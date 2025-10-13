Cum a apărut Saveta Bogdan la înmormântarea Marinelei Chelaru? Toate privirile s-au întors către ea

Lumea teatrului românesc este în doliu. Marinela Chelaru s-a stins din viață la vârsta de 66 de ani, iar astăzi, 13 octombrie, are loc înmormântarea. Colegii de breaslă s-au adunat să o conducă pe ultimul drum, iar printre cei prezenți se numără și Saveta Bogdan. Cum a apărut artista la înmormântarea Marinelei Chelaru? Toate privirile s-au întors către ea.

Sâmbătă, 11 octombrie 2025, Marinela Chelaru a murit la 66 de ani. Ultima perioadă din viața actriței a fost marcată de provocări. Aceasta s-a confruntat cu numeroase probleme de sănătate. A suferit nu mai puțin de patru accidente vasculare cerebrale și a fost supusă unei operații de cord. Din nefericire, inima ei a cedat în cele din urmă. Protagonista grupului de comedie „Vouă” este înmormântată astăzi.

Cum a apărut Saveta Bogdan la înmormântarea Marinelei Chelaru

Duminică, 12 octombrie 2025, în jurul ore 11:00, trupul neînsuflețit al Marinelei Chelaru a fost depus la capela Cimitirului Tudor Vladimirescu, situată pe Șoseaua Antiaeriană din București. Acolo, cei care au cunoscut-o i-au adus un ultim omagiu, iar astăzi o conduc pe ultimul drum.

Marinela Chelaru va fi înmormântată astăzi, 13 octombrie, iar aceasta își va dormi somnul de veci în Cimitirul Tudor Vladimirescu. Regretata actriță o să fie înmormântată alături de părinții ei, pe care i-a iubit enorm.

Printre cei care au venit la înmormântarea Marinelei Chelaru se numără și Saveta Bogdan. Cele două au fost colege, iar artista nu avea cum să lipsească. Prezența cântăreței a fost rapid remarcată și toate privirile au fost ațintite asupra ei. Ce a captat atenția tuturor a fost coafura Savetei Bogdan. Aceasta și-a făcut apariția purtând o perucă impresionantă, voluminoasă, coafată cu mare atenție.

De asemenea, Saveta Bogdan a avut numai cuvinte de laudă la adresa regretatei Marinela Chelaru, spunând că era o femeie deosebită, care a iubit mult viața. Însă, în ultima perioadă era tot mai tristă din cauza faptului că toată lumea părea că a uitat-o.

„Era o colegă extraordinară, veselă, râdea. Nu era o femeie bogată, era destul de săracă, dar oriunde mergea, la orice televiziune, venea cu ceva. Punea pe masă ba o plăcintă, ba sarmale, prăjituri. Mă uitam ce om bun era, deosebit și era dornică să trăiască. Din păcate, viața asta ne-a făcut să ne îndepărtăm tot mai mult unii de alții și în ultimul timp nu am mai vorbit cu ea. Știam că este bolnavă, a avut patru AVC-uri. Plus că nu o mai suna nimeni, nu o mai chema pe nicăieri, ea suferea cumplit din cauza asta. Nu știu de ce la noi în România nu îi ridică pe cei mai în vârstă. În America nu este așa. La noi, cum ai îmbătrânit, pa, la revedere! Ea era totuși un nume și o actriță talentată. Lumea să își amintească de ea măcar acum după moartea ei”, a declarat Saveta Bogdan pentru CANCAN.RO.

