Dramele din viața Marinelei Chelaru. Moartea părinților i-a declanșat o boală cronică

De: Anca Chihaie 11/10/2025 | 15:17
Actrița Marinela Chelaru a decedat la vârsta de 66 de ani, după o lungă confruntare cu mai multe boli. Actrița a trecut prin mai multe drame în viață care i-ar fi declanșat o boală cronică. Iată despre ce este vorba!

Actrița Marinela Chelaru, cunoscută pentru rolurile sale reținute în teatru și televiziune, a decedat în noaptea de 11 octombrie 2025, la vârsta de 66 de ani. Anunțul a fost făcut în ziua următoare pe rețelele de socializare de către o persoană apropiată. (VEZI AICI) Marinela Chelaru s-a născut pe 12 iulie 1959 și a început să facă parte din lumea actoriei de la o vârstă fragedă, însă viața ei a fost preserată cu greutăți și drame.

De-a lungul vieții, și-a dedicat talentul și energia scenei, reușind capteze atenția publicului atât prin roluri comice, cât și prin apariții în diferite programe de televiziune. În anii ’90, actrița a devenit cunoscută în întreaga țară ca parte a grupului umoristic „Vouă”, iar participarea sa la spectacolele de Revelion și alte emisiuni de divertisment a prins aprecierea unui public larg.

Cariera ei a durat peste patru decenii, timp în care a jucat în numeroase piese de teatru și producții de televiziune. Actrița era renumită pentru talentul ei, umorul fin și prezența ei vizuală.

Deși publicul o știa adesea pentru zâmbetul său și pentru momentele comice, viața personală a fost marcată de anumite momente grele. În familie, a trecut prin pierderi cumplite: ambii părinți au murit la doar o lună distanță unul de celălalt, un eveniment și care a lăsat o urmă profundă în viața ei.

Chiar și după mai mult de 40 de ani de la această tragedie, pierderea părinților rămâne o amintire deloc uitată, afectândo emoțional și influențând modul în care percepea importantele momente din viață. În afară de aceste evenimente dificile, actrița a fost și ea afectată de probleme grave de sănătate.

A trecut printr-o intervenție cardiacă și a fost diagnosticată cu diabet, care i-a modificat stilul de viață și rutina zilnică. În primăvara acestui an, Marinela Chelaru a suferit un accident vascular cerebral, care a slăbit considerabil organismul și a reprezentat un test dificil pentru sănătatea ei. 

