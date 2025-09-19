Acasă » Știri » Moarte subită! Producătorul lui Beyonce și Drake s-a stins din viață la vârsta de doar 49 de ani

Moarte subită! Producătorul lui Beyonce și Drake s-a stins din viață la vârsta de doar 49 de ani

De: Alina Drăgan 19/09/2025 | 19:44
Moarte subită! Producătorul lui Beyonce și Drake s-a stins din viață la vârsta de doar 49 de ani
Sydney „Omen” Brown s-a stins din viață /Foto: Instagram

Este zi de doliu în lumea muzicii. Sydney „Omen” Brown, producătorul care a lucrat cu artiști de top precum Beyonce și Drake, s-a stins din viață. Moartea lui a venit pe neașteptate, șocând atât familia, cât și colegii din industrie. A fost găsit fără viață în propria casa.

Tragedia s-a petrecut la doar 49 de ani, iar vestea a căzut ca un trăsnet în rândul celor care l-au cunoscut. Producătorul a fost găsit fără suflare în apartamentul său din Harlem, New York, după ce colegii de la locul de muncă au sesizat absența lui neobișnuită.

Sydney „Omen” Brown s-a stins din viață

Potrivit TMZ, corpul neînsuflețit al lui Brown a fost descoperit pe 13 septembrie de un membru al familiei. Alarmată de faptul că acesta nu s-a prezentat la tură, echipa barului unde lucra ca DJ a contactat familia. În scurt timp, rudele au mers la apartamentul său din East Harlem, unde au făcut descoperirea cutremurătoare.

Mama sa, Martha Brown, a confirmat tragica veste. Pentru moment cauzele decesului nu sunt cunoscute. Sora acestuia spune că era perfect sănătos, iar moartea lui a venit ca un șoc pentru toată lumea.

Orașul din România în care se testează bicicliștii cu etilotestul. S-au dat aproape 100 de amenzi într-o singură zi
Orașul din România în care se testează bicicliștii cu etilotestul. S-au dat aproape...
Trei zodii care MINT cum respiră. Cum să te ferești de ele
Trei zodii care MINT cum respiră. Cum să te ferești de ele

„Era o persoană sănătoasă. Nu știm să fi fost bolnav, așa că totul s-a întâmplat destul de brusc”, a declarat sora lui, Nicole Iris Brown, pentru NBC News.

De asemenea, barul unde își desfășura activitatea i-a adus un omagiu emoționant în mediul online. Mesajele de condoleanțe au curs.

„Am aflat cu șoc și profundă tristețe despre trecerea în neființă a dragului nostru prieten Omen Sidney Brown. Omen a făcut parte din echipa timp de peste un deceniu, aducând tuturor talentul său unic.

Nu există suficiente cuvinte pentru a ne exprima sentimentele. Gândurile și rugăciunile noastre se îndreaptă către familia sa, prietenii săi și toți cei care l-au iubit. Nu-l vom uita niciodată pe Omen. Odihnească-se în pace”, au transmis aceștia.

Cunoscut în industria muzicală sub numele de „Omen”, producătorul și DJ-ul și-a pus amprenta pe piese care au ajuns în topurile internaționale. A lucrat cu artiști uriași, printre care Beyonce, Drake și alți cântăreți de renume, fiind apreciat pentru creativitatea și stilul său inovator.

Deși era implicat activ în producția muzicală, în ultimii ani a ales să își împartă timpul între pasiunea pentru muzică și munca de DJ într-un bar din New York, unde era o prezență constantă de mai bine de un deceniu.

Doliu în lumea muzicii! Un celebru producător internațional a murit într-un accident aviatic, la 57 de ani

Doliu în fotbalul românesc! Florin Marin s-a stins. Boala care îl făcuse să cântărească doar 40 kg

