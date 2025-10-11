Clinica din Constanţa în care a murit Mădălina din Giurgiu se apără: „După intervenția chirurgicală efectuată...”

Cazul Mădălinei, tânăra în vârstă de doar 29 de ani care a murit într-o clinică privată din Constanța, a stârnit un val de reacții. Femeia din Giurgiu s-a stins după ce a adus pe lume un băiețel perfect sănătos, din cauza unor complicații majore apărute în timpul nașterii. Acum, după ce ministrul Sănătății a trimis Corpul de Control și Inspecția Sanitară de Stat pentru a face verificări, clinica privată Armonia Hospital a transmis primul mesaj public. Vezi în rândurile de mai jos!

Tragedia s-a petrecut miercuri, 8 octombrie, atunci când Mădălina a ales să nască pe cale naturală la Armonia Hospital, o clinică privată din Constanța. Ceea ce trebuia să fie o zi specială s-a transformat într-un coșmar.

Clinica din Constanţa se apără

Cazul cutremurător a alertat autoritățile, iar Colegiul Medicilor s-a autosesizat. De asemenea, Ministerul Sănătății a realizat controale locale și naționale prin Corpul de Control și Inspecția Sanitară de Stat, pentru a verifica modul în care acest caz a fost gestionat. Mai mult, a fost verificată și secția ATI a spitalului.

Armonia Hospital a răspuns printr-un comunicat oficial. Reprezentanții clinicii private din Constanța transmit că unitatea este autorizată, complet echipată și reînnoită în luna martie a acestui an.

De asemenea, în comunicat se precizează că intervenția chirurgicală de urgență a fost realizată de echipa medicală, mai apoi pacienta fiind transportată la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța pentru asistență multidisciplinară suplimentară.

„Fără această secție ATI, spitalul nu ar fi putut desfășura activitatea. Existența și funcționarea acestei secții reprezintă o condiție obligatorie pentru orice unitate medicală care efectuează intervenții chirurgicale.

După intervenția chirurgicală efectuată în regim de urgență (histerectomie subtotală), echipa medicală a considerat necesar transferul pacientei la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, unitate cu resurse multidisciplinare extinse, unde există intervenție coordonată a mai multor specialități medicale în același timp.

Susținem transparența și anchetele în desfășurare.

Spitalul Armonia sprijină în totalitate verificările autorităților competente și colaborează activ pentru clarificarea tuturor aspectelor legate de acest caz.

Ne exprimăm compasiunea sinceră față de familia pacientei și asigurăm opinia publică de faptul că echipa medicală a acționat cu profesionalism și responsabilitate, în toate etapele intervenției.”, este o parte din comunicat.

CITEȘTE ȘI:

Mădălina, o tânără de 29 de ani din Giurgiu, a murit după ce a născut într-o clinică privată din Constanța. Ce s-a întâmplat cu câteva ore înainte de tragedie

Soțul Mădălinei, tânăra din Giurgiu care a murit după ce a născut, face dezvăluiri tulburătoare. Ce s-a întâmplat în noaptea tragediei: ”De atunci a început calvarul!”