Doliu în sportul românesc! Un fotbalist de doar 20 de ani a murit cu o zi înainte se întoarcă din SUA

Tragedie în fotbalul românesc. Un fost jucător de la CFR Cluj s-a stins din viață la doar 20 de ani, în America. Tânărul era plecat pe perioada vacanței de vară în SUA prin intermediul programului Work&Travel. Băiatul a murit în urma unui accident, cu doar o zi înainte să se întoarcă în România.

Ciprian Cristian Scrobotă era student la Facultatea de Educație Fizică si Sport din Cluj Napoca și fost fotbalist la juniorii de la CFR Cluj. Tânărul plecase în America pentru a strânge bani prin programul Work and Travel, dar s-a stins din viața în urma unui accident. Trebuia să se întoarcă acasă, astăzi, 19 septembrie 2025.

Ciprian Cristian Scrobotă a murit la doar 20 de ani

Ciprian iubea fotbalul și a jucat pentru echipe precum, Juniorul Aiud, CFR Cluj și LPS Cluj. Tânărul studia la Facultatea de Educație Fizică și Sport pentru a-și îndeplini visurile, însă destinul i-a fost curmat mult prea devreme.

„Cu adâncă durere în suflet, ne despărțim de fostul nostru jucător, Ciprian Scrobotă. Cuvintele sunt de prisos în fața unei asemenea pierderi… Un suflet tânăr, un campion care va rămâne mereu în amintirile noastre. Dumnezeu să-l odihnească în pace! Sincere condoleanțe familiei și tuturor celor apropiați”, au scris cei de la ACS Juniorul Aiud, clubul la care Ciprian și-a făcut junioratul.

Familia și apropiații cer sprijin financiar pentru repatriere în România. Echipa CFR Cluj a transmis un mesaj de condoleanțe în mediul online, iar în postare a fost pus și contul bancar pentru cei care pot ajuta pentru repatrierea trupului său neînsuflețit în România.

„Clubul CFR 1907 Cluj își exprimă regretul și profunda tristețe pentru trecerea la cele veșnice a fostului jucător al Academiei noastre, Ciprian Scrobotă, care s-a stins din viață mult prea devreme. Întrucât această tragedie s-a întâmplat în America, repatrierea reprezintă un cost pe care familia nu și-l poate permite. Cei care doresc să sprijine familia îndurerată o pot face printr-o donație în contul de mai jos: RO40BTRLRONCRT0559622201

Nume beneficiar: Sasu Augustin-Dumitru Dumnezeu să îl ierte! Condoleanțe familiei îndoliate!”, au scris ardelenii pe Facebook.

Moartea sa a provocat multă durere în rândul familiei și al prietenilor. Persoanele care l-au cunoscut pe Cristian s-au mobilizat pe rețelele de socializare pentru a strânge banii necesari pentru a-l aduce acasă.

