rezultatul a indicat  zero alcoolemie. Polițiștii Brigăzii Rutiere au anunțat că, potrivit primelor verificări, accidentul s-a produs în jurul orei 16:00, pe Șoseaua Berceni nr. 50, iar traficul în zonă este dirijat de echipaje aflate la fața locului. Ancheta este în desfășurare pentru a stabili cu exactitate cauzele tragediei.

„La data de 13.10.2025, în jurul orei 16.00, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112, cu privire la producerea unui accident rutier pe Șos. Berceni, nr.50.

Din primele informații, un bărbat în vârstă de 20 de ani, care conducea un autovehicul pe Șos. Berceni, când a ajuns în dreptul imobilului cu nr. 50, a surprins și accidentat doi pietoni, respectiv o femeie în vârstă de 35 de ani și un minor în vârstă de aproximativ 2 ani (copilul se afla în cărucior).

În urma producerii accidentului a rezultat decesul femeii, iar minorul a fost transportat la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero.

Traficul rutier în zonă se desfășoară sub îndrumarea polițiștilor rutieri, pe Șos. Berceni, sensul de mers către DNCB“, a transmis Brigada Rutiera a DGPMB.

