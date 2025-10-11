Acasă » Știri » BREAKING | Marinela Chelaru a murit la 66 de ani

De: Irina Rasoveanu 11/10/2025 | 11:05
Doliu în lumea teatrului românesc! Marinela Chelaru a murit la 66 de ani. Ultima perioadă din viața actriței a fost marcată de provocări. Aceasta s-a confruntat cu numeroase probleme de sănătate. A suferit nu mai puțin de patru accidente vasculare cerebrale și a fost supusă unei operații de cord. Totuși, ea își păstrase optimismul cu care a obișnuit pe toată lumea și a luptat cu obstacolele până în ultima clipă.

Marinela Chelaru s-a stins din viață la 66 de ani, după numeroase probleme de sănătate. Anunțul trist a fost făcut de Daniela Scoica, o producătoare TV, bună prietenă cu regretata actriță. Ea a lucrat, în trecut, alături de Cristi Brancu. Aceasta a transmis un mesaj emoționant în mediul online.

Producătoarea TV avea o relație apropiată cu Marinela Chelaru, iar vestea morții sale a căzut ca un trăsnet peste ea. Daniela Scoica a transmis un mesaj în care își exprimă regretul pentru că nu a apucat să o viziteze pe actriță, înainte de tragedie.

„Bubule, îmi pare rău! Îmi pare rău și sunt supărată pe mine tare! Tare supărată! Am zis că vin la tine, dar nu am știut să îmi fac timp, iar problemele și provocările au fost prezente. Bubule, atâta voiam… doar să te mai strâng în brațe o dată! Marinela Chelaru, te iubesc! Ai fost omul care mi-a fost alături și la bine și la greu! Bubule, mă doare inima atât de tare!”, se arată în mesajul transmis de apropiata Marinelei Chelaru, pe Facebook.

Postarea făcută de prietena Marinelei Chelaru/ Sursa foto: Facebook

Regretata actriță a trecut prin momente extrem de dificile

Marinela Chelaru a trăit ultimii ani retrasă, viața ei fiind marcată de probleme de sănătate și de distanțarea de lumea teatrului și a filmului. Povestea tristă a regretatei actrițe a început atunci când problemele de sănătate au făcut-o să se retragă din lumina reflectoarelor.

În urma a patru accidente vasculare cerebrale (AVC), ea a fost nevoită să renunțe la carieră. Pensia pe care o primea era una mică, iar cei mai mulți bani se duceau pe medicamente. Totuși, mental a continuat să se simtă puternică.

„M-am resemnat, asta e viața, ce să mai fac? Anul trecut, după AVC-urile suferite, era să mor. Când m-am trezit la spital, aveam pete de sânge pe tricou. Asta e, dacă vrea Dumnezeu să mă duc la el, mă duc.

Din punct de vedere mental sunt bine, e adevărat, sunt puternică. Am nevoie de dietă, dar și de liniște sufletească. Partea bună este că acum mă odihnesc, mă scol când vreau, dacă vreau să fac mâncare fac, soțul meu se descurcă și cu un salam,” a declarat Marinela Chelaru, în urmă cu ceva timp, în emisiunea lui Cristi Brancu, la Prima TV.


