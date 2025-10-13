Prima reacție a clinicii din Constanța unde a născut Mădălina, tânăra decedată din Giurgiu! Motivul pentru care a fost transferată de urgență

Mădălina, tânăra de 29 de ani care a murit la scurt timp după ce a născut un băiețel sănătos a fost transferată, de urgență, la un spital din Constanța, unde și-a dat ultima suflare. Medicii de la clinica privată unde a avut loc nașterea au făcut primele declarații publice, subliniind că unitatea medicală este complet echipată și funcționează legal.

Mădălina, o femeie în vârstă de 29 de ani, originară din Giurgiu, era însărcinată pentru prima dată, după ce reușise să obțină sarcina prin fertilizare in vitro, în urma multor ani de încercări. Marți, aceasta s-a prezentat la o maternitate privată din Constanța acuzând dureri și contracții, însă ar fi refuzat internarea recomandată de medici.

Câteva ore mai târziu, femeia s-a întors la unitatea medicală, iar de această dată, aflându-se în travaliu avansat, a fost transportată de urgență în sala de nașteri. Tânăra a refuzat să i se facă operație de cezariană, iar medicii au intervenit prin histeroctomie, intervenție necesară când starea de sănătate s-a agravat în timpul nașterii. Unitatea medicală a făcut primele declarații în urma decesului, menționând că dispun de o secție ATI.

”Armonia Hospital este autorizat şi complet echipat, inclusiv cu secţie ATI. Unitatea este dotată cu o secţie de Anestezie şi Terapie Intensivă (ATI), complet echipată şi perfect funcţională. Armonia Hospital funcţionează în baza unei autorizaţii sanitare de funcţionare, reînnoită în luna martie 2025. Fără această secţie ATI, spitalul nu ar fi putut desfăşura activitatea. Existenţa şi funcţionarea acestei secţii reprezintă o condiţie obligatorie pentru orice unitate medicală care efectuează intervenţii chirurgicale”, au anunţat reprezentanţii unităţii medicale.

De ce a fost transferată Mădălina la alt spital

Totuși, transferul Mădălinei către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa a avut loc deoarece unitatea medicală are mai multe resurse medicale, nu doar ginecologia, așa cum era la clinica privată unde a născut aceasta.

”După intervenţia chirurgicală efectuată în regim de urgenţă (histerectomie subtotală), echipa medicală a considerat necesar transferul pacientei la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, unitate cu resurse multidisciplinare extinse, unde există intervenţie coordonată a mai multor specialităţi medicale în acelaşi timp”, au mai transmis reprezentanţii spitalului.

