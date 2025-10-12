Acasă » Exclusiv » Ce dorință are soțul Marinelei Chelaru, după moartea actriței. Adrian Cula a dezvăluit de ce nu au putut înfia un copil EXCLUSIV

Ce dorință are soțul Marinelei Chelaru, după moartea actriței. Adrian Cula a dezvăluit de ce nu au putut înfia un copil EXCLUSIV

De: Dumitru CristianLoriana Dasoveanu 12/10/2025 | 19:11
Ce dorință are soțul Marinelei Chelaru, după moartea actriței. Sursa foto: CANCAN.ro
Marinela Chelaru a pierdut lupta cu viața la doar 66 de ani, în cursul zilei de sâmbătă. A suferit în tăcere din cauza problemelor sale de sănătate, dar și a pensiei mici, după o viață petrecută pe scenă. S-a stins însă înconjurată de iubirea soțului său, care i-a fost alături nu mai puțin de 45 de ani. Aflat la priveghiul actriței, la Cimitirul Tudor Vladimirescu, Adrian Cula ne-a vorbit cu lacrimi în ochi despre cea care a fost iubirea vieții lui. CANCAN.RO are declarații în exclusivitate.

Soțul Marinelei Chelaru cu greu își găsește cuvintele. Pentru el, a sosit momentul despărțirii de cea care i-a fost nu doar soție, ci și prietenă, nu mai puțin de 45 de ani. Cu lacrimi în ochi, Adrian Cula a făcut mărturisiri emoționante despre iubirea vieții sale și ce mare dorință are acum, după trecerea acesteia în neființă.

„Vreau ca lumea să și-o amintească plină de viață, așa cum a fost mereu. Ea ajuta pe toată lumea. Am fost 45 de ani împreună, din 1987. I-am fost alături tot timpul. Nu a fost singură, fără mine, niciodată. Eu am susținut-o și la facultate. Împreună cu cumnata am trimis-o acolo.

Era educatoare la grădiniță când ne-am cunoscut, într-un club undeva la Piața Rossetti. Eu îl frecveantam pentru că eram și eu implicat în evenimente culturale, discoteca, plus alte lucruri. Avea părul brunet, ochii mari. Și așa m-a dat gata, din prima”, a  spus Adrian Cula în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Soțul Marinelei Chelaru, la priveghiul actriței

Soțul Marinelei Chelaru: „Era viața mea”

Soțul Marinelei Chelaru a adăugat că au fost practic căsătoriți de două ori, dat fiind faptul că făcuseră și nunta de argint. Și că niciodată nu au stat separați vreun moment.

„Suntem căsătoriți de două ori, cum ar veni. Niciodată nu am stat separați. Am făcut și nunta de argint. Era tot ce-mi doream. Era viața mea. Nu poți să respingi un om care e plin de viață lângă tine, doar dacă ai ceva cu capul. Lângă ea nu te plictiseai. O zi nu semăna cu cealaltă. Totdeauna era cu totul altfel. Și eu o făceam să râdă. Ne-am completat totdeauna unul pe altul”.

Marele regret al lui Adrian Cula

Adrian Cula ne-a vorbit, totodată, și despre marele lor regret. Nu au putut avea copii, iar el și-a dorit să înfieze, dar a renunțat întrucât actrița nu a fost de acord.

„Eu da, am regretul că nu am avut copii. Puteam înfia, i-am oferit această alternativă, dar ea nu a dorit. Iubea foarte mult copiii, dar a zis că dacă nu era din trupul său, nu poate. I-am zis că nu o pot acuza de nimic. Și ne-am dus viața până la capăt. Și ea m-a suportat, nu oi fi fost nici eu ușă de biserică. Mă refer că mă enervez, sau alte lucruri care apar într-o căsnicie”.

Bărbatul a mărturisit, de asemenea, și cum se alintau cei doi.

„Ea-mi spunea tati și eu Mița”.

Marinela Chelaru va fi înmormântată luni, 13 octombrie, la cimitirul Tudor Vladimirescu.

Citește și: Singurul coleg care a mai ținut legătura cu Marinela Chelaru, devastat de durere. Ce i-a mărturisit soţul actriţei la câteva ore după deces

NU RATA: Ce probleme de sănătate a avut Marinela Chelaru. Actrița era grav bolnavă: „Nu-mi revin”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN  (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

