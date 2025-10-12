Primele imagini de la priveghiul Marinelei Chelaru. Sicriul cu trupul neînsuflețit al regretatei actriţe, depus la capelă

Este doliu în lumea teatrului! Marinela Chelaru a lăsat multă durere în urma sa. Cei care au cunoscut-o și îndrăgit-o îi pot aduce un ultim omagiu. Duminică, 12 octombrie 2025, trupul neînsuflețit a fost depus la capela Cimitirului Tudor Vladimirescu, situată pe Șoseaua Antiaeriană din București. CANCAN.RO vă prezintă detalii și imagini exclusive de la catafalcul regretatei actrițe.

Sâmbătă, 11 octombrie 2025, Marinela Chelaru a murit la 66 de ani. Ultima perioadă din viața actriței a fost marcată de provocări. Aceasta s-a confruntat cu numeroase probleme de sănătate. A suferit nu mai puțin de patru accidente vasculare cerebrale și a fost supusă unei operații de cord. Din nefericire, inima ei a cedat în cele din urmă.

Trupul neînsuflețit al Marinelei Chelaru a fost depus la capelă

Duminică, 12 octombrie 2025, în jurul ore 11:00, trupul neînsuflețit al Marinelei Chelaru a fost depus la capela Cimitirului Tudor Vladimirescu, situată pe Șoseaua Antiaeriană din București. Cei care au cunoscut-o și îndrăgit-o pot veni pentru a-i aduce un ultim omagiu.

Imaginile surprinse de CANCAN.RO la căpătâiul regretatei actrițe sunt de-a dreptul sfâșietoare. Lângă sicriu, au fost așezate mai multe buchete de flori și o coroană de la soțul ei, Adrian Cula, pe care scrie următorul mesaj: „Cu dragoste și durere, soțul tău iubit”.

Soțul Marinelei Chelaru trece prin clipe grele. În imagini se observă că Adrian Cula este vizibil afectat de pierderea soției. Cei doi au fost căsătoriți timp de 45 de ani și au avut un mariaj fericit. Acum, bărbatul a rămas singur, fără femeia care i-a completat viața aproape jumătate de secol.

Adrian Cula a fost prezent la căpătâiul soției sale încă din primele momente. Soțul regretatei actrițe a întâmpinat mai multe persoane care au venit să îi aducă Marinelei Chelaru un ultim omagiu și a schimbat câteva vorbe cu acestea.

Marinela Chelaru va fi condusă pe ultimul drum luni, 13 octombrie. Slujba de înmormântare va începe la 11.30, iar persoanele care au iubit-o și au admirat-o pe regretata actriță de-a lungul anilor pot merge să își ia rămas bun de la ea.

Familia a pregătit deja locul de veci în care va fi depus trupul neînsuflețit al Marinelei Chelaru. Protagonista grupului de comedie „Vouă” va fi înmormântată lângă părinții săi, pe care i-a iubit enorm.

Cauza morții regretatei actrițe

În urma celor patru AVC-uri pe care le suferise în ultimii ani din viață, Marinelei Chelaru i s-a prescris un regim. Aceasta ar fi avut interzis la sare, aliment extrem de dăunător cardiacilor. Din păcate, sursele apropiate ei au dezvăluit pentru CANCAN.RO că actrița nu ar fi ținut cont de sfatul medicilor și ar fi continuat să consume alimentele care îi plăceau.

Mai mult, protagonista grupului de comedie „Vouă” nu se lăsase nici de un viciu foarte dăunător pentru sănătatea ei, deja fragilă: țigările. Marinela Chelaru era fumătoare de zeci de ani, dar și o mare iubitoare de cafea, lucruri interzise în cadrul dietei pe care ar fi trebuit să o țină. Din păcate, în cele din urmă, inima ei a cedat, suferind un infarct.

Citește și: Singurul coleg care a mai ținut legătura cu Marinela Chelaru, devastat de durere. Ce i-a mărturisit soţul actriţei la câteva ore după deces