Acasă » Știri » Soțul Mădălinei, tânăra din Giurgiu care a murit după ce a născut, face dezvăluiri tulburătoare. Ce s-a întâmplat în noaptea tragediei: ”De atunci a început calvarul!”

Soțul Mădălinei, tânăra din Giurgiu care a murit după ce a născut, face dezvăluiri tulburătoare. Ce s-a întâmplat în noaptea tragediei: ”De atunci a început calvarul!”

De: Irina Rasoveanu 10/10/2025 | 18:41
Soțul Mădălinei, tânăra din Giurgiu care a murit după ce a născut, face dezvăluiri tulburătoare. Ce s-a întâmplat în noaptea tragediei: ”De atunci a început calvarul!”
Soțul Mădălinei, dezvăluiri tulburătoare/ Sursa foto: Captură Observator News, Facebook

Soțul Mădălinei, tânăra polițistă din Giurgiu care s-a stins din viață după naștere, a făcut mărturisiri tulburătoare. Bărbatul a povestit când a început, de fapt, calvarul și cum au gestionat situația medicii de la clinica privată. Acesta a susținut că personalul l-ar fi pus să semneze un document prin care nu își dădea acordul legat de efectuarea histerectomiei, o procedură care ar fi putut să îi salveze viața. Află, în articol, toate detaliile!

Mădălina a reușit să rămână însărcinată după un tratament de fertilizare în vitro. Deși era din Giurgiu, a ales să nască la un spital privat din Constanța. Marți, 7 octombrie, au apărut primele probleme. Tânăra a venit la spital, în jurul orei 13:00, cu dureri și sângerări, dar a refuzat internarea. E a revenit spre seară, când deja era în travaliu.

Ce dezvăluiri tulburătoare a făcut soțul Mădălinei

Inițial, totul părea să decurgă bine. Mădălina a născut și chiar a stat cu bebelușul său la piept un sfert de oră. Ulterior, a început calvarul, potrivit spuselor soțului său. Bărbatul a mai precizat că, în cele din urmă, medicii i-au făcut histerectomie – o intervenție chirurgicală prin care se îndepărtează uterul.

Pentru ca această procedură să fie efectuată, este necesar acordul familiei. Totuși, soțul Mădălinei a susținut că medicul ar fi făcut presiuni asupra lui să semneze un document conform căruia nu aproba histerectomia.

Horoscop 11 octombrie 2025. PEȘTII au nevoie de odihnă
Horoscop 11 octombrie 2025. PEȘTII au nevoie de odihnă
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o afecțiune banală, dar medicii nu l-au mai putut salva. Familia nu își explică TRAGEDIA
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o...

„S-a întârziat foarte mult. A avut o naștere ușoară. De la ora 22.30 până la ora 01.04, când a ieșit copilul. I l-au pus pe piept un sfert de oră, au avut conexiune, am filmare, e minunat, și de atunci a început calvarul.

I-au făcut histerectomie acolo, i-au făcut tot ce trebuie. Pe mine m-au pus… e normal să-și ia și ei niște măsuri, să semnez o foaie A4 cum că noi ne asumăm să nu… că nu vrem noi histerectomie și că ne asumăm chiar și decesul.

Eu să scriu numele dânsei, să semnez, în stresul ăla și în situația aia știam că nu fac ceva bine, dar i-am spus: ‘Domnul doctor, nu am spus că nu vrem. Are 29 de ani, dacă se poate să încercăm altceva, am mai vrea copii, dacă nu… nu riscăm viața ei’. El a spus: ‘Nu, semnați ca să fie semnat și noi o vom rupe oricum’”, a declarat soțul Mădălinei, potrivit Observator News.

Reprezentanții spitalului privat din Constanța au transmis un comunicat oficial în care au precizat că Mădălina a avut o hemoragie puternică şi a fost nevoie să i se înlăture uterul. Totuși, ei au transmis că, inițial, familia și soțul au refuzat intervenția.

