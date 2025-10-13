Imaginile durerii de la înmormântarea Marinelei Chelaru! Actrița, uitată pe ultimul drum! O mână de oameni au fost prezenți la ceremonie

Azi, 13 octombrie 2025 lumea își ia rămas bun de la Marinela Chelaru. Actrița care ne-a făcut să râdem ani la rândul prin prisma rolurilor pe care le-a interpretat, dar și a poftei cu care își trăia viața, își ia adio de la această lume. O mână de prieteni și colegi care au cunoscut-o și apreciat-o pe actriță au venit la cimitirul Tudor Vladimirescu din Capitală pentru a-i aduce un ultim omagiu și a o conduce pe ultimul drum. CANCAN.RO a fost prezent la slujba de înmormântare și vă arată imaginile durerii, dar și cuvintele frumoase pe care colegii și prietenii săi le-au spus despre cea care astăzi pleacă în lumea celor drepți.

Lumea teatrului și a comediei românești este în doliu, după moartea Marinelei Chelaru, una dintre cele mai iubite actrițe din Grupul Vouă, care s-a stins din viață la 66 de ani. Vestea morții sale a picat ca un trăsnet pentru colegii și prietenii săi, care o descriu drept o femeie luminoasă, mereu optimistă, chiar și în anii din urmă care au fost marcați de probleme de sănătate. S-au strâns cu toții la cimitirul Tudor Vladimirescu din Capitală acolo unde au condus-o pe ultimul drum pe care care ne-a adus bucurie ani la rând în case.

Marinela Chelaru a fost condusă pe ultimul drum

La cimitirul Tudor Vladimirescu, tăcerea a fost mai apăsătoare decât tristețea. O mână de oameni, colegi și prieteni, au venit să o conducă pe Marinela Chelaru pe ultimul drum. Actrița care a făcut generații întregi să zâmbească și-a luat adio de la lumea aceasta într-un cadru foarte restrâns și copleșit de durere. Doar o mână de oameni, colegi din trupa „Vouă”, câțiva prieteni apropiați și admiratori care nu au putut uita râsul ei inconfundabil, au venit să-i aducă un ultim omagiu. Printre ei se numără și cântăreața de muzică populară, Saveta Bogdan, care i-a fost apropiată actriței pe parcursul vieții sale.

„Era o colegă extraordinară, veselă, râdea. Nu era o femeie bogată, era destul de săracă, dar oriunde mergea, la orice televiziune, venea cu ceva. Punea pe masă ba o plăcintă, ba sarmale, prăjituri. Mă uitam ce om bun era, deosebit și era dornică să trăiască. Din păcate, viața asta ne-a făcut să ne îndepărtăm tot mai mult unii de alții și în ultimul timp nu am mai vorbit cu ea. Știam că este bolnavă, a avut patru AVC-uri. Plus că nu o mai suna nimeni, nu o mai chema pe nicăieri, ea suferea cumplit din cauza asta. Nu știu de ce la noi în România nu îi ridică pe cei mai în vârstă. În America nu este așa. La noi, cum ai îmbătrânit, pa, la revedere! Ea era totuși un nume și o actriță talentată. Lumea să își amintească de ea măcar acum după moartea ei”, a declarat Saveta Bogdan pentru CANCAN.RO.

Foștii colegi din trupa Vouă o rememorează pe actriță: „Ne ajuta pe scenă și venea la repetiții cu mâncare”

Și colegii din trupa Vouă au venit să o conducă pe ultimul drum pe actriță. Își amintesc cu drag și nostalgie de generozitatea și blândețea sa.

„Mari, cum îi spuneam noi ei, a plecat și a lăsat un gol imens. Ea era o figură foarte prezentă și îmi este greu să vorbesc despre ea la trecut. A fost o actriță deosebită, un om cu suflet mare. Prima întâlnire cu ea a avut loc în anul 2000, m-a impresionat că a venit la repetiții cu mâncare, cozonaci, salată, cu de toate. Am crezut că era ziua ei, dar nu. Am înțeles abia apoi că ea așa făcea. Ne ajuta și pe scenă, și la repetiții, nu era genul acela de actriță care să fie doar pentru ea. Era tare generoasă. Ultima apariție live la tv a avut-o cu mine acum câteva luni. M-am dus la ea la apartament, am vrut să îi fac o surpriză. S-a întâmplat în urmă cu două luni”, a spus Victor Yila

Tudorel Filimon, profund îndurerat, a vorbit despre pierderea Marinelei Chelaru, colega alături de care a împărțit ani de scenă, emisiuni și amintiri din trupa „Vouă”.

„Din păcate am pierdut o colegă deosebită. Am lucrat cu ea atâta amar de vreme, la grupul Vouă, dar și la un serial ce se numea – Fete de măritat. Am participat împreună la fel de fel de emisiuni, la teatru în spectacole împreună cu ea și Adrian Fetecău. Ea era foarte slăbită în ultimul timp, dar nu mă așteptam să moară. Sunt răvășit de această moarte și de alaltăieri mă tot gândesc câte ar mai fi putut face. Nu se oprește lumea la 66 de ani, ar mai fi putut face atât de multe. Mare păcat! Să ne amintim cu plăcere de ea și despre ce a însemnat pentru noi prezența ei pe acest pământ”, a declarat cu durere în suflet Tudorel Filimon pentru CANCAN.RO.

