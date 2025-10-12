S-a aflat adevăratul motiv pentru care Mădălina și soțul ei ar fi refuzat intervențiile chirurgicale și nașterea prin cezariană

Cazul Mădălinei, tânăra din Giurgiu care a murit într-o clinică privată din Constanța, capătă noi dimensiuni. Femeia în vârstă de 29 de ani s-a stins la câteva ore după ce a născut un băiețel perfect sănătos, iar noi detalii ieșite la suprafață arată că atât ea, cât și soțul ei, ar fi refuzat intervențiile chirurgicale și operația prin cezariană. Află în articol toate detaliile!

Ceea ce trebuia să fie cea mai fericită zi din viața lor s-a transformat într-un coșmar. Mădălina s-a stins din viață pe data de 8 octombrie, după ce a ales să nască pe cale naturală la Armonia Hospital.

De ce Mădălina și soțul ar fi refuzat cezariana

După ce i s-a îndeplinit dorința și a reușit să rămână însărcinată prin fertilizare în vitro, Mădălina s-a decis că vrea să nască pe cale naturală. Cu toate că medicii i-ar fi recomandat nașterea prin cezariană din cauza istoricului ei medical, atât ea, cât și soțul ei, ar fi refuzat această variantă.

Se pare că Mădălina ar fi suferit de trombofilie, ăsta fiind motivul pentru care medicii i-ar fi recomandat nașterea prin cezariană. Potrivit primelor informații, cei doi ar fi fost împotriva acestei recomandări din partea medicilor din motive religioase, dar și pentru că și-ar fi dorit șase copii, scrie digi24.ro.

Astfel, cuplul ar fi refuzat și și-ar fi asumat toate riscurile, inclusiv decesul. Cu toate astea, împotriva voinței celor doi soți, medicii au decis să îi facă histeroctomie Mădălinei în momentul în care viața i-a fost pusă în pericol, în timpul nașterii.

Această intervenție realizată pentru salvarea tinerei a fost un succes, dar starea Mădălinei s-a agravat ulterior. Femeia s-a stins la Spitalul Județean Constanța, acolo unde a fost transferată de urgență.

Ancheta deschisă în acest caz este în desfășurare, iar oamenii legii încearcă să afle circumstanțele exacte în care tragedia s-a produs.

CITEȘTE ȘI:

Clinica din Constanţa în care a murit Mădălina din Giurgiu se apără: „După intervenția chirurgicală efectuată…”

Cât costă să naști la clinica privată din Constanța, unde Mădălina și-a adus pe lume primul copil. Tânăra de 29 de ani a murit după ce a fost transferată la Spitalul Județean