Ce pensie mică avea Marinela Chelaru, de fapt. Actrița cheltuia un sfert din bani pe medicamente

De: Anca Chihaie 11/10/2025 | 12:19
Este doliu în lumea cinematografiei românești! Actrița Marinela Chelaru s-a stins fin viață la vârsta de 66 de ani. Însă, puțini știu prin ce situație trecea. Vedeta abia avea bani pentru medicamente.

Actrița, cunoscută pentru talentul ei deosebit și pentru rolurile care au lăsat amintiri în sufletele multor persoane, a murit la vârsta de 66 de ani, lăsând în urmă o carieră respectată și o mulțime de amintiri. Deși publicul o admiră pentru muncă și talent, viața ei privată a fost plină de dificultăți. 

În ultimii ani, Marinela Chelaru a trecut prin probleme serioase de sănătate, inclusiv patru accidente vasculare cerebrale, care au necesitat intervenții chirurgicale complexe. Recuperarea a fost grea, afectându-i mișcarea și capacitatea de a face lucruri zilnice fără efort. În același timp, a trebuit să se confrunte și cu probleme financiare, deoarece veniturile lunare erau prea mici pentru a acoperi cheltuielile, mai ales cele legate de tratamentele medicale.

Pensionată, a primit o pensie modestă, care după recalculări a ajuns la aproximativ 2.000 de lei pe lună. Din această sumă, aproape un sfert era alocat medicamentelor, care erau neînlocuibile pentru menținerea stării de sănătate și prevenirea complicațiilor. Această situație a făcut ca fiecare zi să fie o luptă.

„Pensia mi-a rămas aceeași. Nu iau mai mult de 2000. Am o pensie de-i dau pe toți pe spate… Să vedem acum dacă o măresc. Eu tot mai sper. Asta e viața noastră, a pensionarilor. Trag de bani cât pot. Și soțul mai are un pic și se pensionează și el. Dar deocamdată muncește. Când o intra și el la pensie, nu știu ce vom mai face”, a declarat actrița pentru CANCAN.

Pe lângă problemele medicale și financiare, actrița avea și dificultăți emoționale. După o carieră plină de succes și iubire, trezirea de pe scenă, din cauza bolii, a fost dură, iar absența de apariții publice și oportunități profesionale a accentuat senzația de izolare. 

