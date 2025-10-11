Marinela Chelaru a fost căsătorită cu Adrian Cula timp de 45 de ani. Care a fost secretul mariajului lor

Marinela Chelaru a avut un mariaj de peste patru decenii cu Adrian Cula. Actrița s-a căsătorit la 20 de ani și a trăit fericită alături de soțul ei. În urmă cu ceva timp, ea a dezvăluit și care a fost secretul căsniciei longevive. Află, în articol, toate detaliile!

Marinela Chelaru a murit la 66 de ani. Ultima perioadă din viața actriței a fost marcată de provocări. Aceasta s-a confruntat cu numeroase probleme de sănătate. A suferit nu mai puțin de patru accidente vasculare cerebrale și a fost supusă unei operații de cord. În toată această perioadă, l-a avut aproape pe soțul său, Adrian Cula. Bărbatul a susținut-o mereu și i-a fost alături în toate momentele grele.

Care a fost secretul căsniciei Marinelei Chelaru cu Adrian Cula

Marinela Chelaru s-a căsătorit cu Adrian Cula pe când avea 20 de ani. Cei doi s-au bucurat de un mariaj fericit. În urmă cu ceva timp, ea a oferit un interviu în care a vorbit despre povestea de dragoste pe care a trăit-o alături de soțul ei.

Regretata actriță a mărturisit atunci că relația lor nu a fost lipsită de certuri, la fel cum se întâmplă în orice cuplu. Totuși, cei doi s-au susținut mereu și au reușit să treacă împreună peste obstacole. Întrebată despre secretul căsniciei, Marinela Chelaru a susținut că nu a fost nevoită să facă sacrificii sau compromisuri.

„Ne-am înțeles prea bine, cum este în orice casă. Am avut și certuri, și bucurii, și evenimente frumoase pe care le-am petrecut împreună. Și răul, și binele l-am trăit împreună. Nu am simțit că am făcut sacrificii, nici compromisuri. Nu m-a chinuit al meu”, a spus Marinela Chelaru la Viața fără filtru.

De asemenea, Marinela Chelaru a povestit cum l-a cunoscut pe Adrian Cula. Actrița a declarat că l-a întâlnit într-un club din zona Universității. L-a plăcut pe bărbat și nu s-a lăsat greu cucerită, iar lucrurile au evoluat frumos între ei.

„Eu voiam să mă fac cântăreață, fiind mai tânără, mă duceam la cluburile astea de tineret. M-am dus la un club undeva la Universitate, și acolo băieți mulți, fete (…) îmi plăcea să mă duc la cercurile de muzică, literatură, acolo l-am cunoscut. Nu m-am lăsat greu cucerită. Nu am făcut figuri. Ne-am căutat unul pe altul, ne-am întâlnit și s-a întâmplat”, a mai declarat actrița.