„Având în vedere faptul că situația pacientei se deteriora dramatic, se obține acordul verbal al aparținătorului (…) și se intervine chirurgical, efectuându-se histerectomie subtotală de necesitate”, a arată într-o declaraţie oficială făcută de clinica privată unde s-a petrecut tragedia”, au transmis reprezentanții clinicii.

Mădălina avea 29 de ani/ Sursa foto: Facebook

Ce i-au spus bărbatului medicii de la Spitalul Județean Constanța

Clinica privată nu are secție de Terapie Intensivă, așa că tânăra mamă a fost transportată la Spitalul Județean din Constanța. Din nefericire, în ciuda eforturilor depuse de medici, Mădălina s-a stins din viață la scurt timp după preluare.

„Am ajuns acolo, m-am interesat de ea la ATI, au ieși domnii doctori foarte empatici, cu capul în jos mi-au spus: ‘Cu părere de rău, a venit aici stoarsă de sânge, aproape moartă, ce să mai putem face noi’?”, a mai spus soţul tinerei decedate.

Bărbatul a transmis că nu este în măsură să nominalizeze un vinovat, dar crede că Mădălina s-a stins din viață din cauza unei erori care putea evitată. Soțul tinerei își dorește doar ca nimeni să nu mai treacă printr-o astfel de tragedie.

„Nu sunt medic, nu sunt specialist, nu pot să spun cine a greșit, nu caut un vinovat, nu vreau să dau în cap. Noi am ajuns aici din recenzii și din recomandări. Se putea întâmpla oriunde, nu vreau să acuz pe nimeni, însă o greșeală undeva trebuie să fie, cu toate că pe ea înapoi nu o să o aducă nimeni. Și pe mine nu mă interesează să cadă în cap, doar să nu mai treacă nimeni prin asta”, a precizat bărbatul.

Citește și: Au fost făcute publice rezultatele autopsiei în cazul Veronicăi, românca ucisă de concubin. Ce au descoperit anchetatorii

