După o viață petrecută pe scenă, o cunoscută actriță, pensionată în urmă cu aproximativ un an, primește, lunar, mai puțini bani decât o femeie de serviciu. Mai precis 1400 de lei pe lună! Mai mult, ea nu se numără printre persoanele ce vor beneficia de pensia mărită! Cum s-a ajuns oare la această situație greu de crezut? Ei bine, Marinela Chelaru, fosta actriță din grupul Vouă, s-a trezit că nu are… vechime în câmpul muncii, potrivit mărturisirilor făcute în exclusivitate pentru CANCAN.RO!

De aproximativ un an de zile, Marinela Chelaru se bucură de liniștea și timpul liber pe care i le oferă viața de pensionară. Cu toate acestea, celebra artistă are o mare mâhnire pe suflet… Ea și-a spus astfel off-ul, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

„Stau cuminte în casă, ascult sfaturile date pentru cardiace, să nu ies pe căldurile astea din casă.

Am fost atât de obosită… Simt nevoia să dorm foarte mult, să-mi liniștesc organismul, după atâta muncă. Mergeam noaptea la filmări, dar nu simțeam pentru că eram tânără. Și s-a acumulat, în timp. Dar acum mă simt așa de bine, mănânc, mă culc, plec și vin când vreau.

Sunt supărată însă. Eu nu am știut, nu-s contabilă sau avocată. Noi am lucrat pe contracte de colaborare. S-au plătit numai asigurăile de sănătate, nu și vechimea. Și uite cum după 40 de ani de muncă am o pensie de 1400 lei, mai puțin decât o femeie de serviciu. Eu nu am intrat în categoria persoanelor care vor beneficia de pensia mărită. Noroc că-l am pe barbatu-miu, altfel mă duceam la biserică să cerșesc. Nu puteam trăi. Doar pe medicamente dau vreo 6-7 milioane pe lună”, a declarat actrița în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

NU RATA: Marinela Chelaru, „îndrăgostită” de jurații de la „Chefi la cuțite”! ”Ai noroc că nu sunt mai tânără, că nu mai scăpai de mine”

Iese din casă doar cu însoțitor!

Recent, Marinela Chelaru a fost contactată pentru a se întoarce pe scenă, alături de foștii săi colegi din grupul Vouă. Măcinată de boală și cu urmări după cele patru AVC-uri suferite, actrița s-a văzut nevoită să refuze tentanta propunere. Totodată, aceasta nu ne-a ascuns faptul că nu iese neînsoțită din casă!

„Aseară m-a sunat Adrian Fetecău. I-am zis că nu mai pot. Ei se duc în țară, cu spectacolele. Eu nu pot să merg. Ei nu mă cred, unde am fost tot timpul o femeie puternică. Acum li se pare ciudat, dar mi-e rău…Nu că nu vreau.

Am avut patru AVC-uri. Au rămas repecursiuni, nu e de glumă cu ele. Și nu am știut. Nu pot sta în picioare, mi-e greu. Soțul mă duce și la cumpărături. Dacă nu-l aveam pe el, eram moartă de mult. Nu mă lasă deloc singură, îi e frică.

Acum că am ieșit la pensie, mă odihnesc cât vreau. Nu cred că voi mai putea urca vreodată pe scenă”, a adăugat aceasta.

Citește și: A MURIT ȘI A ÎNVIAT DE PATRU ORI! MARILENA CHELARU ÎȘI STRIGĂ DISPERAREA ȘI SE CHINUIE SĂ SUPRAVIEȚUIASCĂ AVÂND O PENSIE DE 1400 DE LEI PE LUNĂ. EXCLUSIV

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.