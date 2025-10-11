Singurul coleg care a mai ținut legătura cu Marinela Chelaru, devastat de durere. Ce i-a mărturisit soţul actriţei la câteva ore după deces

Vestea decesului actriței Marinela Chelaru la doar 66 de ani a căzut ca un șoc pentru singura persoană din domeniul teatrului cu care aceasta mai ținea legătura. Adrian Fetecău, fostul său coleg din trupa Vouă, l-a sunat imediat pe soțul acesteia, care i-a confirmat cauza morții. CANCAN.RO are toate amănuntele.

Marinela Chelaru s-a stins din viață la 66 de ani uitată de toți cei cu care a trait pe scenă momente de neuitat. Singurul cu care regretata actriță ținea legătura a fost colegul său din trupa Vouă, Adrian Fetecău. Imediat ce a aflat tragica veste, acesta a vorbit cu soțul Marinelei, care i-a confirmat cauza decesului.

„Am vorbit cu soțul ei. A făcut infarct acasă. În afara faptului că nu mai mânca nimic în ultimele zile, alte simptome nu a avut”, a mărturisit acesta în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Când și unde va fi înmormântată Marinela Chelaru

Adrian Fetecău a adăugat că aceasta va fi înmormântată în cursul zilei de luni. Trupul său neînsuflețit va fi depus duminică, la ora 12.00, la capela cimitirului Tudor Vladimirescu, pentru toți cei care vor vrea să-și ia rămas bun de la îndrăgita actriță:

„Duminică, 12 octombrie, la ora 12.00, sicriul cu trupul neînsuflețit al celei care a fost Marinela Chelaru va fi depus la capela Cimitirului Tudor Vladimirescu, ce se află pe Șoseaua Antiaeriană. Înmormântarea va avea loc luni, 13 octombrie, la ora 11.30”.

Ce i-a spus actrița în ultima discuție avută

Fostul coleg de trupă al acesteia ne-a povestit și despre ultima discuție pe care a avut-o cu aceasta, în urmă cu două săptămâni.

„ Acum două săptămâni, am întrebat-o dacă a mai fost la piață. Și dacă au mai recunoscut-o precupețele. Și mi-a zis: Vai de mine, din doamna prefect nu mă scot. Odată cu Marinela, moare ceva din trupa asta. Ea a filmat până s-a mai putut cu noi. În martie ne-am întâlnit, la aniversarea de 43 de ani a grupului. Se vedeau la ea semnele bolii. Pe 21 iunie am invitat-o din nou. Dar nu a mai ajuns. Am vorbit a doua zi. Și mi-a spus că s-a simțit rău. Marinela venit în grupul Vouă în 1995, când am refăcut formula. Cu Maria Buză a interpretat rolurile cele mai importante în acea perioadă. Și mi-am dat seama de capacitățile sale extraordinare ca actriță de comedie. Pe mine personal, cel mai mult m-au legat de ea cele 100 de episoade din sitcomul Baronii. Eu eram prefectul județului Dărâmata. Iar ea avea rolul soției, Mariana Cârparu, a completat Adrian Fetecău.

CITEȘTE ȘI: A murit și a înviat de patru ori! Marilena Chelaru își strigă disperarea și se chinuie să supraviețuiască având o pensie de 1400 de lei pe lună

NU RATA: Ce probleme de sănătate a avut Marinela Chelaru. Actrița era grav bolnavă: „Nu-mi revin”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.