Tags:
Iți recomandăm
DOLIU la ISU Cluj! A murit plutonierul Bogdan Corovei
Știri
DOLIU la ISU Cluj! A murit plutonierul Bogdan Corovei
Singurul oraș din România în care o șaorma costă doar 12 lei acum, în octombrie 2025
Știri
Singurul oraș din România în care o șaorma costă doar 12 lei acum, în octombrie 2025
România, promovată la cel mai mare târg de turism din Polonia – TT Warsaw 2025
Mediafax
România, promovată la cel mai mare târg de turism din Polonia – TT...
Horoscop 11 octombrie 2025. PEȘTII au nevoie de odihnă
Gandul.ro
Horoscop 11 octombrie 2025. PEȘTII au nevoie de odihnă
FOTO. Ce s-a ales de fata considerată cel mai frumos copil de pe Pământ
Prosport.ro
FOTO. Ce s-a ales de fata considerată cel mai frumos copil de pe...
Dosar penal după ce o poliţistă a murit la câteva ore după ce a născut. Clinica privată nu avea secție ATI
Adevarul
Dosar penal după ce o poliţistă a murit la câteva ore după ce...
Scandal uriaș la Moscova: fiul lui Peskov era în Maldive în perioada în care susținea că este pe front în Ucraina ca membru Wagner
Digi24
Scandal uriaș la Moscova: fiul lui Peskov era în Maldive în perioada în...
Atenționare de călătorie pentru Italia: Grevă pe aeroporturile Roma Fiumicino și Ciampino
Mediafax
Atenționare de călătorie pentru Italia: Grevă pe aeroporturile Roma Fiumicino și Ciampino
Parteneri
Imagini RARE cu Monica Gabor, după ce s-a speculat că a devenit mamă în secret pentru a doua oară
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini RARE cu Monica Gabor, după ce s-a speculat că a devenit mamă în secret...
FOTO. La 24 de ani e iubita unui milionar de 73 de ani și e criticată pentru comportamentul ei
Prosport.ro
FOTO. La 24 de ani e iubita unui milionar de 73 de ani și e...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Drama Cameliei Mitoșeru, la 74 de ani: „Am suferit o nouă operație pe creier”. Fiul Mihai Mitoșeru n-o scapă din ochi: „Mă răsfață, e sufletul meu”
Click.ro
Drama Cameliei Mitoșeru, la 74 de ani: „Am suferit o nouă operație pe creier”. Fiul...
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
WOWBiz.ro
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă...
Un bărbat a cumpărat dintr-un second hand un ceas, cu 3 $. Apoi a pus poza lui online și a aflat adevărata valoare: „Ai dat lovitura”
Antena 3
Un bărbat a cumpărat dintr-un second hand un ceas, cu 3 $. Apoi a pus...
VIDEO „Dacă aveam o mitralieră vă împușcam pe toți” Declarații șocante ale bărbatului care a vrut să-și incendieze mașina într-o benzin
Digi 24
VIDEO „Dacă aveam o mitralieră vă împușcam pe toți” Declarații șocante ale bărbatului care a...
Aliații pregătesc riposta pentru Rusia. NATO ia în considerare o reacție armată la „războiul hibrid” al lui Vladimir Putin
Digi24
Aliații pregătesc riposta pentru Rusia. NATO ia în considerare o reacție armată la „războiul hibrid”...
„Așa îți salvezi mașina!” – mecanicul român care a dezvăluit secretul regenerării DPF
Promotor.ro
„Așa îți salvezi mașina!” – mecanicul român care a dezvăluit secretul regenerării DPF
Cât costă să naști la spitalul privat din Constanța, unde o tânără mămică a murit imediat după ce a născut. Costurile nu sunt deloc mici
kanald.ro
Cât costă să naști la spitalul privat din Constanța, unde o tânără mămică a murit...
Emil Gânj a ieșit din locul în care s-a ascuns. Unde i-au găsit polițiștii urmele
StirileKanalD
Emil Gânj a ieșit din locul în care s-a ascuns. Unde i-au găsit polițiștii urmele
Cristian Botgros, primele declarații despre fiica lui Igor Cuciuc, care a murit în fața lui: „Recent la balul ăsta, am fost și am dansat împreună.”
kfetele.ro
Cristian Botgros, primele declarații despre fiica lui Igor Cuciuc, care a murit în fața lui:...
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
WOWBiz.ro
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și...
Un miliard de euro falşi, descoperiţi în Portul Constanţa. În total au fost găsite 4,8 milioane de bancnote
observatornews.ro
Un miliard de euro falşi, descoperiţi în Portul Constanţa. În total au fost găsite 4,8...
BANCUL ZILEI: Alinuţa: – Mamă trebuie să-ți mărturisesc că mi-am pierdut virginitatea
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: Alinuţa: – Mamă trebuie să-ți mărturisesc că mi-am pierdut virginitatea
Gata cu numerele de telefon pe WhatsApp! Noua funcție schimbă tot
go4it.ro
