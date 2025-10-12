Acasă » Exclusiv » Primele imagini de la priveghiul Marinelei Chelaru. Sicriul cu trupul neînsuflețit al regretatei actriţe, depus la capelă

Primele imagini de la priveghiul Marinelei Chelaru. Sicriul cu trupul neînsuflețit al regretatei actriţe, depus la capelă

De: Irina Rasoveanu 12/10/2025 | 13:39
Primele imagini de la priveghiul Marinelei Chelaru. Sicriul cu trupul neînsuflețit al regretatei actriţe, depus la capelă
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Este doliu în lumea teatrului! Marinela Chelaru a lăsat multă durere în urma sa. Cei care au cunoscut-o și îndrăgit-o îi pot aduce un ultim omagiu. Duminică, 12 octombrie 2025, trupul neînsuflețit a fost depus la capela Cimitirului Tudor Vladimirescu, situată pe Șoseaua Antiaeriană din București. CANCAN.RO vă prezintă detalii și imagini exclusive de la catafalcul regretatei actrițe.

Sâmbătă, 11 octombrie 2025, Marinela Chelaru a murit la 66 de ani. Ultima perioadă din viața actriței a fost marcată de provocări. Aceasta s-a confruntat cu numeroase probleme de sănătate. A suferit nu mai puțin de patru accidente vasculare cerebrale și a fost supusă unei operații de cord. Din nefericire, inima ei a cedat în cele din urmă.

Trupul neînsuflețit al Marinelei Chelaru a fost depus la capelă

Duminică, 12 octombrie 2025, în jurul ore 11:00, trupul neînsuflețit al Marinelei Chelaru a fost depus la capela Cimitirului Tudor Vladimirescu, situată pe Șoseaua Antiaeriană din București. Cei care au cunoscut-o și îndrăgit-o pot veni pentru a-i aduce un ultim omagiu.

Imaginile surprinse de CANCAN.RO la căpătâiul regretatei actrițe sunt de-a dreptul sfâșietoare. Lângă sicriu, au fost așezate mai multe buchete de flori și o coroană de la soțul ei, Adrian Cula, pe care scrie următorul mesaj: „Cu dragoste și durere, soțul tău iubit”.

Poliția Română, ironizată după ce a confiscat 1 miliard de euro, bani din RECUZITA unui film. „Așteptăm descinderi în magazinele cu jucării”
Poliția Română, ironizată după ce a confiscat 1 miliard de euro, bani din...
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o afecțiune banală, dar medicii nu l-au mai putut salva. Familia nu își explică TRAGEDIA
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o...
Sicriul cu trupul neînsuflețit al Marinelei Chelaru

Soțul Marinelei Chelaru trece prin clipe grele. În imagini se observă că Adrian Cula este vizibil afectat de pierderea soției. Cei doi au fost căsătoriți timp de 45 de ani și au avut un mariaj fericit. Acum, bărbatul a rămas singur, fără femeia care i-a completat viața aproape jumătate de secol.

Adrian Cula a fost prezent la căpătâiul soției sale încă din primele momente. Soțul regretatei actrițe a întâmpinat mai multe persoane care au venit să îi aducă Marinelei Chelaru un ultim omagiu și a schimbat câteva vorbe cu acestea.

Soțul Marinelei Chelaru, la capelă

Marinela Chelaru va fi condusă pe ultimul drum luni, 13 octombrie. Slujba de înmormântare va începe la 11.30, iar persoanele care au iubit-o și au admirat-o pe regretata actriță de-a lungul anilor pot merge să își ia rămas bun de la ea.

Familia a pregătit deja locul de veci în care va fi depus trupul neînsuflețit al Marinelei Chelaru. Protagonista grupului de comedie „Vouă” va fi înmormântată lângă părinții săi, pe care i-a iubit enorm.

