Soțul Mădălinei, tânăra din Giurgiu care a murit după ce a născut, face dezvăluiri tulburătoare. Ce s-a întâmplat în noaptea tragediei: ”De atunci a început calvarul!”

Soțul Mădălinei, tânăra polițistă din Giurgiu care s-a stins din viață după naștere, a făcut mărturisiri tulburătoare. Bărbatul a povestit când a început, de fapt, calvarul și cum au gestionat situația medicii de la clinica privată. Acesta a susținut că personalul l-ar fi pus să semneze un document prin care nu își dădea acordul legat de efectuarea histerectomiei, o procedură care ar fi putut să îi salveze viața. Află, în articol, toate detaliile!

Mădălina a reușit să rămână însărcinată după un tratament de fertilizare în vitro. Deși era din Giurgiu, a ales să nască la un spital privat din Constanța. Marți, 7 octombrie, au apărut primele probleme. Tânăra a venit la spital, în jurul orei 13:00, cu dureri și sângerări, dar a refuzat internarea. E a revenit spre seară, când deja era în travaliu.

Ce dezvăluiri tulburătoare a făcut soțul Mădălinei

Inițial, totul părea să decurgă bine. Mădălina a născut și chiar a stat cu bebelușul său la piept un sfert de oră. Ulterior, a început calvarul, potrivit spuselor soțului său. Bărbatul a mai precizat că, în cele din urmă, medicii i-au făcut histerectomie – o intervenție chirurgicală prin care se îndepărtează uterul.

Pentru ca această procedură să fie efectuată, este necesar acordul familiei. Totuși, soțul Mădălinei a susținut că medicul ar fi făcut presiuni asupra lui să semneze un document conform căruia nu aproba histerectomia.

„S-a întârziat foarte mult. A avut o naștere ușoară. De la ora 22.30 până la ora 01.04, când a ieșit copilul. I l-au pus pe piept un sfert de oră, au avut conexiune, am filmare, e minunat, și de atunci a început calvarul. I-au făcut histerectomie acolo, i-au făcut tot ce trebuie. Pe mine m-au pus… e normal să-și ia și ei niște măsuri, să semnez o foaie A4 cum că noi ne asumăm să nu… că nu vrem noi histerectomie și că ne asumăm chiar și decesul. Eu să scriu numele dânsei, să semnez, în stresul ăla și în situația aia știam că nu fac ceva bine, dar i-am spus: ‘Domnul doctor, nu am spus că nu vrem. Are 29 de ani, dacă se poate să încercăm altceva, am mai vrea copii, dacă nu… nu riscăm viața ei’. El a spus: ‘Nu, semnați ca să fie semnat și noi o vom rupe oricum’”, a declarat soțul Mădălinei, potrivit Observator News.

Reprezentanții spitalului privat din Constanța au transmis un comunicat oficial în care au precizat că Mădălina a avut o hemoragie puternică şi a fost nevoie să i se înlăture uterul. Totuși, ei au transmis că, inițial, familia și soțul au refuzat intervenția.

„Având în vedere faptul că situația pacientei se deteriora dramatic, se obține acordul verbal al aparținătorului (…) și se intervine chirurgical, efectuându-se histerectomie subtotală de necesitate”, a arată într-o declaraţie oficială făcută de clinica privată unde s-a petrecut tragedia”, au transmis reprezentanții clinicii.

Ce i-au spus bărbatului medicii de la Spitalul Județean Constanța

Clinica privată nu are secție de Terapie Intensivă, așa că tânăra mamă a fost transportată la Spitalul Județean din Constanța. Din nefericire, în ciuda eforturilor depuse de medici, Mădălina s-a stins din viață la scurt timp după preluare.

„Am ajuns acolo, m-am interesat de ea la ATI, au ieși domnii doctori foarte empatici, cu capul în jos mi-au spus: ‘Cu părere de rău, a venit aici stoarsă de sânge, aproape moartă, ce să mai putem face noi’?”, a mai spus soţul tinerei decedate.

Bărbatul a transmis că nu este în măsură să nominalizeze un vinovat, dar crede că Mădălina s-a stins din viață din cauza unei erori care putea evitată. Soțul tinerei își dorește doar ca nimeni să nu mai treacă printr-o astfel de tragedie.

„Nu sunt medic, nu sunt specialist, nu pot să spun cine a greșit, nu caut un vinovat, nu vreau să dau în cap. Noi am ajuns aici din recenzii și din recomandări. Se putea întâmpla oriunde, nu vreau să acuz pe nimeni, însă o greșeală undeva trebuie să fie, cu toate că pe ea înapoi nu o să o aducă nimeni. Și pe mine nu mă interesează să cadă în cap, doar să nu mai treacă nimeni prin asta”, a precizat bărbatul.

Citește și: Au fost făcute publice rezultatele autopsiei în cazul Veronicăi, românca ucisă de concubin. Ce au descoperit anchetatorii