Ce urma să facă Marinela Chelaru pe 30 octombrie, dar nu a mai apucat: „Nu mai era vocea ei” EXCLUSIV

Lumea artistică din România este în doliu după pierderea actriței Marinela Chelaru, una dintre cele mai îndrăgite figuri ale scenei și televiziunii. Cunoscuta actriță, care a adus zâmbete publicului timp de zeci de ani, s-a stins din viață la vârsta de 66 de ani. Deși în ultimii ani a traversat momente dificile, marcate de probleme grave de sănătate, vestea dispariției sale a venit ca un șoc pentru colegi, prieteni și fani. Ce declarații a făcut prietena actriței pentru CANCAN

Trupul neînsuflețit al actriței a fost depus duminică, 12 octombrie, la capela Cimitirului Tudor Vladimirescu, de pe Șoseaua Antiaeriană din București, acolo unde cei care au cunoscut-o și au iubit-o au venit să-i aducă un ultim omagiu. Foști colegi de scenă, prieteni și oameni simpli au venit să își ia rămas-bun de la cea care a fost sinonimă cu energia, umorul și bucuria de a trăi.

Ce i-a spus Marinela Chelaru prietenei sale, înainte să moară

Printre cei prezenți s-a aflat și o prietenă apropiată a actriței, care i-a fost alături în ultimele luni de viață. Ea a povestit despre legătura strânsă pe care o aveau și despre felul în care Marinela, chiar și în momentele de suferință, își păstra optimismul. În ciuda durerilor și a slăbiciunii, actrița continua să vorbească despre proiecte și planuri, refuzând să se lase învinsă de boală. Această forță interioară a fost una dintre trăsăturile care au definit-o întreaga viață.

„Ultima oară am vorbit cu ea acum trei zile. Pentru că noi ne propusesem un grup de colege să ne vedem pe 30 octombrie, așa, neoficial. Noi, între noi, că e și vacanță la copii. Și îmi spuseseră colegele că ea nu se simțea bine, dar zic mă, eu totuși încerc. Am încercat, mi-a răspuns cam greu, soțul mi-a răspuns, mi-a dat-o imediat Nu mai era vocea ei”, a spus prietena actriței în exclusivitate pentru CANCAN.ro.

Marinela Chelaru a fost cunoscută nu doar pentru talentul ei, ci și pentru bunătatea pe care o răspândea în jur. Cei care au lucrat cu ea spun că era genul de om care aducea lumină într-o încăpere, mereu pregătită să ridice moralul celor din jur. De la scenă până la ecran, prezența ei transmitea autenticitate și bucurie, valori tot mai rare într-o lume artistică grăbită și adesea impersonală.

Cum era Marinela Chelaru în tinerețe

În tinerețe, Marinela Chelaru era o tânără ambițioasă, serioasă și plină de energie. Învăța cu pasiune, dornică să își construiască un viitor solid, într-o perioadă în care disciplina și munca erau esențiale. Alături de colegele ei de la liceul pedagogic, a traversat ani de studiu intens, reușind să facă față unui program încărcat, dar mereu cu zâmbetul pe buze. Era competitivă, dar corectă, mereu dispusă să ajute și să îi încurajeze pe cei din jur.