Tragedie românească! Florentina Trandafir a murit la 44 de ani, alături de bătrânul pe care îl îngrijea

O tragedie a zguduit comunitatea din San Pietro Vernotico, în provincia italiană Brindisi! Unde un incendiu mortal a curmat viața a două persoane, un pensionar în vârstă de 98 de ani și o româncă de 44 de ani care lucra peste hotare de mai mulți ani!

O tragedie cutremurătoare a avut loc în localitatea San Pietro Vernotico, din provincia italiană Brindisi, unde un bătrân de 98 de ani și o româncă de 44 de ani, care îi era îngrijitoare și-au pierdut viața într-un incendiu produs în locuința lor. Descoperirea a fost făcută în seara zilei de sâmbătă, 11 octombrie, după ce fiica bărbatului, alarmată că tatăl ei nu mai răspundea la telefon, a solicitat intervenția autorităților.

Pompierii și carabinierii au pătruns în casă, însă echipajele medicale sosite la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva pe Pantaleo Cannoletta și pe îngrijitoarea sa, Florentina Trandafir.

Cauza morții celor două persoane

Ancheta preliminară indică faptul că tragedia ar fi fost provocată de un incendiu mocnit izbucnit în dormitorul vârstnicului, cel mai probabil de la o pătură electrică defectă. Deși flăcările nu s-au extins la întreaga locuință, fumul dens și gazele toxice eliberate s-au dovedit fatale pentru ambele victime. În momentul intervenției, bătrânul a fost găsit în patul parțial ars, iar îngrijitoarea se afla într-o altă cameră, semn că ar fi încercat să se salveze.

Specialiștii explică faptul că într-un spațiu închis, oxigenul se epuizează rapid, iar focul se transformă într-o ardere mocnită, care nu produce flăcări vizibile, dar degajă cantități mari de gaze letale. Fumul gros poate împiedica propagarea incendiului, însă în același timp devine mortal pentru persoanele aflate în interior. Carabinierii din San Pietro Vernotico au securizat locuința și au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele tragediei.

Trupul neînsuflețit al Florentinei Trandafir va fi repatriat în România, unde familia o așteaptă îndurerată. Se pare că sora ei părăsise Italia cu doar câteva zile înainte de incident. Înmormântarea bătrânului Pantaleo Cannoletta va avea loc luni, 13 octombrie, la Biserica San Giovanni Bosco din San Pietro Vernotico.