Cauza morții regretatei actrițe

În urma celor patru AVC-uri pe care le suferise în ultimii ani din viață, Marinelei Chelaru i s-a prescris un regim. Aceasta ar fi avut interzis la sare, aliment extrem de dăunător cardiacilor. Din păcate, sursele apropiate ei au dezvăluit pentru CANCAN.RO că actrița nu ar fi ținut cont de sfatul medicilor și ar fi continuat să consume alimentele care îi plăceau.

Mai mult, protagonista grupului de comedie „Vouă” nu se lăsase nici de un viciu foarte dăunător pentru sănătatea ei, deja fragilă: țigările. Marinela Chelaru era fumătoare de zeci de ani, dar și o mare iubitoare de cafea, lucruri interzise în cadrul dietei pe care ar fi trebuit să o țină. Din păcate, în cele din urmă, inima ei a cedat, suferind un infarct.

Citește și: Singurul coleg care a mai ținut legătura cu Marinela Chelaru, devastat de durere. Ce i-a mărturisit soţul actriţei la câteva ore după deces

Tags:
Iți recomandăm
După ce Dorian Popa și-a cerut actuala iubită în căsătorie, Babs a cedat nervos şi a pus piciorul în prag: “M-au stors de energie”
Exclusiv
După ce Dorian Popa și-a cerut actuala iubită în căsătorie, Babs a cedat nervos şi a pus piciorul…
Robert Lele a transformat nunta unor tineri într-un coşmar! A promis că le cântă, dar le-a tras clapa! A luat avansul și s-a evaporat
Exclusiv
Robert Lele a transformat nunta unor tineri într-un coşmar! A promis că le cântă, dar le-a tras clapa!…
Agitație în apropierea bazei FCSB din Berceni: zeci de mașini și motociclete, posibile curse ilegale. Poliția a intervenit
Mediafax
Agitație în apropierea bazei FCSB din Berceni: zeci de mașini și motociclete, posibile...
Poliția Română, ironizată după ce a confiscat 1 miliard de euro, bani din RECUZITA unui film. „Așteptăm descinderi în magazinele cu jucării”
Gandul.ro
Poliția Română, ironizată după ce a confiscat 1 miliard de euro, bani din...
Imagini exclusive. Cum arată nora lui Cornel Dinu: apariție rară a tinerei
Prosport.ro
Imagini exclusive. Cum arată nora lui Cornel Dinu: apariție rară a tinerei
Câștigătorii premiului Nobel care s-au născut în România. Ce origine aveau și pentru ce au fost distinși cu aceste prestigios premiu
Adevarul
Câștigătorii premiului Nobel care s-au născut în România. Ce origine aveau și pentru...
Miliardarii din domeniul tehnologiei se pregătesc de apocalipsă. De ce catastrofă se tem ei și cât de îngrijorați ar trebui să fim
Digi24
Miliardarii din domeniul tehnologiei se pregătesc de apocalipsă. De ce catastrofă se tem...
Agitație în apropierea bazei FCSB din Berceni: zeci de mașini și motociclete, posibile curse ilegale. Poliția a intervenit
Mediafax
Agitație în apropierea bazei FCSB din Berceni: zeci de mașini și motociclete, posibile...
Parteneri
Cum arăta Daniela Gyorfi la începutul carierei, înainte de operații estetice! S-a transformat TOTAL! Puțini ar mai recunoaște-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Daniela Gyorfi la începutul carierei, înainte de operații estetice! S-a transformat TOTAL! Puțini...
A renunțat la meserie pentru a face avere din imaginile cu ea: „Am câștigat în 24 de ore mai mult decât în toată cariera”
Prosport.ro
A renunțat la meserie pentru a face avere din imaginile cu ea: „Am câștigat în...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Adrian Fetecău, dezvăluiri despre ultima conversație avută cu Marinela Chelaru: „Nimic nu prevestea o tragedie!” Când va fi înmormântată fosta membră a grupului Vouă
