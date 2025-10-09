DOLIU în lumea boxului! Fiul fostului adversar al lui Leonard Doroftei a fost găsit mort într-un apartament

Este doliu în lumea sportului internațional! Arturo Gatti jr. a fost găsit fără viață într-un apartament din Mexic. Tânărul de 17 ani și-a pus capăt zilelor exact în același mod în care a murit și tatăl său, legendarul boxer canadian Arturo Gatti.

Arturo Gatti jr. s-a sinucis la vârsta de 17 ani

Moartea tânărului sportiv a îndurerat o întreagă comunitate, mai ales că modul în care și-a pierdut viața se aseamănă extrem de mult cu cel al tatălui său. Boxerul Arturo Gatti a murit în anul 2009, la vârsta de 37 de ani. A fost găsit fără viață în camera unui hotel din Brazilia, după ce s-a sinucis prin spânzurare. Inițial, autoritățile au suspectat că moartea sa a fost o crimă, dar ulterior au concluzionat că a fost vorba despre un gest necugetat.

Moartea juniorului Gatti a fost confirmată de antrenorul său, Jean Pascal, pe o rețea de socializare. Adolescentul era un boxer amator promitățor, care visa să devină profesionist, la fel ca tatăl său. Vestea tragică a stârnit un val de omagii și condoleanțe din partea comunității boxului și nu numia, mulți reflectând asupra potențialului tânărului și asupra moștenirii familiei sale în acest sport.

”La șaisprezece ani după ce și-a pierdut tatăl, lumea pierde încă un Gatti. Fiul unei legende — doi luptători, o singură moștenire. Amândoi plecați mult prea devreme. Să se reunească în pace. Inima mea e grea… viața poate fi nedreaptă uneori. Trimit putere, dragoste și rugăciuni familiei sale. Să se odihnească în putere, ca tatăl său — un adevărat războinic”, a declarat Jean Pascal pe rețelele sociale.

Gatti Jr. a crescut în umbra tatălui său, Arturo Gatti, a cărui carieră legendară în box a fost marcată de titluri de campion în două categorii și meciuri memorabile care au captat atenția fanilor din întreaga lume. Moștenirea lui Gatti senior a fost marcată de lupte dramatice și o istorie personală enigmatică, inclusiv moartea sa tragică în 2009, la vârsta de 37 de ani. În ciuda controverselor din jurul morții sale, influența lui Arturo Gatti în boxul american dăinuie, iar fiul său începuse să își croiască propriul drum în acest sport.

Implicarea lui Arturo Gatti jr. în box a atras atenția profesioniștilor din întreaga lume, aceștia comentând evoluția sa tehnică și perspectivele în competițiile amatorilor. Deși se afla la începutul carierei sale, Gatti jr. era descris ca fiind un sportiv dedicat și serios, o prezență care sugera o creștere ulterioară în ringul de box.

