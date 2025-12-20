Ilie Dobre, în stare critică la spital! Celebrul comentator, la un pas de moarte

Fotbalul românesc trece printr-un moment tensionat, după ce unul dintre cei mai apreciați comentatori sportivi, Ilie Dobre, a fost internat de urgență în urma unui preinfarct. Evenimentul medical a avut loc chiar înaintea sărbătorilor de iarnă. Iată care este starea lui acum!

În momentul internării, artera principală a inimii comentatorului era aproape complet blocată, fiind obturată în proporție de 99%. Din cauza gravității situației, intervenția rapidă a personalului medical a fost esențială pentru salvarea vieții acestuia. La Spitalul Militar din București, echipa de cardiologie a intervenit imediat, efectuând procedura de implantare a două stenturi pentru a restabili circulația normală a sângelui către inimă.

Celebrul comentator, la un pas de moarte

Starea pacientului a fost monitorizată atent pe tot parcursul procedurii, iar, după operație, acesta a fost plasat sub supraveghere medicală strictă. Medicii au stabilit că perioada de spitalizare va fi de cel puțin o săptămână, pentru a se asigura că organismul reacționează corespunzător la stenturi și că nu apar complicații post-operatorii.

În prezent, Ilie Dobre se află în faza de recuperare, fiind imobilizat la pat și monitorizat constant. Recuperarea post-operatorie presupune, pe lângă monitorizarea continuă a ritmului cardiac și a tensiunii arteriale, și respectarea unui regim alimentar strict, precum și evitarea efortului fizic intens.

„Mi s-a înfundat artera principală a inimii, 99 la sută. Am avut preinfarct, scăpând ca prin miracol. Mi s-au pus două stenturi. Mă aflu încă la Spitalul Militar. Dacă aș mai fi întârziat o zi, nu se mai putea face nimic”, a spus Ilie Dobre.

