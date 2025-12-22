Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Jeffrey Epstein a folosit fete din România! În ce oraș a trimis 30.000 de euro? „Suntem foarte dezamăgiţi”

De: Irina Vlad 22/12/2025 | 08:20
Apar noi detalii în cazul controversat al americanului Jeffrey Epstein. Potrivit informațiilor din presa străină, aproape două treimi din femeile traficate pentru prostituție proveneau din Europa, inclusiv din România. În ce oraș din țară a trimis 30.000 de euro?

Vineri, 19 decembrie, Departamentul de Justiție SUA a făcut publice mii de documente și fotografii în dosarul de prostituție și trafic de persoane al lui Jeffrey Epstein. Pe lângă persoane din politică, cinematografie, muzică și afaceri, Jeffrey Epstein, în dosarul de trafic de persoane al fostului afacerist american există mai mullte victime din Europa, inclusiv din România. Este vorba despre o femeie din Iași, potrivit Departamentului american de Justiție, pentru care s-ar fi plătit peste 30.000 de euro.

„Suntem foarte dezamăgiţi. De ce nu se pot pur şi simplu publica numele care ar trebui publicate?”, a protestat Marina Lacerda, una dintre cele peste 1.000 de presupuse victime ale lui Jeffrey Epstein – care a murit în 2019.

Jeffrey Epstein a trimis zeci de mii de euro în România

”În jurul datei condamnării lui Epstein în 2008, grupul de conformitate AML (Anti-Money Laundering) al JPMorgan (sub conducerea lui Langford) a creat un Raport general privind traficul de persoane. Aproape două treimi din femeile traficate pentru prostituție la nivel mondial provin din Europa de Est și fostele țări din blocul estic, precum Albania, Moldova, România, Bulgaria, Rusia, Belarus și Ucraina, au fost identificate ca fiind principalele țări sursă de trafic de femei și copii.

În acea declarație, am găsit mai multe plăți către femei în valoare totală de peste 30.000 de dolari inclusiv 137 de plăți către femei care au primit bani din alte conturi ale lui Epstein”, se precizează într-un alt document.”, se arată în documente.

Născut și crescut în New York, Epstein a predat matematică și fizică în orașul natal, la școala privată Dalton School, la mijlocul anilor 1970. El însuși studiase fizica și matematica la universitate, deși nu a absolvit niciodată.

Se spune că tatăl unuia dintre elevii săi a fost atât de impresionat încât l-a pus pe Epstein în legătură cu un partener senior al băncii de investiții Bear Stearns de pe Wall Street.

În patru ani, a devenit partener al băncii, iar în 1982, și-a înființat propria firmă, J Epstein and Co. Compania administra active ale clienților în valoare de peste 1 miliard de dolari (800 de milioane de lire sterline) și a avut un succes instantaneu. Epstein a început curând să-și cheltuiască averea, inclusiv pe un conac în Florida, o fermă în New Mexico și, se pare, cea mai mare casă privată din New York, și să socializeze cu vedete, artiști și politicieni.

„Îl cunosc pe Jeff de 15 ani. E un tip grozav. E foarte distractiv să fii în compania lui. Se spune chiar că îi plac femeile frumoase la fel de mult ca și mie, iar multe dintre ele sunt mai tinere. Fără îndoială, Jeffrey se bucură de o viață socială activă”, a declarat Donald Trump revistei New York – într-un articol despre Epstein din 2002.