Click.ro
Adrian Fetecău, dezvăluiri despre ultima conversație avută cu Marinela Chelaru: „Nimic nu prevestea o tragedie!”...
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
WOWBiz.ro
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
Donald Trump s-a vaccinat cu o doză de rapel anti-COVID înainte de vizitele externe. Cum arată buletinul medical al președintelui SUA
Antena 3
Donald Trump s-a vaccinat cu o doză de rapel anti-COVID înainte de vizitele externe. Cum...
Mobilizare în București și Ilfov: De ce a chemat MApN rezerviștii la instrucție și evaluare
Digi 24
Mobilizare în București și Ilfov: De ce a chemat MApN rezerviștii la instrucție și evaluare
Noi informații în cazul gravidei moarte de la Constanța: soțul voia șase copii. De ce ar fi refuzat cuplul intervențiile chirurgicale
Digi24
Noi informații în cazul gravidei moarte de la Constanța: soțul voia șase copii. De ce...
ULTIMA zi la SAB 2025 - Cele mai tari mașini pe care le poți vedea
Promotor.ro
ULTIMA zi la SAB 2025 - Cele mai tari mașini pe care le poți vedea
Unde și când va fi înmormântată Marinela Chelaru. Apropiații actriței au făcut anunțul
kanald.ro
Unde și când va fi înmormântată Marinela Chelaru. Apropiații actriței au făcut anunțul
Emil Gânj a ieșit din locul în care s-a ascuns. Unde i-au găsit polițiștii urmele
StirileKanalD
Emil Gânj a ieșit din locul în care s-a ascuns. Unde i-au găsit polițiștii urmele
Mama Geta, alături de Iancu, Denisa și Ileana la târg. Cu cât vând aceștia un kilogram de brânză proaspătă: “Produse tradiționale adevărate.”
kfetele.ro
Mama Geta, alături de Iancu, Denisa și Ileana la târg. Cu cât vând aceștia un...
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
WOWBiz.ro
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă...
Cu cât s-ar putea majora salariul minim din ianuarie 2026. Trei variante de creştere, luate în calcul
observatornews.ro
Cu cât s-ar putea majora salariul minim din ianuarie 2026. Trei variante de creştere, luate în...
BANCUL ZILEI: Alinuţa: – Mamă trebuie să-ți mărturisesc că mi-am pierdut virginitatea
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: Alinuţa: – Mamă trebuie să-ți mărturisesc că mi-am pierdut virginitatea
Gata cu numerele de telefon pe WhatsApp! Noua funcție schimbă tot
go4it.ro
Gata cu numerele de telefon pe WhatsApp! Noua funcție schimbă tot
Cercetătorii au DRESAT CĂPRIOARE! Ce le-au învățat să facă?
Descopera.ro
Cercetătorii au DRESAT CĂPRIOARE! Ce le-au învățat să facă?
A pozat goală în Playboy în urmă cu 23 de ani, însă ce s-a aflat acum despre trecutul Gabrielei Cristea întrece orice așteptare: „Mi-au dat lacrimile...”
Viva.ro
A pozat goală în Playboy în urmă cu 23 de ani, însă ce s-a aflat...
Cât costă ceasul cu care se afișează Radu Drăgușin la mână. Se vede că e milionar
Fanatik.ro
Cât costă ceasul cu care se afișează Radu Drăgușin la mână. Se vede că e...
Cum arată Elena, sora lui Gică Hagi. E una dintre cele mai importante persoane din viața „Regelui”
Fanatik.ro
Cum arată Elena, sora lui Gică Hagi. E una dintre cele mai importante persoane din...
Dan Voiculescu, dezvăluire despre foștii președinți ai României. Ce i-a cerut Traian Băsescu: A fost cel mai virulent
Capital.ro
Dan Voiculescu, dezvăluire despre foștii președinți ai României. Ce i-a cerut Traian Băsescu: A fost...
