De: Loriana Dasoveanu 11/10/2025 | 13:25
Lumea teatrului și a divertismentului românesc este în doliu! Actrița Marinela Chelaru, una dintre îndrăgitele figuri ale comediei, s-a stins din viață la vârsta de 66 de ani. Prietenii și apropiații regretatei actrițe sunt în șoc, căci, în ciuda numeroaselor probleme de sănătate cu care s-a confruntat, Marinela Chelaru își păstrase optimismul și pofta de viață. Din păcate, soarta a avut alte planuri cu ea și, în urmă cu puțin timp, protagonista grupului de comedie „Vouă” a plecat dintre noi! Apropiații regretatei vedete au dezvăluit pentru CANCAN.RO ce s-a întâmplat în ultimele luni de viață ale vedetei, dar ne spun și ce recomandare a ignorat actrița. 

Marinela Chelaru a murit în urmă cu puțin timp, în urma unor probleme de sănătate cu care se confrunta de mai multă vreme. Așa cum știm, aceasta a suferit în trecut nu mai puțin de patru accidente vasculare cerebrale și a fost supusă unei operații de cord. Din păcate, după o lungă perioadă de chin, inima Marinelei Chelaru a cedat. Apropiații regretatei actrițe au făcut dezvăluiri exclusive. Se pare că Marinela Chelaru nu a ținut cont de numeroasele averstimente ale medicilor și și-a trăit ultima parte a vieții așa cum i-a plăcut.

Marinela Chelaru nu a ascultat avertismetul medicilor! La ce avea interzis actrița

În urma celor patru AVC-uri pe care le suferise în ultimii ani din viață, Marinelei Chelaru i s-a prescris un regim. Aceasta ar fi avut interzis la sare, aliment extrem de dăunător cardiacilor. Din păcate, sursele apropiate ei au dezvăluit pentru CANCAN.RO că aceasta nu ar fi ținut cont de sfatul medicilor și ar fi continuat să consume alimentele care îi plăceau.

Marinela Chelaru avea probleme cardiace
Marinela Chelaru avea probleme cardiace! Actrița a avut patru AVC-uri, iar inima i-a cedat

Mai mult, protagonista grupului de comedie „Vouă” nu se lăsase nici de un viciu foarte dăunător pentru sănătatea ei, deja fragilă: țigările. Regretata actriță era fumătoare de zeci de ani, dar și o mare iubitoare de cafea, lucruri interzise în cadrul dietei pe care ar fi trebuit să o țină.

Chemase salvarea de urgență acasă, dar a refuzat deplasarea la spital

În plus, Marinela Chelaru era o fire efervescentă și nu suporta ideea de a fi internată în spital. În urmă cu șase luni, actrița a acuzat stări de leșin și a fost nevoită să cheme, din nou, salvarea. Nu a dorit însă să fie internată în spital, preferând să se trateze acasă.

„Am avut o stare de leșin, am chemat de două ori salvarea. Nu sunt bine deloc. Au vrut să mă duc la spital, dar am refuzat. M-am săturat. Le-am zis că stau cuminte acasă și m-au lăsat în pace. Am semnat că refuz deplasarea, că nu vreau internarea. Nu mi-au făcut nimic. Așa cum au venit, tot așa au plecat”, a declarat la acea vreme Marinela Chelaru pentru CANCAN.RO.

Din păcate, de această dată a fost prea târziu, iar inima Marinelei Chelaru a cedat. Actrița care ne-a făcut să râdem sâmbătă de sâmbătă atunci când apărea la tv grupul „Vouă” s-a stins din viață la 66 de ani, lăsând în urmă tristețe în sufletele celor care au cunoscut-o.

