Marea absentă de la înmormântarea Marinelei Chelaru: „A vrut să ajungă cu orice preț, dar...”

Astăzi, 13 octombrie 2025, Marinela Chelaru este condusă pe ultimul drum. Regretata actriță s-a stins din viață la vârsta de 66 de ani, iar astăzi colegii de breaslă și apropiații s-au adunat să îi aducă un ultim omagiu. Însă, de la înmormântare lipsește chiar sora artistei. Care este motivul pentru care aceasta nu a venit să o conducă pe ultimul drum?

Sâmbătă, 11 octombrie 2025, Marinela Chelaru a murit la 66 de ani. Ultima perioadă din viața actriței a fost marcată de provocări. Aceasta s-a confruntat cu numeroase probleme de sănătate. A suferit nu mai puțin de patru accidente vasculare cerebrale și a fost supusă unei operații de cord. Din nefericire, inima ei a cedat în cele din urmă. Protagonista grupului de comedie „Vouă” este înmormântată astăzi.

Sora Marinelei Chelaru, marea absentă de la înmormântare

Marinela Chelaru este înmormântată astăzi, 13 octombrie, iar aceasta își va dormi somnul de veci în Cimitirul Tudor Vladimirescu. Regretata actriță o să fie înmormântată alături de părinții ei, pe care i-a iubit enorm.

Astăzi, începând cu ora 11:00, apropiații s-au adunat să o conducă pe actriță pe ultimul drum. Însă, de la înmormântare a lipsit chiar sora acesteia. Femeia este stabilită de ani buni în Danemarca și urma să plece spre România în această dimineață, la prima ora. Își dorea să ajungă la înmormântare, însă ghinionul a urmărit-o.

Mai exact, se pare că avionul cu care femeia urma să ajungă în România s-a defectat chiar înainte de decolare. Sora Marinelei Chelaru a fost devastată de acest eveniment neprevăzut. Se pare că femeia își dorea cu ardoare să fie alături de sora ei în ultimele momente.

„A vrut să ajungă cu orice preț, dar avionul s-a defectat înainte de plecare. Era în aeroport, pregătită să vină, plângea și vorbea la telefon cu rudele din țară. Din păcate, nu s-a mai putut”, au povestit apropiați ai familiei, prezenți la înmormântare, potrivit WOWbiz.ro.

Din păcate, evenimentul neașteptat a oprit-o pe sora Marinelei Chelaru să ajungă la înmormântare. Femeia și soțul ei au fost cei care în ultimii ani s-au ocupat de actriță și au avut grijă ca acesteia să nu îi lipsească nimic și să primească tratamentele de care avea nevoie.

Cum a apărut Saveta Bogdan la înmormântarea Marinelei Chelaru? Toate privirile s-au întors către ea

Imaginile durerii de la înmormântarea Marinelei Chelaru! Actrița, uitată pe ultimul drum! O mână de oameni au fost prezenți la ceremonie