Ce probleme de sănătate a avut Marinela Chelaru. Actrița era grav bolnavă: „Nu-mi revin”

Marinela Chelaru a murit la 66 de ani! Chiar dacă părea o persoană veselă și mereu cu zâmbetul pe buze, actrița ar fi avut mai multe probleme de sănătate. Iată cu ce s-a confruntat aceasta de-a lungul timpului!

Marinela Chelaru, cunoscută pentru multe roluri din teatru și televiziune care au impresionat publicul, a trecut prin o perioadă foarte grea din viața ei. Deși în public părea mereu veselă și zâmbind, în realitate ea a trăit momente dificile. Actrița a luptat împotriva mai multor probleme de sănătate grave, care au avut impact major asupra vieții sale în ultimii ani.

Ce probleme de sănătate a avut Marinela Chelaru

În timp, Marinela a avut patru accidente vasculare cerebrale, fiecare având efecte puternice asupra capaciății sale de a se vindeca complet. Aceste situații au dus la mai multe intervenții chirurgicale care au lăsat urme asupra sănătății fizice. Operațiile complicate i-au afectat mobilitatea și au necesitat o perioadă lungă de reabilitare.

Cu toate acestea, actrița a încercat să-și păstreze optimismul și să-și trăiască viața cât mai normal posibil. În același timp, Marinela a simțit și o izolare socială. Vreme de ani, a fost foarte activă în proiecte teatrale și televizate, dar ultimele apariții publice au fost rare. Lipsa de proiecte și pensia mică au contribuit la simțul de singurătate și la problemele financiare cu care a luptat.

„Nu mai am niciun proiect, nu m-a mai căutat nimeni. M-aș întoare și la catedră, dacă m-ar chema. Dar nu mai au nevoie de mine. Așa sunt oamenii. Dar viața merge înainte. Mă descurc cum pot. Mă simt însă mult mai bine. Nu mă interesează nimic, de sănătate am nevoie. M-aș întoare pe scenă, oriunde. Asta mi-e meseria. M-ar mai scoate din starea și situația în care sunt. Pentru că e greu”, a spus actrița pentru CANCAN.RO, cu ceva timp în urmă.

Chiar și în fața problemelor de sănătate, a existat mereu speranța că va găsi un mod să revină în fața publicului și să primească recunoașterea pentru talentul ei. Însă, se pare că a fost prea târziu pentru Marinela Chelaru.

BREAKING | MARINELA CHELARU A MURIT LA 66 DE ANI