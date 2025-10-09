Au fost făcute publice rezultatele autopsiei în cazul Veronicăi, românca ucisă de concubin. Ce au descoperit anchetatorii

Anchetatorii italieni au ajuns la o concluzie în ceea ce privește moartea Veronicăi, o româncă stabilită de ani buni în Italia. Principalul suspect în acest caz este Lucian, iubitul femeii, care era cu 24 de ani mai tânăr. Acum au apărut rezultatele autopsiei, iar concluziile sunt care. Cum și-a ucis bărbatul partenera?

Veronicăi Abaza, o româncă de 64 de ani, a fost omorâtă chiar de către cel care îi era alături. Partenerul ei, un român cu 24 de ani mai tânăr, este principalul suspect și se află acum în custodia autorităților italiene. Totul s-a întâmplat în locuința celor doi din Gela, Sicilia. Rezultatele autopsiei au dezvăluit modul în care Veronica a murit.

Cum și-a găsit sfârșitul Veronica

În acest caz autoritățile italiene au reținut un bărbat român de 40 de ani, acuzat de uciderea Veronicăi Abaza, o româncă în vârstă de 64 de ani, găsită fără viață pe 17 septembrie, în locuința sa din Gela, Sicilia. Cei doi se aflau într-o relație de concubinaj, potrivit informațiilor din anchetă.

În urma investigațiilor, partenerul Veronicăi a fost reținut, căci toate indiciile conduceau către el. Însă, acesta le-a spus anchetatorilor propria variantă a poveștii și susținea că femeia a murit în urma unei căzături accidentale. Însă, medicii legiști au ajuns la o altă concluzie.

Mai exact, după efectuarea autopsiei, s-a stabilit că decesul Veronicăi nu a fost un accident. Se pare că moartea Veronicăi Abaza a fost una „brutală”. Medicii legiști au stabilit că rănile pe care femeia le avea pe corp au fost rezultate în urma unor lovituri repetate, „cu mâinile goale”. Se pare că bărbatul ar fi ucis-o, iar apoi ar fi încercat să acopere urmele. El a încercat să schimbe scena crimei și să șteargă urmele de sânge din locuință.

De asemenea, și vecii celor doi îl incriminează pe bărbat. Românii din Gela au colaborat cu autoritățile italiene și au mărturisit că Veronica ar fi trăit un adevărat calvar alături de iubitul cu 24 de ani mai tânăr. Femeia ar fi fost victima violenței domestice și nu puține au fost cazurile în care pe corpul ei se observau tot felul de răni și vânătăi. Însă, de fiecare dată, Veronica punea totul pe seama unor căzături.

Cel care a ucis-o pe Veronica a fost reținut de autorități în data de 6 octombrie și este acuzat de omor.

