Marele regret cu care Marinela Chelaru a murit. Ce și-a dorit toată viața

Este știrea tristă a momentului: Marinela Chelaru a murit la 66 de ani, după numeroase probleme de sănătate. Actrița a fost mereu deschisă și nu s-a ferit să vorbească despre viața ei personală. În nenumărate interviuri, ea a dezvăluit și care a fost cel mai mare regret al său. Află, în articol, toate detaliile!

Marinela Chelaru a murit la 66 de ani. Ultima perioadă din viața actriței a fost marcată de provocări. Aceasta s-a confruntat cu numeroase probleme de sănătate. A suferit nu mai puțin de patru accidente vasculare cerebrale și a fost supusă unei operații de cord. Totuși, ea își păstrase optimismul cu care a obișnuit pe toată lumea. A vorbit mereu deschis despre obstacolele pe care le-a avut de înfruntat, inclusiv despre regretul care a măcinat-o.

Ce regret avea Marinela Chelaru

Marinela Chelaru s-a bucurat de o căsnicie fericită alături de Adrian Cula, însă cei doi nu au avut copii. Acesta a fost marele regret al actriței, despre care a vorbit în nenumărate rânduri. Înainte să descopere pasiunea pentru scenă, ea a fost educatoare.

După ce a lucrat în învățământ, Marinela Chelaru și-a dat seama cât de mult iubește copiii, dar ea nu a reușit să devină mamă. Într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO, actrița a vorbit despre această durere care a măcinat-o.

„Mie nu mi-a dat Dumnezeu copii. Asta e durerea cea mare. Nu ești realizat dacă nu ai copii. Toți copiii de la grădiniță m-au iubit. Erau viața mea, intram în lumea lor. Am fost o educatoare nebună. Mi-aș fi dorit o fetiță să mă cicălească așa ca o soacră. Copiii simt că ai suflet bun și vin spre tine”, a declarat Marinela Chelaru pentru CANCAN.RO.

Într-un alt interviu, Marinela Chelaru a susținut că și-ar fi dorit să facă mai multe investigații pentru a descoperi de ce nu a putut să aibă copii pe cale naturală. Speriată de cazurile din jurul ei, actrița nu a avut curaj să meargă la medici.

„Nu vreau să fac nicio modificare la viața mea. Dacă Dumnezeu a vrut așa și așa a considerat el că trebuie să se întâmple înseamnă că știe el de ce, inclusiv de ce nu mi-a dat copii. Sora mea are doi copii mari care la rândul lor au și ei copii, dar uite că mie nu mi-a dat Dumnezeu. Trebuia să fac niște investigații, dar nici eu nu m-am dus să văd care a fost problema. Dacă am văzut că nu pot să am copii pe cale naturală, am zis las-o așa, din păcate nu m-am dus să vad de ce. Eu fiind educatoare am trăit între femei care se chinuiau foarte mult să aibă copii, cu tratament, și le era destul de rău și nu am vrut să mă duc să mă caut. Dacă Dumnezeu nu mi-a dat așa, n-am mai făcut niciun demers”, a spus actrița pentru Fanatik.

