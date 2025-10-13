El este Ionuț, șoferul de camion omorât de colegul lui. A lăsat în urmă un copil în vârstă de un an

Tragedie fără margini într-o familie de români! Ionuț, un șofer de camion în vârstă de 32 de ani, a murit după ce a fost înjunghiat de către colegul lui într-o parcare din italia. Află motivul în articol!

Ionuț Marius Cal a fost ucis cu sânge rece într-o parcare din nordul Italiei de un alt român. Cei doi ar fi început o ceartă care a escaladat rapid, colegul victimei fiind cel care a comis crima șocantă.

Ionuț a fost înjunghiat de către colegul lui

Tragedia s-a petrecut noaptea, pe data de 12 octombrie 2025, în jurul orei 01:00. După ce a fost înjunghiat de coleg, trupul neînsuflețit al lui Marius a fost găsit într-o parcare publică din nordul Italiei. Mai exact, în Bolzano, într-o parcare în care șoferii de camioane obișnuiesc să parcheze noaptea.

Situația a fost alarmată către autorități în urma unui apel care anunța o ceartă tensionată între doi șoferi de camion.

Martorii le-au spus autorităților că cearta a avut loc între doi șoferi de camion, care doar ce luaseră masa împreună în parcare, semn că erau apropiați. Cearta izbucnită a escaladat rapid într-o altercație fizică, Ionuț fiind cel înjunghiat mortal. După ce a comis fapta, celălalt șofer de camion, un român în vârstă de 47 de ani, a fugit.

Potrivit presei italiene, Ionuț a fost găsit într-o baltă de sânge. Pe trupul neînsuflețit al românului era vizibilă o rană adâncă sub brațul stâng, în zona pieptului, dar și alte tăieturi provenite de la un obiect ascuțit.

Agresorul a fost găsit în jurul orei 03:25, după ce autoritățile au pus în aplicare o operațiune amplă de căutare a acestuia. Românul se afla la câțiva zeci de kilometri distanță de la locul crimei.

Românul în vârstă de 47 de ani a fost transportat la sediul Poliției din Bolzano, a fost interogat și reținut sub acuzația de omor.

Autoritățile continuă ancheta pentru a identifica arma crimei. În urma acestei tragedii cumplite, un copil în vârstă de 1 an a rămas fără tată.

