Minerii nemulțumiți vin la București. Care este planul acestora

De: Anca Chihaie 17/02/2026 | 11:59
Minerii și energeticienii de la Complexul Energetic Oltenia (CEO) se pregătesc să se deplaseze la București pentru a atrage atenția asupra nemulțumirilor legate de drepturile salariale și beneficiile angajaților. În ultimele zile, tensiunile au crescut la nivel local, iar sindicaliștii din Gorj au anunțat că aproximativ 500 de persoane vor participa la acțiunea de protest din capitală.

Nemulțumirile angajaților se concentrează în principal pe neacordarea tichetelor de masă și a voucherelor de vacanță, drepturi care, conform contractelor de muncă, ar trebui să le fie oferite celor care lucrează în condiții deosebit de grele și periculoase. Sindicaliștii susțin că aceste beneficii sunt esențiale nu doar pentru motivarea personalului, ci și pentru menținerea unui climat social stabil în companie.

La nivel instituțional, Complexul Energetic Oltenia a pregătit un Memorandum care solicită exceptarea companiei de la aplicarea anumitor articole din legea privind acordarea tichetelor de masă. Documentul a fost transmis Ministerului Finanțelor prin intermediul Ministerului Energiei, iar după avizare, va fi supus aprobării în ședința Guvernului. Obiectivul acestui demers este asigurarea că toți angajații beneficiază de drepturile prevăzute de lege, fără întârzieri sau complicații administrative.

„Am spus foarte clar, atât în ședințele de Guvern, cât și în discuțiile cu angajații CE Oltenia, că drepturile oamenilor nu pot fi negociate. Iar CE Oltenia și România nu depinde de 700 de lei/lună/angajat la muncitorii care duc o muncă grea în condiții foarte grele!

Eu, ca ministru social-democrat al energiei, am făcut toate procedurile ca drepturile oamenilor să fie acordate. Voi continua întotdeauna să susțin deschis soluții care protejează oamenii și păstrează funcționalitatea Sistemului Energetic Național , a declarat Ministrul Energiei.

Problemele cu care se confruntă minerii nu se limitează doar la acordarea tichetelor. În contextul planului de decarbonare și al închiderii treptate a minelor și capacităților energetice pe bază de cărbune, angajații afectați se confruntă cu incertitudini legate de locurile de muncă. O modificare recentă a legislației prevede acordarea unui venit de completare pentru o perioadă de până la 48 de luni pentru cei care urmează să fie disponibilizați în cadrul programului de tranziție energetică. Această măsură vizează protejarea financiară a salariaților și atenuarea impactului social al reducerilor de personal.

Pe plan local, protestele au fost vizibile și în Gorj, unde minerii au ieșit în stradă timp de două zile consecutive, manifestând pașnic și atrăgând atenția asupra dificultăților zilnice cu care se confruntă la locul de muncă. Evenimentele au fost marcate de un sentiment puternic de frustrare, generat de lipsa unor soluții rapide pentru problemele salariale și de beneficiile restante. Angajații subliniază că nu solicită favoruri, ci doar respectarea drepturilor deja garantate prin lege și contracte.