Când cad primii fulgi în Bucureşti. Prognoza ANM lunară. Inversiune termică în noiembrie
Romania TV
Când cad primii fulgi în Bucureşti. Prognoza ANM lunară. Inversiune termică în noiembrie
Elon Musk dorește să realizeze un joc video generat în întregime de AI
Go4Games
Elon Musk dorește să realizeze un joc video generat în întregime de AI
Schimbare în blocurile cu trei sau patru etaje. Veste bună pentru milioane de români care stau la bloc
Capital.ro
Schimbare în blocurile cu trei sau patru etaje. Veste bună pentru milioane de români care...
Netflix pregătește despărțirea de cel mai popular serial. Ultimul sezon se anunță spectaculos
evz.ro
Netflix pregătește despărțirea de cel mai popular serial. Ultimul sezon se anunță spectaculos
TEST de logică | Identificați toate cele 3 diferențe dintre acești doi băieți din imagine
Gandul.ro
TEST de logică | Identificați toate cele 3 diferențe dintre acești doi băieți din imagine
1.000 de maşini au pătruns în baza FCSB. Intervenţia imediată a Poliţiei. Dezvăluirile făcute de Gheorghe Mustaţă
as.ro
1.000 de maşini au pătruns în baza FCSB. Intervenţia imediată a Poliţiei. Dezvăluirile făcute de...
Marele regret al Marinelei Chelaru. Ce și-a dorit toată viața și nu a putut avea: „Mie nu mi-a dat Dumnezeu...”
A1
Marele regret al Marinelei Chelaru. Ce și-a dorit toată viața și nu a putut avea:...
O celebră cântăreață scoate la iveală DETALII NEȘTIUTE despre fiica lui Igor Cuciuc:
radioimpuls.ro
O celebră cântăreață scoate la iveală DETALII NEȘTIUTE despre fiica lui Igor Cuciuc: "Mi se...
Ce s-a ales de Cristian Daminuță, ”cel mai păcălit fotbalist din istoria României”. Ce face astăzi pentru bani, unde s-a angajat
Fanatik.ro
Ce s-a ales de Cristian Daminuță, ”cel mai păcălit fotbalist din istoria României”. Ce face...
Ce i-a făcut Klaus Iohannis lui Ion Țiriac, surpriza neplăcută care l-a enervat pe miliardarul român: ”Dar voi, proștilor și incompetenților…”
Fanatik.ro
Ce i-a făcut Klaus Iohannis lui Ion Țiriac, surpriza neplăcută care l-a enervat pe miliardarul...
Știrile zilei, 7 octombrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 7 octombrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cum arată cavoul lui Emi Pian, la 5 ani de la moartea sa. Acoperișul din aur lucește, icoanele nu ...
Cum arată cavoul lui Emi Pian, la 5 ani de la moartea sa. Acoperișul din aur lucește, icoanele nu lipsesc, iar pereții nu mai sunt goi
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 13 octombrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 13 octombrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
Cu cine ar merge Serghei Mizil din nou la Asia Express. Care este singura șansă a echipelor de a câștiga ...
Cu cine ar merge Serghei Mizil din nou la Asia Express. Care este singura șansă a echipelor de a câștiga probele?
Direcția 5 a susținut un concert la nici o săptămână de la moartea lui Marius Keseri. Cum au reacționat ...
Direcția 5 a susținut un concert la nici o săptămână de la moartea lui Marius Keseri. Cum au reacționat fanii
Cazul straniu al Anei și al lui Daniel. Sunt frați de sânge, dar au depus deja o cerere pentru a fi ...
Cazul straniu al Anei și al lui Daniel. Sunt frați de sânge, dar au depus deja o cerere pentru a fi lăsați să se căsătorească
BANCUL ZILEI | „Cum este fiul tău?”
BANCUL ZILEI | „Cum este fiul tău?”
Vezi toate știrile
×