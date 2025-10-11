Cine este soțul Marinelei Chelaru și cu ce se ocupă. Adrian Cula are o meserie total diferită de a regretatei actrițe

Marinela Chelaru s-a bucurat de o căsnicie fericită alături de Adrian Cula. Bărbatul a stat departe de ochii curioșilor și a avut doar câteva apariții rare alături de regretata actriță. Astfel, puțini oameni știu detalii despre el. Acesta are o meserie total diferită față de cea a soției lui. Află, în articol, toate detaliile!

Marinela Chelaru a murit la 66 de ani. Ultima perioadă din viața actriței a fost marcată de provocări. Aceasta s-a confruntat cu numeroase probleme de sănătate. A suferit nu mai puțin de patru accidente vasculare cerebrale și a fost supusă unei operații de cord. Totuși, ea își păstrase optimismul cu care a obișnuit pe toată lumea și a luptat cu obstacolele până în ultima clipă. De asemenea, l-a avut mereu aproape pe soțul său, Adrian Cula.

Cu ce se ocupă Adrian Cula, soțul Marinelei Chelaru

Marinela Chelaru a avut un mariaj de peste 40 de ani cu Adrian Cula. Actrița s-a bucurat de atenția publicului și a fost mereu prezentă atât pe scenă, cât și pe micile ecrane. Totuși, soțul ei a stat departe de lumina reflectoarelor.

În urmă cu câțiva ani, bărbatul a acceptat invitația de a participa la un interviu, alături de soția sa. Atunci, el a mărturisit că nu a vrut să o încurce pe actriță, așa că a stat retras. De asemenea, Adrian Cula a dezvăluit și meseria pe care o are. Acesta se ocupă cu instalații electrice și automatizări, un domeniu total diferit față de cel în care a activat Marinela Chelaru.

„Nu am considerat necesar că trebuie să apar alături de ea. Nu trebuie să o încurc eu. Mă ocup cu instalații electrice, automatizări”, a spus Adrina Cula, în urmă cu câțiva ani, la Antena Stars.

Marinela Chelaru și Adrian Cula nu au avut copii. Acesta a fost marele regret al actriței. Într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO, ea a vorbit deschis despre această durere care a măcinat-o.

„Mie nu mi-a dat Dumnezeu copii. Asta e durerea cea mare. Nu ești realizat dacă nu ai copii. Toți copiii de la grădiniță m-au iubit. Erau viața mea, intram în lumea lor. Am fost o educatoare nebună. Mi-aș fi dorit o fetiță să mă cicălească așa ca o soacră. Copiii simt că ai suflet bun și vin spre tine”, a declarat Marinela Chelaru pentru CANCAN.RO.