Gata cu numerele de telefon pe WhatsApp! Noua funcție schimbă tot
Locul „misterios” de unde a venit obiectul interstelar 3I/ATLAS
Descopera.ro
Locul „misterios” de unde a venit obiectul interstelar 3I/ATLAS
A pozat goală în Playboy în urmă cu 23 de ani, însă ce s-a aflat acum despre trecutul Gabrielei Cristea întrece orice așteptare: „Mi-au dat lacrimile...”
Viva.ro
A pozat goală în Playboy în urmă cu 23 de ani, însă ce s-a aflat...
„Taci din gură!”. Tirada lui Mihai Stoica după ce „Horațiu Moldovan s-a arătat ofuscat de ce am zis!”. Cine apără cu Austria: Ionuț Radu sau Târnovanu?
Fanatik.ro
„Taci din gură!”. Tirada lui Mihai Stoica după ce „Horațiu Moldovan s-a arătat ofuscat de...
„Plângea și spunea că l-a supărat pe Dumnezeu”. Detalii noi și tulburătoare în dosarul morții lui Adrian Kreiner: teoria mașinii cu trei șoferi
Fanatik.ro
„Plângea și spunea că l-a supărat pe Dumnezeu”. Detalii noi și tulburătoare în dosarul morții...
Tragedia a lovit lumea muzicii. S-a stins simbolul unui trupe britanice de legendă. Toți românii i-au fredonat această melodie
Capital.ro
Tragedia a lovit lumea muzicii. S-a stins simbolul unui trupe britanice de legendă. Toți românii...
Ea e marea dragoste a lui Cătălin Botezatu. S-au iubit pe când Bote avea 20 de ani, iar ea 30 de ani. Deși era căsătorită și avea copil, el era topit după ea: Dana este viața mea, m-a făcut bărbat
Romania TV
Ea e marea dragoste a lui Cătălin Botezatu. S-au iubit pe când Bote avea 20...
Elon Musk dorește să realizeze un joc video generat în întregime de AI
Go4Games
Elon Musk dorește să realizeze un joc video generat în întregime de AI
România a pierdut cea mai mare voce a țării. Cântăreața s-a stins prea devreme. Lumea a iubit-o enorm
Capital.ro
România a pierdut cea mai mare voce a țării. Cântăreața s-a stins prea devreme. Lumea...
Miliardarii își sapă buncăre de frica propriilor creații. Ce schimbări va aduce inteligența artificială
evz.ro
Miliardarii își sapă buncăre de frica propriilor creații. Ce schimbări va aduce inteligența artificială
TEST IQ | 1-9=6 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați un singur chibrit
Gandul.ro
TEST IQ | 1-9=6 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați un singur chibrit
FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”
as.ro
FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”
Iubita lui Toto Dumitrescu este însărcinată! Actorul are un motiv de bucurie, deși trece printr-o perioadă extrem de grea
A1
Iubita lui Toto Dumitrescu este însărcinată! Actorul are un motiv de bucurie, deși trece printr-o...
LIVE-ul în care s-a dat singură de gol! Veronica a uitat că este FILMATĂ:
radioimpuls.ro
LIVE-ul în care s-a dat singură de gol! Veronica a uitat că este FILMATĂ: "E vorba...
Accidentare de ultimă oră la FCSB! “Azi a ieșit din antrenament”. Exclusiv
Fanatik.ro
Accidentare de ultimă oră la FCSB! “Azi a ieșit din antrenament”. Exclusiv
MM Stoica, analiză tăioasă după România – Moldova 2-1! Ce spune managerul FCSB de Eissat, Ianis Hagi și Kevin Ciubotaru
Fanatik.ro
MM Stoica, analiză tăioasă după România – Moldova 2-1! Ce spune managerul FCSB de Eissat,...
Știrile zilei, 7 octombrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 7 octombrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Celebra Nikita şi-a încordat muşchii şi i-a luat la rost pe fani. După un an de absenţă, femeia ...
Celebra Nikita şi-a încordat muşchii şi i-a luat la rost pe fani. După un an de absenţă, femeia care l-a refuzat pe Michele Morrone a revenit în România
DOLIU la ISU Cluj! A murit plutonierul Bogdan Corovei
DOLIU la ISU Cluj! A murit plutonierul Bogdan Corovei
Bancul de weekend | Pensionara și medicul ginecolog
Bancul de weekend | Pensionara și medicul ginecolog
Singurul oraș din România în care o șaorma costă doar 12 lei acum, în octombrie 2025
Singurul oraș din România în care o șaorma costă doar 12 lei acum, în octombrie 2025
Test de inteligență | În maximum 7 secunde, găsește numărul 87 ascuns printre 78-urile din imagine
Test de inteligență | În maximum 7 secunde, găsește numărul 87 ascuns printre 78-urile din imagine
Alimentul banal plin de beta-glucani, care ne ferește de orice boală, potrivit celebrei Mihaela Bilic
Alimentul banal plin de beta-glucani, care ne ferește de orice boală, potrivit celebrei Mihaela Bilic
Vezi toate știrile
×